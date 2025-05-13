Жилье в Ташкенте подешевело более чем на 6% за последний год - ЦЭИР

15:09 16.05.2025

При этом в среднем по Узбекистану цены на недвижимость вновь растут вслед за спросом.



В апреле цены на жилую недвижимость начали увеличиваться вместе со спросом, сообщается в отчете Центра экономических исследований и реформ.



Средняя стоимость квадратного метра поднялась на 1,3% к мартовскому уровню. Сильнее всего подорожало жилье в Джизакской области - $462 за квадратный метр (+6,7%), за ней идут Каракалпакстан с $347 (+5,2%) и Ферганская область с $450 (+5,1%).



За год жилье в среднем по стране подорожало на 2,4%. Наибольший прирост отмечался в Джизакской (+19,8%) и Сурхандарьинской областях (+15,9%), а также в Каракалпакстане и Хорезме (+10%).



Наиболее высокая цена квадратного метра сохраняется в Ташкенте ($1087), при этом она снизилась на 0,3% за месяц и на 6,3% - на годовой дистанции. Второе место занимает Самаркандская область ($789), где жилье подорожало на 3% к марту и на 6,4% - за 12 месяцев.



Цены на жилье в столице снижаются как в первичном, так и во вторичном сегментах. Однако если готовое жилье подешевело за год на 6,3%, то новостройки - только на 4,2%.



Квартиры в новостройках Учтепинского, Шайхантахурского и Юнусабадского районов подешевели сильнее всего - в среднем на 12,5% по сравнению с прошлым апрелем. Вторичное жилье заметно упало в цене в Чиланзарском, Мирзо-Улугбекском и Яшнабадском районах (-9%).



Продажи недвижимости после спада в первом квартале восстанавливаются. За апрель было оформлено более 24 тыс. операций или на 20% больше марта.



Активность на рынке жилья в Наманганской области увеличилась на 39%. В Самаркандской области прирост составил 29%, в Бухарской - 27%.



Ранее Spot писал, что на массовую оценку недвижимости в Узбекистане из бюджета выделили около 40 млрд сумов.