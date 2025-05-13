Пока в Стамбуле два часа шли переговоры через украинского переводчика, в российских соцсетях постились мемы

20:50 16.05.2025

В Стамбуле прошли переговоры России и Украины - они продлились меньше двух часов



Встреча российской и украинской делегаций в Турции продлилась меньше двух часов, пишут СМИ. Ожидаются заявления сторон.



