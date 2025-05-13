Китай опубликовал эмблему в честь 80-й годовщины победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам

12:01 16.05.2025

Пекин, 13 мая /Синьхуа/ -- Пресс-канцелярия Госсовета КНР во вторник обнародовала памятную эмблему, посвященную 80-летию победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и победы в Мировой антифашистской войне.



Что касается дизайна эмблемы, то в ее центре на фоне Великой китайской стены выделяется яркая цифра "80" желтого цвета, в окружении которой изображены такие символические элементы, как оливковые ветви, лучи света, а также даты "1945-2025".



Великая китайская стена символизирует дух единения и мужества китайского народа, отражая решающую роль национального духа с патриотизмом в победе над японской агрессией.



Оливковые ветви символизируют, что после тяжелой войны сопротивления китайский народ завоевал мир своей победой и объединяется с народами всех стран для сохранения и защиты мира.



"Врата победы", образованные лучами света, символизируют, что победа китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и победа в Мировой антифашистской войне стала триумфом справедливости над злом, света над тьмой и прогресса над реакцией. Это также означает светлые перспективы для осуществления великого возрождения китайской нации под руководством Компартии Китая.



Как сообщили в Пресс-канцелярии Госсовета КНР, эмблема будет использована различными районами и ведомствами страны при проведении памятных мероприятий, посвященных 80-летию победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и победы в Мировой антифашистской войне, а также при производстве материалов для пропагандистских и учебно-воспитательных мероприятий, а также для соответствующих внешнеполитических мероприятий.