Сталина вернули в московское метро

10:50 16.05.2025

Сталина вернули в московское метро



Артем Локалов

15 мая 2025



В переходе между станциями "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий открыли горельеф, центральной фигурой которого является Иосиф Сталин. Это копия скульптурной композиции "Благодарность народа вождю-полководцу", которая была установлена здесь в 1950-м году, когда открылась "Таганская" на Кольцевой линии.



Иосиф Сталин в окружении детей и трудящихся вернулся на "Таганскую".



