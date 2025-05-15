|Сталина вернули в московское метро
10:50 16.05.2025
Сталина вернули в московское метро
Артем Локалов
15 мая 2025
В переходе между станциями "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий открыли горельеф, центральной фигурой которого является Иосиф Сталин. Это копия скульптурной композиции "Благодарность народа вождю-полководцу", которая была установлена здесь в 1950-м году, когда открылась "Таганская" на Кольцевой линии.
Иосиф Сталин в окружении детей и трудящихся вернулся на "Таганскую".
Скульптурная композиция, посвященная победе в Великой Отечественной войне, изображала Сталина в окружении трудящихся и детей на Красной площади. При строительстве перехода в 1965-м году композицию, авторами которой были Евгения Блинова и Павел Баландин, демонтировали. А теперь создали ее копию.
Она установлена в переходе с Кольцевой на Таганско-Краснопресненскую линию, а в Департаменте транспорта Москвы ранее отметили, что специалисты воссоздали композицию по архивным фото и документам.
Гости столицы на станции "Таганская" Московского метрополитена имени В.И. Ленина у панно "Благодарность народа вождю-полководцу" с изображением Иосифа Сталина в окружении трудящихся и детей. Скульпторы Евгения Блинова и Павел Баландин. 1950 год.
- Возвращение скульптуры Сталина, установка памятников ему в разных регионах России - это, можно сказать, ответный удар. В истории нашей страны сначала отношение большинства к Сталину было как к отцу родному, затем он был признан чуть ли не исчадием ада, а вот ровного отношения не было. Мы наблюдаем, как меняется к нему отношение в разные времена и это отражается, в том числе, в памятниках, - сказал корреспонденту "Родины" народный художник России, скульптор Дмитрий Тугаринов.
В связи с тем, что горельеф не исторический, а копия утраченного, и установлен он не на исконном месте, народный художник России отметил, что можно было бы ограничиться размещением исторических материалов о том, как выглядела станция когда-то.
- Но это уже вопрос к тем, кто принимает решение и выделяет средства, - сказал Дмитрий Тугаринов.