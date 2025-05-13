|Пока в Стамбуле два часа шли переговоры через украинского переводчика, в российских соцсетях постились мемы
20:50 16.05.2025
В Стамбуле прошли переговоры России и Украины - они продлились меньше двух часов
Встреча российской и украинской делегаций в Турции продлилась меньше двух часов, пишут СМИ. Ожидаются заявления сторон.
Пока в Стамбуле шли переговоры, в российских соцсетях постились мемы
В ожидании завершения стамбульских переговоров и заявлений по их итогам пользователи соцсетей не теряли времени зря - они делали мемы про украинскую делегацию. Много шуток было про внешний вид представителей незалежной - они, настроенные на якобы мирные переговоры, уселись за стол в камуфляже. Хотя этот способ украинских дипломатов прибедняться во время зарубежных визитов уже стал "баяном".
Шутили и про накал страстей, как в известном турецком сериале, и про бессилие украинской делегации перед российской, а Умеров и компания разошлись по соцсетям в виде клоунов, что вполне справедливо. Они выставили себя посмешищем как минимум тем, что на переговоры зачем-то привели переводчика с русского на украинский. Хотя, по данным российских СМИ, разговор шел на русском языке.