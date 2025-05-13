Россия вернула Узбекистану гражданина, не вернувшего хлопковый кредит $9 млн

11:12 16.05.2025

Из России экстрадирован гражданин Узбекистана, обвиняемый в хищении 9 млн долларов



В аэропорту Внуково в Москве по линии Интерпола задержали гражданина Узбекистана. Сообщается, что он, будучи главой фирмы, взял кредит на 9 млн долларов, но не стал возвращать его и скрылся за границей.



Гражданин Узбекистана, разыскиваемый по обвинению в хищении путем присвоения или растраты в особо крупном размере, был задержан в московском аэропорту Внуково по линии Интерпола и экстрадирован на родину, сообщила 15 мая пресс-служба МВД России.



Сообщается, что мужчина, руководивший компанией, не вернул банковский кредит в размере около 9 млн долларов, полученный для выращивания хлопка.



Получив от продажи сельскохозяйственной продукции прибыль порядка 20 млн долларов, он не исполнил обязательства по возврату заемных средств и скрылся за границей, отмечается в сообщении.



После поступления информации из национального бюро Интерпола Узбекистана о возможном прибытии обвиняемого в Россию он был задержан в аэропорту Внуково сразу после приземления самолета. В тот же день его отправили в Узбекистан, где в аэропорту он был задержан правоохранительными органами.