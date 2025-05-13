Владимир Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле

16:52 16.05.2025

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле.



Основные заявления:

- делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной;

- переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены;

- анонсирован масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной;

- Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению;

- Россия готова продолжать переговоры с Украиной;

- Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня.



Переговоры России и Украины начались в Стамбуле в 13:30 мск и продлились почти два часа.



Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.



