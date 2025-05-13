Президент Таджикистана ввел в эксплуатацию табачную фабрику "Оксус Интеразия" в СЭЗ "Дангара"

15:21 16.05.2025

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию новое предприятие ООО "Оксус Интеразия" в Дангаринском районе



ДУШАНБЕ, 16.05.2026 /НИАТ "Ховар"/. 16 мая Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в продолжение своей рабочей поездки в Дангаринский район Хатлонской области в Свободной экономической зоне "Дангара" сдал в эксплуатацию новое предприятие Общества с ограниченной ответственностью "Оксус Интеразия".



Новое промышленное предприятие возведено с привлечением иностранных инвестиций и лучшей европейской техники и оборудования, его деятельность направлена на производство табачных изделий по технологии номер один в мире. Объем инвестиций в цех в два этапа составляет 27 миллионов долларов.



