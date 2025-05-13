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Суббота, 17.05.2025
00:03  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Миролюбовке и Малиновке на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 мая
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ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Миролюбовке и Малиновке на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 мая
00:03 17.05.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 16 мая в разрезе СВО. Русские войска готовятся к штурму села Новоэкономическое после успеха в боях за Миролюбовку и Малиновку. Также рассмотрена позиция украинской стороны на переговорах с делегацией РФ в Стамбуле.

Оперативная обстановка



Как ранее предполагала редакция Readovka, внезапная атака на Малиновку и успешный штурм этого села вынудили противника отступить из Миролюбовки в сторону Новоэкономического, чтобы избежать окружения. Передовые подразделения ВС РФ теперь готовятся к штурму Новоэкономического и соседнего населенного пункта Николаевка.

Ситуация осложняется природной защитой: село прикрыто течениями рек Сенной и Казенного Торца. Тем не менее наступление со стороны как Миролюбовки, так и Малиновки при огневом превосходстве ВС РФ не оставляет противнику шансов на реализацию тактических маневров. Воздушно-космические силы значительно увеличили интенсивность применения управляемых авиабомб с модулями планирования и коррекции (КАБ с УМПК). Даже укрепленная позиция теряет свою ценность, если она подавлена ударом с воздуха еще до открытия огня.

Овладение Новоэкономическим имеет значение прежде всего с точки зрения нарушения неприятельской логистики. Поселок открывает доступ к террикону шахты "Капитальная", от которого до трассы Доброполье – Мирноград около 5 км. Перерезание этой линии осложнит подвоз грузов со стороны Доброполья через пгт Родинское. Однако дорога проходит через плотные лесонасаждения, что затрудняет применение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) по транспорту. Тем не менее контроль над господствующей высотой у шахты "Капитальная" позволит эффективно применять FPV-дроны. Для них плотная растительность не является препятствием при поражении техники на марше.

Параллельно ВС РФ активизировались в районе сел Бельгийка, Новоукраинка и Лысовка. Это не позволяет противнику маневрировать резервами из Покровско-Мирноградского укрепрайона и перебрасывать их на угрожаемые участки фронта.

Переговорный процесс

Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров озвучил официальную позицию:

"Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых – полное прекращение огня на не менее 30 дней", – заявил он.

На первый взгляд, это звучит конструктивно, однако фактически речь идет о 30-дневной паузе, необходимой незалежной для перегруппировки, замены личного состава и подготовки к возможному летнему наступлению со стороны ВС РФ. Если бы Киев действительно стремился к миру, то он предпринял бы шаги в направлении устойчивого перемирия, а не выдвигал бы ограниченные по времени условия.

Украинская сторона настаивает на своей позиции, не демонстрируя готовности обсуждать фундаментальные причины конфликта. Формально декларируя готовность к прекращению огня, Киев при этом не дает гарантий продолжения переговорного процесса по итогам этого перемирия. Их отсутствие вызывает сомнения в искренности намерений.

Складывается впечатление, что расчет строится на отказе России принять условия Украины – что может быть использовано как повод для обвинений Москвы в неготовности к конструктивному диалогу.

На данный момент нет признаков достижения прогресса. Инициатива должна исходить от украинской стороны, в частности – в виде готовности обсуждать первопричины конфликта. Однако вместо этого избрана стратегия ультиматумов и неоднозначных формулировок, что затрудняет достижение консенсуса.

Отдельного внимания заслуживает предложение Киева провести обмен военнопленными по формуле "всех на всех". Несмотря на потенциальную гуманитарную ценность такого шага, подобные действия обычно осуществляются в рамках уже достигнутых мирных соглашений, а не на этапе предварительных консультаций. Инициатива выглядит несогласованной и, возможно, продиктована стремлением получить односторонние выгоды без взаимных обязательств.

Итогом переговоров стало достижение соглашения об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, сроки обмена станут ясны позднее. И вот весь итог, но большего в переговорах с Украиной при ее текущем подходе ожидать и не стоило.

Вчера, 15 мая, главным событием дня стало частичное блокирование украинских сил в оперативном выступе к югу от Константиновки.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747429380


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