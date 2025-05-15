 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.05.2025
15:21  Президент Таджикистана ввел в эксплуатацию табачную фабрику "Оксус Интеразия" в СЭЗ "Дангара"
15:09  Жилье в Ташкенте подешевело более чем на 6% за последний год - ЦЭИР
15:01  В Астане состоялся I Транспортный форум Казахстан – Китай
14:54  Победу на местных выборах в Великобритании одержала оппозиционная партия
14:50  В Стамбуле проходят переговоры России и Украины
12:01  Китай опубликовал эмблему в честь 80-й годовщины победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам
11:12  Россия вернула Узбекистану гражданина, не вернувшего хлопковый кредит $9 млн
10:53  Сделать джинсы снова великими уже не получится, - Ольга Андреева
10:50  Сталина вернули в московское метро
10:46  Россию снова тянут в "Пандемическое соглашение", - Игорь Пшеничников
04:36  В Узбекистане готовятся к вступлению в ВТО, отжившую свое время, - Рустам Масалиев
03:28  Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии
01:59  Итоги стамбульских переговоров. Трамп не разочарован, а большего и не требовалось, - Алексей Белов
01:41  Минобороны Китая осудило главу Тайваня за искажение истории Второй мировой войны
00:03  ВС РФ загнали украинские подразделения в окружение южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Четверг, 15.05.2025
22:49  Синьхуа: В Казахстане запустили Таобао на русском языке
22:36  Когда Трамп просит американские компании построить дрон, как у иранцев (видео)
21:14  Кадровые перестановки в Кыргызстане. Руслан Мукамбетов назначен и.о. минобороны
21:00  Таджикистан продолжит работу с Афганистаном в сфере энергетики
18:51  Заявление главы делегации России для переговоров с украинской стороной Владимира Мединского
15:09  Марафон угодливости в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
14:55  Президент Узбекистана выразил обеспокоенность ростом случаев сдачи автомобилей в аренду школьникам
14:33  Президенту Казахстана 17 мая исполняется 72 года. Акорда распространила сообщение о предстоящем дне рождения
14:17  Россия и Иран работают над объединением иранской платежной системы "Шетаб" и российской "Мир"
14:01  В сети появилось видео, на котором рвут книги Пушкина, с остервенением
12:30  Тот самый Олень: Что даст Стамбул-2
12:19  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с делегацией малазийской нефтегазовой компанией "Petronas"
12:10  Садыр Жапаров освободил от должности посла Кыргызстана в Пакистане Авазбека Атаханова
12:07  Алматы - гастрономическая столица Центральной Азии: опубликован официальный гастрогид города
01:39  Завершились вторые Игр дружбы ООН, инициированные Туркменистаном. Россия получила премию за спортивное совершенство
00:28  Евровидение-2025: по соцсетям распространяется памятка за кого не надо голосовать
00:03  ВС РФ ликвидировали ключевую оборонительную позицию гарнизона ВСУ в Часовом Яре – итоговая сводка Readovka за 14 мая
Среда, 14.05.2025
23:30  Путин утвердил состав делегации для переговоров с украинской стороной в Стамбуле
20:50  Бахтар: Афганистан передал дар Имаму Бухари для паломничества в Узбекистан
20:43  Saudi Gazette: Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии...
20:30  Близорукая политика "Америка превыше всего" ускорит упадок США, - посол Китая в России Чжан Ханьхуэй
20:25  Имамам в Кыргызстане начали выплачивать стипендию, это позволит уменьшить их зависимость от сторонней помощи
20:20  Археологи Узбекистана и России займутся изучением похода Амира Темура против хана Золотой Орды Тохтамыша
15:58  В Казахстане госаудит в сфере электроэнергетики выявил неэффективное использование более 100 млрд. тенге
14:48  Д.Ашимбаев о смене власти в Центральной Азии
12:04  В Джалал-Абаде построят новый аэропорт - капсулу заложил С.Жапаров
12:00  Странам Центральной Азии не обойтись без электроэнергетического союза, - Петр Своик
11:49  Афганистан подарил Узбекистану 16 грузовиков с гератским мрамором для комплекса Имама Бухари
10:50  НГ: Тбилиси выставил Трампу счет и приготовился к новым санкциям США
10:45  Монголия будет активно участвовать в реализации проектов с Россией и Китаем
10:19  Басмачи как прокси-войска Британской империи, - Ермек Ниязов
00:50  Как в Туркменистане чествовали команду "Arkadag", ставшую чемпионом Лиги вызова Азиатской Футбольной Конфедерации
00:39  В Узбекистане включают светофор бедности. Реестр бедных семей для адресной помощи делят на три категории - красную, желтую и зеленую
00:14  Caravan.kz: Как торговое перемирие между США и Китаем повлияет на экономику Казахстана
00:01  ВС РФ заняли острова в устье Днепра у Новой Каховки – итоговая сводка Readovka за 13 мая
Вторник, 13.05.2025
23:08  ФСК: Китайский взгляд на Вторую мировую войну достоин понимания и уважения
22:02  Полковник Дэвис: переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом на мир
18:37  КТЖ отправил в Дубай первый поезд с казахстанской пшеницей, через Туркмению и иранский порт Бендер-Аббас
17:39  Моди, выступая на фоне С-400, оценил роль российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
17:31  Акции оборонных компаний Индии и Китая выросли, акции французского Rafale упали вслед за тремя истребителями
17:26  Парад Победы и два смелых парня Александр Вучич и Роберт Фицо, - Платон Беседин
14:44  Синьхуа: Бразилия будет работать вместе с Китаем, чтобы усилить голос Глобального Юга
13:07  Президент Кыргызстана дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано (коммент к видео с выволочкой минздрава)
12:58  Агентство информации Узбекистана предлагает законом разграничить понятия блогер и инфлюенсер
11:43  Турция депортировала на родину: в Казахстан - экс-главу "Астана LRT" Талгата Ардана, в Узбекистан - религиозного блогера Мубашшира Ахмада
11:33  Лидер партии Национальное возрождение Узбекистана увидел в "Катюше" и "Смуглянке" национальную угрозу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
В Астане состоялся I Транспортный форум Казахстан – Китай
15:01 16.05.2025

Бизнесмены Казахстана и Китая собрались в Астане на первый совместный транспортный форум
16.05.2025

Первый транспортный форум Казахстан-Китай начал работу в Астане, сообщает пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

Старт форуму дали министры транспорта Казахстана и Китая Марат Карабаев и Лю Вэй. Мероприятие организовано для бизнес-сообществ и транспортно-логистических компаний из двух стран. Общее число участников превышает 300 человек.

В ходе форума пройдут встречи в форматах B2B (между представителями бизнеса) и G2B (между представителями государственных структур и бизнеса). Результатом таких встреч в первый день форума уже стало подписание меморандума между группой портов SPG Циндао и казахстанским портом Курык.

Отмечается, что стороны меморандума намерены расширить сотрудничество в области планирования и развития портов, операционного и управленческого процесса, строительства умных и экологически чистых портов. Также документ охватывает вопросы подготовки кадров, совершенствования процессов и повышения производительности.

Меморандумом также предусмотрена организация краткосрочных визитов с целью обмена информацией и опытом.

В рамках форума также состоялась встреча министров транспорта Казахстана и Китая. В результате переговоров они договорились:

- создать мультимодальный транзитный коридор Россия – Казахстан – Китай с использованием трансграничной реки Иртыш;
- построить новый приграничный мост на КПП "Майкапшагай – Зимунай" для проезда большегрузного транспорта;
- открыть третий воздушный коридор;
- открыть два новых автомобильных пункта пропуска между Восточно-Казахстанской и Аламатинской областями Казахстана и соседними регионами Китая;
- запустить пассажирский поезд по маршруту Алма-Ата – Сиань.

***

КТЖ: на I Транспортном форуме Казахстан – Китай подписаны стратегические документы
15.05.2025 г.

В Астане состоялся I Транспортный форум Казахстан – Китай, в рамках которого АО "НК "ҚТЖ" приняло активное участие.

Во время мероприятия заместитель председателя правления по логистике АО "НК "ҚТЖ" Ерлан Койшибаев отметил, что динамика перевозок железнодорожным транспортом между двумя странами показывает устойчивый положительный рост.

По итогам 2024 года объем перевозок между РК и КНР вырос на 13% к аналогичному периоду 2023 года и составил 32 млн тонн, что стало историческим максимумом. За 10 лет благодаря активному взаимодействию с Китайскими железными дорогами грузовые перевозки выросли в 4,5 раза.

В настоящее время реализуются такие крупные проекты, как: строительство вторых путей на железнодорожном участке Достык – Мойынты, железнодорожной ветки, обходящей территорию Алматы, железнодорожных линий Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз – совокупно 1300 км новых железнодорожных путей.

Развивается Транскаспийский транспортный маршрут, имеющий стратегическое значение для экономик РК и КНР. По итогам 2024 года по нему из Китая проследовало 358 контейнерных поездов, показав рост в 33 раза к 2023 году.

Озвучено, КТЖ совместно с партнерами из КНР активно строит новые и развивает действующие терминалы в ключевых регионах РК и за рубежом - казахстанско-китайский терминал в порту Ляньюньган (КНР); крупнейший Сухой порт в Центральной Азии KTZE-Khorgos Gateway; терминал в Сиане (КНР), который был торжественно открыт при участии Главы государства.

Также планируется строительство интермодального терминала в порту Алят (Азербайджан). Готовится ввод в эксплуатацию логистического центра в г. Алматы (ГТС-2). Помимо этого совместно с китайскими партнерами ведется работа над проектами в Селятино (РФ) и на станции Свислочь (Беларусь).

Кроме того, на Форуме руководители ТОО "Порт Курык" (дочерняя организация АО "НК "ҚТЖ") и компании Qingdao Port International (КНР) подписали Меморандум о взаимопонимании. А представители KTZ Express обсудили перспективы расширения сотрудничества с ведущими китайскими компаниями в сфере логистики и инфраструктуры, включая порт Ляньюньган, COSCO Shipping Group и China Communications Construction Company (CCCC).

Эти инициативы направлены на укрепление позиций Казахстана как стратегического транзитного узла Евразии и формирование современной, устойчивой логистической инфраструктуры, отвечающей требованиям международной торговли.

Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747396860


Новости Казахстана
- Законы по вопросам аквакультуры сенаторы вернули в Мажилис
- Спикер Сената встретился с Председателем Национального Собрания Армении
- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры в Костанайской области
- Государственный советник принял участие в работе Международного симпозиума "Наследие Яссауи в диалоге времен и культур: гуманистические ориентиры и современные вызовы"
- Министры иностранных дел Казахстана и Афганистана провели телефонный разговор
- Краткосрочный экономический индикатор (январь-апрель 2025г.)
- Вопросы обеспечения безопасности детей обсудили в Правительстве РК
- Внешнеторговый оборот Республики Казахстан І квартале
- Депутатам презентовали проект нового закона "О профилактике правонарушений"
- Перспективы создания всесезонного туристического кластера в Восточном Казахстане обсудили в Правительстве РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  