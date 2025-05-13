В Стамбуле проходят переговоры России и Украины

14:50 16.05.2025

СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. В Стамбуле стартовали первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.



Со вступительным словом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, встреча представителей Москвы и Киева - это шанс, который стоит ценить.



Анкара искренне верит, что встреча в Стамбуле может привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, отметил Фидан.



"Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет мир к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать", - сказал он.



