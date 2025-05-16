Победу на местных выборах в Великобритании одержала оппозиционная партия

14:54 16.05.2025

16.05.2025 | Обзор событий



По итогам состоявшихся в Британии 1 мая с.г. местных выборов, определены свыше 1600 членов 23 местных советов Англии и мэры шести областей. Выборы принесли успех реформистской национальной политической партии Великобритании "Reform UK", предлагающей "разумную политику в вопросах иммиграции, стоимости жизни, энергетики и национального суверенитета".



По данным Politics UK, партия Reform UK Найджела Фараджа – экс-депутата Европарламента, поддержана избирателями, получив 677 мест в муниципалитетах и закрепив за собой статус серьезного конкурента основных партий Великобритании – лейбористов и консерваторов. Либеральные демократы получили 370 мест (+163), Партия зеленых – 80 (+42), консерваторы – 317 (-676), лейбористы – 99 (-186), независимые кандидаты – 80 (-29), представители других политических сил – 6 (-12), передает kommersant.uk.



Сторонники Фараджа получили контроль над десятью советами в графствах Дарем, Дербишир, Донкастер, Кент, Ланкашир, Линкольншир, Ноттингемшир, Стаффордшир, а также Северный и Западный Нортгемптоншир. Реформистской партии удалось забрать две из шести мэрских позиций в Большом Линкольншире и в Халле и Восточном Йоркшире; еще три поста (в Донкастере, Северном Тайнсайде и Западной Англии) остались за лейбористами и еще один (в Кембриджшире и Питерборо) – за консерваторами. Довыборы в избирательном округе Ранкорн и Хелсби (графство Чешир) также завершились победой кандидата от Reform UK – экс-консерватор Сара Почин стала пятым депутатом этой партии в палате общин британского парламента.



Местные выборы в Британии от 1 мая с. г. признаны состоявшимися и власти ничего не остается, как признать и принять итоги волеизъявления общества, сохраняя при этом хорошую мину, если это, конечно, получится. Премьер-министр Кир Стармер в блоге на полях издания "The Times" заверил общественность, что "понял реакцию избирателей, и пообещал ускориться в достижении ключевых целей правительства – реформе госуслуг, иммиграционном вопросе и повышении качества жизни населения". Этими своими никчемными обещаниями глава британского правительства "закрыл" тему местных выборов, серьезно изменившие расклад политических сил Англии в пользу оппозиции, одержавшей внушительную победу в ходе местных выборов.



С учетом бурных событий последних нескольких лет, не стоит исключать перемен в социальном поведении как англичан, так и наводнивших с попустительства властей страну мигрантов. Сторонники Фараджа могут "прижать" сэра Стармера за его вовлеченность в поддержку режима Зеленского в формате "коалиции желающих" с европейскими лидерами, в то время как в самой Англии подпитывается социальное напряжение, число трудоустроенных британцев по данным системы PAYE сократилось на 47 тыс. в марте с. г. и еще примерно на 33 тыс. в апреле, что означает четкий сигнал для действующей власти и кабинета Стармера.



Соб. корр. ФСК