|Президент Таджикистана ввел в эксплуатацию табачную фабрику "Оксус Интеразия" в СЭЗ "Дангара"
15:21 16.05.2025
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию новое предприятие ООО "Оксус Интеразия" в Дангаринском районе
ДУШАНБЕ, 16.05.2026 /НИАТ "Ховар"/. 16 мая Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в продолжение своей рабочей поездки в Дангаринский район Хатлонской области в Свободной экономической зоне "Дангара" сдал в эксплуатацию новое предприятие Общества с ограниченной ответственностью "Оксус Интеразия".
Новое промышленное предприятие возведено с привлечением иностранных инвестиций и лучшей европейской техники и оборудования, его деятельность направлена на производство табачных изделий по технологии номер один в мире. Объем инвестиций в цех в два этапа составляет 27 миллионов долларов.
В ходе ознакомления с деятельностью данного предприятия Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон был проинформирован, что на промышленном предприятии будет производиться 15 видов табачных изделий, производственная мощность которых составляет 3 миллиарда штук в 1 год. Было отмечено, что предприятие будет работать на полную мощность в течение следующего года.
Общество с ограниченной ответственностью "Оксус Интеразия" создано на площади 2 га, в нем постоянной работой обеспечено 80 человек, из них 70 % - местные жители.
Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон в ходе беседы с ответственными лицами нового предприятия дал высокую оценку развитию двусторонних и многосторонних отношений Таджикистана с партнерами по развитию и иностранными инвесторами в важных социально-экономических секторах и охарактеризовал новый объект как наглядный пример сотрудничества в сфере промышленности.
Лидер нации подчеркнул, что сегодня в Таджикистане для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности предусмотрено более 100 видов налоговых и таможенных льгот и послаблений, что способствует развитию торговли, обслуживания и производства.
Здесь же Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон ознакомился с проектом строительства предприятия Общества с ограниченной ответственностью "Сомон фуд Хатлон".
В ходе презентации проекта было сообщено, что промышленное предприятие строится с привлечением 7 миллионов долларов иностранных инвестиций и будет введено в эксплуатацию до конца текущего года. Его основным направлением деятельности будет производство фруктовых соков.
Согласно плану, на предприятии будет создано до 300 рабочих мест.
Мощность предприятия составляет 100 тысяч тонн в год, здесь будет производиться 15 видов фруктовых соков, ориентированных на обеспечение внутреннего рынка и экспорт за рубеж.
В настоящее время в Свободной экономической зоне "Дангара", созданной на площади 541 га, зарегистрировано 37 отечественных и зарубежных компаний в качестве субъектов.
С целью достижения четвертой национальной цели - ускоренной индустриализации страны и повышения уровня благосостояния населения в настоящее время в Свободной экономической зоне "Дангара" создано в общей сложности около 600 рабочих мест.
Объем инвестиций в 2024 году за счет субъектов Свободной экономической зоны составил 34 миллиона сомони, а общий инвестиционный потенциал с начала деятельности составляет более 2-х миллиардов сомони.
В настоящее время субъектами Свободной экономической зоны "Дангара" налажено производство нефтепродуктов, металлоконструкций, полиэтиленовых труб, строительной декоративной продукции, переработки сухофруктов и других видов деятельности. Объем промышленного производства в 2024 году составил 54 миллиона сомони.