 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.05.2025
12:01  Китай опубликовал эмблему в честь 80-й годовщины победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам
11:12  Россия вернула Узбекистану гражданина, не вернувшего хлопковый кредит $9 млн
10:53  Сделать джинсы снова великими уже не получится, - Ольга Андреева
10:50  Сталина вернули в московское метро
10:46  Россию снова тянут в "Пандемическое соглашение", - Игорь Пшеничников
04:36  В Узбекистане готовятся к вступлению в ВТО, отжившую свое время, - Рустам Масалиев
03:28  Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии
01:59  Итоги стамбульских переговоров. Трамп не разочарован, а большего и не требовалось, - Алексей Белов
01:41  Минобороны Китая осудило главу Тайваня за искажение истории Второй мировой войны
00:03  ВС РФ загнали украинские подразделения в окружение южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Четверг, 15.05.2025
22:49  Синьхуа: В Казахстане запустили Таобао на русском языке
22:36  Когда Трамп просит американские компании построить дрон, как у иранцев (видео)
21:14  Кадровые перестановки в Кыргызстане. Руслан Мукамбетов назначен и.о. минобороны
21:00  Таджикистан продолжит работу с Афганистаном в сфере энергетики
18:51  Заявление главы делегации России для переговоров с украинской стороной Владимира Мединского
15:09  Марафон угодливости в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
14:55  Президент Узбекистана выразил обеспокоенность ростом случаев сдачи автомобилей в аренду школьникам
14:33  Президенту Казахстана 17 мая исполняется 72 года. Акорда распространила сообщение о предстоящем дне рождения
14:17  Россия и Иран работают над объединением иранской платежной системы "Шетаб" и российской "Мир"
14:01  В сети появилось видео, на котором рвут книги Пушкина, с остервенением
12:30  Тот самый Олень: Что даст Стамбул-2
12:19  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с делегацией малазийской нефтегазовой компанией "Petronas"
12:10  Садыр Жапаров освободил от должности посла Кыргызстана в Пакистане Авазбека Атаханова
12:07  Алматы - гастрономическая столица Центральной Азии: опубликован официальный гастрогид города
01:39  Завершились вторые Игр дружбы ООН, инициированные Туркменистаном. Россия получила премию за спортивное совершенство
00:28  Евровидение-2025: по соцсетям распространяется памятка за кого не надо голосовать
00:03  ВС РФ ликвидировали ключевую оборонительную позицию гарнизона ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Среда, 14.05.2025
23:30  Путин утвердил состав делегации для переговоров с украинской стороной в Стамбуле
20:50  Бахтар: Афганистан передал дар Имаму Бухари для паломничества в Узбекистан
20:43  Saudi Gazette: Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии...
20:30  Близорукая политика "Америка превыше всего" ускорит упадок США, - посол Китая в России Чжан Ханьхуэй
20:25  Имамам в Кыргызстане начали выплачивать стипендию, это позволит уменьшить их зависимость от сторонней помощи
20:20  Археологи Узбекистана и России займутся изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша
15:58  В Казахстане госаудит в сфере электроэнергетики выявил неэффективное использование более 100 млрд. тенге
14:48  Д.Ашимбаев о смене власти в Центральной Азии
12:04  В Джалал-Абаде построят новый аэропорт - капсулу заложил С.Жапаров
12:00  Странам Центральной Азии не обойтись без электроэнергетического союза, - Петр Своик
11:49  Афганистан подарил Узбекистану 16 грузовиков с гератским мрамором для комплекса Имама Бухари
10:50  НГ: Тбилиси выставил Трампу счет и приготовился к новым санкциям США
10:45  Монголия будет активно участвовать в реализации проектов с Россией и Китаем
10:19  Басмачи как прокси-войска Британской империи, - Ермек Ниязов
00:50  Как в Туркменистане чествовали команду "Arkadag", ставшую чемпионом Лиги вызова Азиатской Футбольной Конфедерации
00:39  В Узбекистане включают светофор бедности. Реестр бедных семей для адресной помощи делят на три категории - красную, желтую и зеленую
00:14  Caravan.kz: Как торговое перемирие между США и Китаем повлияет на экономику Казахстана
00:01  ВС РФ заняли острова в устье Днепра у Новой Каховки – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Вторник, 13.05.2025
23:08  ФСК: Китайский взгляд на Вторую мировую войну достоин понимания и уважения
22:02  Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир
18:37  КТЖ отправил в Дубай первый поезд с казахстанской пшеницей, через Туркмению и иранский порт Бендер-Аббас
17:39  Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
17:31  Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:26  Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин
14:44  Синьхуа: Бразилия будет работать вместе с Китаем, чтобы усилить голос Глобального Юга
13:07  Президент Кыргызстана дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано (коммент к видео с выволочкой минздрава)
12:58  Агентство информации Узбекистана предлагает законом разграничить понятия блогер и инфлюенсер
11:43  Турция депортировала на родину: в Казахстан - экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана, в Узбекистан - религиозного блогера Мубашшира Ахмада
11:33  Лидер партии Национальное возрождение Узбекистана увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу
11:09  Президент Таджикистана назначил новых послов: в королевствах Бельгия и Нидерланды, и в республиках Индия, Китай и Вьетнам
10:41  В Ферганском государственном техническом университете назначен новый ректор Уктам Саломов
04:25  Federalist: США пересматривают роль в защите Европы на фоне авторитарных сдвигов
03:39  Известия: Россия сократила внешний долг до минимума за 18 лет
02:31  Британия боится стать "островом чужеземцев". Стармер закрывает эксперимент с открытыми границами и ужесточает миграционную политику
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россию снова тянут в "Пандемическое соглашение", - Игорь Пшеничников
10:46 16.05.2025

Россию снова тянут в "Пандемическое соглашение"

Суть "Пандемического соглашения" в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.

Игорь Пшеничников
политолог
15 мая 2025

19 мая в Женеве начнет свою работу 78-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения – высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Главный вопрос ассамблеи – принятие так называемого "Пандемического соглашения", которое было отвергнуто большинством членов ВОЗ на аналогичном форуме в прошлом году. В чем проблема?

Идея подписания "Пандемического соглашения" была предложена высшей бюрократией Евросоюза, но отнюдь не ВОЗ. В марте 2020 года Совет ЕС санкционировал начало переговоров по подготовке "Международного соглашения о предотвращении пандемии, готовности к ней и реагировании на нее" (для краткости – "Пандемическое соглашение"). Это политическое решение Совета ЕС не нашло широкого отражения в международной прессе. Не странно ли? Ведь этот документ имеет буквально планетарное значение, поскольку, понятно, является следствием минувшей пандемии коронавируса, которая принесла немало трудностей людям по всему миру и вызвала много вопросов. Но, похоже, именно поэтому это решение "затерялось" среди кучи бумаг, которые генерирует брюссельская бюрократия.

Затем каким-то образом вопрос перекочевал в ведение ВОЗ, в рамках которой была создана так называемая Международная переговорная группа (Intergovernmental Negotiating Body, INB) для выработки текста соглашения. При этом Совет ЕС дал этому переговорному органу директивы, которые "излагают цели и принципы соглашения". Таким образом, разработка текста соглашения велась при негласном кураторстве со стороны ЕС. К этому процессу были причастны фонд Билла и Мелинды Гейтс (который в значительной степени финансирует ВОЗ), фонд Рокфеллера, фонд Сороса (признан в России нежелательной организацией) и другие глобалистские структуры, оказывающее решающее влияние на бюрократию и всю работу ВОЗ.

Суть "Пандемического соглашения" в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны должны были бы делегировать часть своего суверенитета путем ратификации этого соглашения в национальных парламентах. Передача суверенитета заключалась бы в том, что, согласно вынесенному на утверждение прошлогодней ассамблеи тексту соглашения, в руки ВОЗ передавались исключительные права объявлять пандемии и накладывать соответствующие ограничения для целых стран и их населения.

А после пандемии коронавируса, которая, была, вероятно, рукотворной, стало понятно, что пандемии – это не столько про медицину, сколько про глобальную политику, управлять которой могут глобальные институты, в том числе ВОЗ. А за ВОЗ стоит так называемая глобалистская "элита". По меньшей мере за ВОЗ стоит бюрократия ЕС, которая тоже является глобалистской.

Эти довольно простые логические заключения привели большинство странь – членов ВОЗ (прежде всего из "третьего мира") к решению сорвать принятие этого соглашения на прошлогодней Всемирной ассамблее здравоохранения. Это было крупным поражением глобалистов, но они не сдались.

Бюрократия ВОЗ посвятила много времени убеждению мирового сообщества в том, что в 2020 году ВОЗ никого не заставлял ни прививаться, ни закрывать границы, ни вводить карантины и другие жесткие ограничения.

Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус сегодня старается убедить мир в необходимости подписать-таки этот пресловутый документ, что была проделана работа над ошибками – мол, в новом тексте документа "подтверждается национальный суверенитет в принятии решений в области общественного здравоохранения". По его словам, "в нем прямо говорится, что ничто в соглашении не наделяет ВОЗ полномочиями предписывать такие меры в области здравоохранения, как карантин, кампании вакцинации или закрытие границ". Но ведь без всякого "пандемического соглашения" в 2020 году именно на основе требований ВОЗ весь мир был ввергнут в масочный режим, вакцинацию и закрытие границ.

Но не оставляют сомнения, что "Пандемическое соглашение" в новой итерации – волк в овечьей шкуре. В рамках ВОЗ и такой же глобалистской площадки, как Всемирный экономический форум в Давосе, всех уже пугали пандемией "болезни Х". Никто не знает, что это за болезнь. Однако всех убеждают, что новая пандемия "неизбежна".

Успокаивает, что принятие такого соглашения на Всемирной ассамблее здравоохранения не накладывает обязательств на государства до того, пока соглашение не ратифицирует парламент страны. В любом случае, Россия не должна брать на себя какие-то обязательства, даже если бюрократия ВОЗ и перешла с окриков на елейные увещевания.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747381560


Новости Казахстана
- Законы по вопросам аквакультуры сенаторы вернули в Мажилис
- Спикер Сената встретился с Председателем Национального Собрания Армении
- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры в Костанайской области
- Государственный советник принял участие в работе Международного симпозиума "Наследие Яссауи в диалоге времен и культур: гуманистические ориентиры и современные вызовы"
- Министры иностранных дел Казахстана и Афганистана провели телефонный разговор
- Краткосрочный экономический индикатор (январь-апрель 2025г.)
- Вопросы обеспечения безопасности детей обсудили в Правительстве РК
- Внешнеторговый оборот Республики Казахстан І квартале
- Депутатам презентовали проект нового закона "О профилактике правонарушений"
- Перспективы создания всесезонного туристического кластера в Восточном Казахстане обсудили в Правительстве РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  