Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии

03:28 16.05.2025

15 мая 2025



Россия готова приступить к возведению атомной электростанции в Киргизии. Однако для начала работ Бишкек должен определиться с параметрами проекта, об этом "Известиям" заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.



Москва может построить в республике малую блочную атомную электростанцию, сообщает телеканал "Известия". Объект планируют реализовать на базе установки РИТМ-200Н. Прототипом устройства стал реактор, который в России разработали для атомных ледоколов нового поколения. Сейчас строительство такой АЭС уже идет в Якутии, на нее заключен контракт с Узбекистаном, а также идут переговоры с Мьянмой.







Киргизия заинтересована в строительстве станции из-за резкого роста энергодефицита. Причина недостатка ресурса в снижении выработки энергии на местных гидроэлектростанциях. Мощности станций падают из-за низкого уровня воды, изношенного оборудования и повышения спроса на электроэнергию. Поэтому в 2023 году руководство республики ввело режим чрезвычайной ситуации в энергетике до 2026 года.



Кроме того, в строительстве АЭС заинтересована не только Киргизия, но и Центральная Азия в целом. На сегодняшний день в странах региона нет ни одной атомной электростанции. Эксперты считают, что страны Центральной Азии страдают от устаревшей инфраструктуры, которую не в состоянии обновить собственными силами.