|В Стамбуле проходят переговоры России и Украины
14:50 16.05.2025
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. В Стамбуле стартовали первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Со вступительным словом выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, встреча представителей Москвы и Киева - это шанс, который стоит ценить.
Анкара искренне верит, что встреча в Стамбуле может привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, отметил Фидан.
"Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй приведет мир к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать", - сказал он.
Сама встреча российской и украинской делегаций проходит в закрытом от прессы режиме.
С предложением провести 15 мая прямые российско-украинские переговоры выступил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, в ее состав также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Накануне они прибыли в Стамбул, но представители Киева туда так и не приехали: Владимир Зеленский отправился в Анкару на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в итоге утвердив состав своей делегации лишь вечером. Переговоры перенесли на сегодня.
По словам Мединского, российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта, обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.