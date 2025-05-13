|Владимир Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16:52 16.05.2025
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле.
Основные заявления:
- делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной;
- переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены;
- анонсирован масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной;
- Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению;
- Россия готова продолжать переговоры с Украиной;
- Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня.
Переговоры России и Украины начались в Стамбуле в 13:30 мск и продлились почти два часа.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.