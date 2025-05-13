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Пятница, 16.05.2025
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14:50  В Стамбуле проходят переговоры России и Украины
12:01  Китай опубликовал эмблему в честь 80-й годовщины победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам
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Четверг, 15.05.2025
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22:36  Когда Трамп просит американские компании построить дрон, как у иранцев (видео)
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21:00  Таджикистан продолжит работу с Афганистаном в сфере энергетики
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15:09  Марафон угодливости в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
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Среда, 14.05.2025
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Вторник, 13.05.2025
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Владимир Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16:52 16.05.2025

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле.

Основные заявления:
- делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной;
- переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены;
- анонсирован масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной;
- Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению;
- Россия готова продолжать переговоры с Украиной;
- Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня.

Переговоры России и Украины начались в Стамбуле в 13:30 мск и продлились почти два часа.

Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

Источник - РИА Новости
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