ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Миролюбовке и Малиновке на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 мая

00:03 17.05.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 мая в разрезе СВО. Русские войска готовятся к штурму села Новоэкономическое после успеха в боях за Миролюбовку и Малиновку. Также рассмотрена позиция украинской стороны на переговорах с делегацией РФ в Стамбуле.



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