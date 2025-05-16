В Узбекистане готовятся к вступлению в ВТО, отжившую свое время, - Рустам Масалиев

04:36 16.05.2025

В Узбекистане готовятся к вступлению в ВТО, отжившую свое время

16.05.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ



Похоже, Узбекистан рискует затянуть себе петлю на шею, попав в финансовую и иную кабалу коллективного Запада.



30 апреля президент Шавкат Мирзиеев подписал указ, который вносит изменения в ряд нормативных актов. Основной целью данного документа является устранение административных ограничений, сокращение привилегий государственных предприятий и открытие рынка для более широкой конкуренции.



В итоге отменены требования по обязательному экспорту химпродукции АО "Узкимесаноат" через компанию ООО "Узкимеимпэкс". Аналогичным образом ООО "Узкимеимпэкс" утратил право на осуществление импорта различных видов оборудования, запасных частей и комплектующих к нему, а также сырья и материалов для собственных нужд АО "Узкимесаноат". ООО "Узкимеимпэкс" лишен всех налоговых льгот и преференций, установленных для организаций-производителей, занимающихся экспортом производимой продукции. Кроме того, установлено, что отменяются эксклюзивные права АО "UzGasTrade" на импорт природного газа, закупаемого в рамках проведения тендеров, конкурсов и постановлений правительства.



Указ также изменил правила предоставления ценовых преференций для местных производителей электротехнической продукции при участии в государственных закупках: ранее отечественные компании получали преимущества, но теперь эти льготы не будут применяться, если продукция закупается для перепродажи или использования в производственных целях корпоративными заказчиками.



Таким образом, новый правовой акт становится частью широкомасштабных реформ в Узбекистане по ключевым направлениям, таким, как реформа электроэнергетического сектора; модернизация химической промышленности; либерализация внешней торговли; совершенствование таможенного регулирования; реформа газового рынка; социальная поддержка детей с особыми потребностями; гармонизация с международными стандартами; поддержка электротехнической отрасли.



Местными властями ожидается, что его реализация принесет Ташкенту следующие значительные результаты: гармонизация законодательства и рынков ускорит процесс интеграции в ВТО; упрощение торговли и поддержка производителей увеличат экспортный потенциал; реформы в энергетике и газовом секторе привлекут инвестиции и повысят эффективность; расширение реабилитационных услуг улучшит качество жизни детей с особыми потребностями; либерализация и поддержка предпринимательства стимулируют развитие экономики.



В свою очередь, по мнению ряда прозападных местных экспертов, данные реформы, направленные на повышение прозрачности, устранение барьеров для бизнеса и привлечение иностранных инвестиций, помогут Узбекистану укрепить позиции на международной арене, приведя его экономику к соответствию международным стандартам. Отсюда, по их оценке, указ стал важным шагом на пути к рыночным реформам и подготовке к вступлению во Всемирную торговую организацию. Да и в целом специалисты полагают, что в Узбекистане начался (видимо, очередной) новый этап экономических преобразований, направленных на устранение монополий и создание конкурентной среды.



Правда, как отмечал спецпредставитель президента по вопросам ВТО Азизбек Урунов еще в конце прошлого года, давние члены организации явно потеряли представление о том, насколько сложен процесс вступления в данное объединение. По его словам, "у нас складывается ощущение, что даже в наших двусторонних переговорах некоторые развитые страны требуют тех же условий от развивающихся стран или наименее развитых стран. С точки зрения положений соглашений ВТО, развитые страны должны помогать развивающимся странам и наименее развитым странам в плане поддержки их экономического роста... Иногда в двусторонних переговорах бывает очень сложно, потому что существуют положения соглашений ВТО, такие как статья 18 ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), которая гласит, что развивающиеся страны должны иметь возможность оказывать поддержку своему экономическому развитию, промышленному развитию и так далее. Но некоторые страны продолжают требовать от стран-претендентов такой же уровень требований в плане доступа на рынок и либерализации, как если бы эти развивающиеся страны находились на одном уровне с развитыми странами".



Кроме того, спецпредставитель весьма справедливо полагает, что одним из ключевых вызовов, с которыми сталкивается ВТО, являются не подвергшиеся либерализации нетарифные меры, представляющие собой ограничительные меры, которые мешают странам развивать торговлю и, по сути, противоречат самому принципу свободной торговли. "Иногда мы видим, что многие иностранцы приезжают в Узбекистан и наслаждаются нашими фруктами и овощами, но как только заходит речь об экспорте этих продуктов, сразу возникают нетарифные барьеры и нам говорят, что нужно соответствовать тому или иному требованию. Это по-прежнему мешает улучшению торговых отношений между странами".



Более того, по мнению А. Урунова, в принципе существует запрос на полное реформирование Всемирной торговой организации, ставшей архаичной в связи с изменением эпохи.



Сдается, что даже сам спецпредставитель президента РУз по вопросам ВТО, казалось бы, нацеленный на скорейшее вступление в организацию, столкнувшись с подобными объективными реалиями, начинает разочаровываться в интеграционном объединении в целом. И действительно: сейчас эти старые международные институты – тяжеловесные махины, по-прежнему проповедующие глобализм, уже утратили свою актуальность и дееспособность, поскольку все мировые процессы развиваются в условиях регионализма.



В связи с этим Узбекистану намного выгоднее и рациональнее взаимодействовать в рамках региональных организаций: взять хотя бы тот же Евразийский экономический союз, в котором Ташкент является пока лишь наблюдателем.



Здесь государства-члены на равных условиях стремятся к достижению таких целей, как повышение конкурентоспособности государств-членов и укрепление позиций каждого из них на мировом рынке, налаживание и развитие национальных экономик для улучшения условий жизни граждан, наращивание производственных мощностей, создание общего рынка трудовых ресурсов, услуг, товаров.



По данным 2024 года, за прошедшие 10 лет ЕАЭС утвердился как самодостаточная и динамичная интеграционная структура: совокупный ВВП стран, входящих в него, увеличился с 1,6 трлн долларов до 2,5 трлн долларов, более 90% расчетов в ЕАЭС проводится в нацвалютах, а объем взаимной торговли вырос почти в два раза с 45 долларов млрд до 89 млрд долларов. Благодаря ликвидации множества торговых и административных барьеров уже обеспечена высокая степень свободы перемещения товаров. Члены ЕАЭС также перешли на единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные нормы и стандарты. Значимые успехи ЕАЭС отмечаются и в сотрудничестве с третьими странами: товарооборот с ними вырос на 60% – с 579 млрд долларов до 923 млрд долларов.



Очевидно, что Узбекистану целесообразно держать курс именно на ЕАЭС. В современных турбулентных условиях Евразийский экономический союз доказал свою эффективность, даже несмотря на постоянное санкционное давление со стороны коллективного Запада. Последний же будет безусловно продолжать попытки затянуть Ташкент в свое бесперспективное болото под названием ВТО.