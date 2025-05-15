В Астане состоялся I Транспортный форум Казахстан – Китай

15:01 16.05.2025

Бизнесмены Казахстана и Китая собрались в Астане на первый совместный транспортный форум

16.05.2025



Первый транспортный форум Казахстан-Китай начал работу в Астане, сообщает пресс-служба министерства транспорта Казахстана.



Старт форуму дали министры транспорта Казахстана и Китая Марат Карабаев и Лю Вэй. Мероприятие организовано для бизнес-сообществ и транспортно-логистических компаний из двух стран. Общее число участников превышает 300 человек.



В ходе форума пройдут встречи в форматах B2B (между представителями бизнеса) и G2B (между представителями государственных структур и бизнеса). Результатом таких встреч в первый день форума уже стало подписание меморандума между группой портов SPG Циндао и казахстанским портом Курык.



Отмечается, что стороны меморандума намерены расширить сотрудничество в области планирования и развития портов, операционного и управленческого процесса, строительства умных и экологически чистых портов. Также документ охватывает вопросы подготовки кадров, совершенствования процессов и повышения производительности.



Меморандумом также предусмотрена организация краткосрочных визитов с целью обмена информацией и опытом.



В рамках форума также состоялась встреча министров транспорта Казахстана и Китая. В результате переговоров они договорились:



- создать мультимодальный транзитный коридор Россия – Казахстан – Китай с использованием трансграничной реки Иртыш;

- построить новый приграничный мост на КПП "Майкапшагай – Зимунай" для проезда большегрузного транспорта;

- открыть третий воздушный коридор;

- открыть два новых автомобильных пункта пропуска между Восточно-Казахстанской и Аламатинской областями Казахстана и соседними регионами Китая;

- запустить пассажирский поезд по маршруту Алма-Ата – Сиань.



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КТЖ: на I Транспортном форуме Казахстан – Китай подписаны стратегические документы

15.05.2025 г.



В Астане состоялся I Транспортный форум Казахстан – Китай, в рамках которого АО "НК "ҚТЖ" приняло активное участие.



Во время мероприятия заместитель председателя правления по логистике АО "НК "ҚТЖ" Ерлан Койшибаев отметил, что динамика перевозок железнодорожным транспортом между двумя странами показывает устойчивый положительный рост.



По итогам 2024 года объем перевозок между РК и КНР вырос на 13% к аналогичному периоду 2023 года и составил 32 млн тонн, что стало историческим максимумом. За 10 лет благодаря активному взаимодействию с Китайскими железными дорогами грузовые перевозки выросли в 4,5 раза.



В настоящее время реализуются такие крупные проекты, как: строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты, железнодорожной ветки, обходящей территорию Алматы, железнодорожных линий Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз – совокупно 1300 км новых железнодорожных путей.



Развивается Транскаспийский транспортный маршрут, имеющий стратегическое значение для экономик РК и КНР. По итогам 2024 года по нему из Китая проследовало 358 контейнерных поездов, показав рост в 33 раза к 2023 году.



Озвучено, КТЖ совместно с партнерами из КНР активно строит новые и развивает действующие терминалы в ключевых регионах РК и за рубежом - казахстанско-китайский терминал в порту Ляньюньган (КНР); крупнейший Сухой порт в Центральной Азии KTZE-Khorgos Gateway; терминал в Сиане (КНР), который был торжественно открыт при участии Главы государства.



Также планируется строительство интермодального терминала в порту Алят (Азербайджан). Готовится ввод в эксплуатацию логистического центра в г. Алматы (ГТС-2). Помимо этого совместно с китайскими партнерами ведется работа над проектами в Селятино (РФ) и на станции Свислочь (Беларусь).



Кроме того, на Форуме руководители ТОО "Порт Курык" (дочерняя организация АО "НК "ҚТЖ") и компании Qingdao Port International (КНР) подписали Меморандум о взаимопонимании. А представители KTZ Express обсудили перспективы расширения сотрудничества с ведущими китайскими компаниями в сфере логистики и инфраструктуры, включая порт Ляньюньган, COSCO Shipping Group и China Communications Construction Company (CCCC).



Эти инициативы направлены на укрепление позиций Казахстана как стратегического транзитного узла Евразии и формирование современной, устойчивой логистической инфраструктуры, отвечающей требованиям международной торговли.



Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"