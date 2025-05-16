 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стамбульская встреча: Москва и Киев договорились переговариваться и далее, - Дмитрий Шевченко
00:52 17.05.2025

Стамбульская встреча: два дня ожидания и два часа переговоров
Москва и Киев договорились переговариваться и далее

16.05.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО

Как говорил космический пират в фильме "Гостья из будущего", Коля Герасимов может быть не один, а два или даже три. Так и украинских делегаций, приехавших в Стамбул, было как минимум две. Или даже три, если считать, что 14 мая Зеленский назначил новым украинским послом в Турции террориста и осужденного преступника Джелялова. Но сейчас не о нем.

Вместо того чтобы стройными рядами идти на встречу с российской делегацией, Зеленский вызвал вторых представителей украинских министерств и силовых ведомств. Из первого состава, изначально приехавшего 15 мая в Турцию, остался лишь один министр обороны Умеров, ставший главой делегации.

Нужно отметить, что глава МИД Сибига, хоть и явился в Стамбул, пошел встречаться с руководителем американского Госдепа Рубио, а на переговоры с россиянами отправил своего первого зама – бывшего представителя Украины при ООН Сергея Кислицу. Того самого, который истерично брызгал слюной на российских дипломатов, когда его приглашали на заседания Совбеза ООН.

Естественно, с утра украинцы встречались с кем угодно, лишь бы не вести переговоры с российской делегацией. Сначала у них прошли переговоры со спецпредставителем президента США Келлогом и советниками руководителей Великобритании, Франции и Германии, представляющими собой локомотив европейской "коалиции желающих". И лишь после обеда украинская делегация собралась с духом, чтобы увидеться с россиянами.

Умеров так изложил позицию Киева к встрече с российской делегацией: "Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых – полное прекращение огня как минимум на 30 дней и реализация гуманитарных шагов, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех"". По его словам, киевская власть готова к "полному и безусловному прекращению огня", а также к "прямым переговорам на наивысшем уровне".

Можно сказать, что позиция киевского режима абсолютно не изменилась: он продолжает настаивать на "безусловности" перемирия, не считаясь с российскими требованиями прекращения поставок ВСУ западного оружия и мобилизации. Кроме того, заведомо невыполнимым было условие "возвращения украинских детей" - сирот, многие из которых уже давно живут в приемных семьях.

Зеленский, пытающийся всеми силами сорвать мирные переговоры, заранее обвинил во всем Москву: "Если с российской стороной не удастся достичь соглашения о прекращении огня, то это будет свидетельствовать о нежелании Путина завершить войну". Как попка-дурак он снова повторил, что российская делегация "очень низкого уровня" и призвал Владимира Путина "предоставить совей делегации реальные полномочия".

По мнению главы президентского офиса Ермака, текущие переговоры не имеют ничего общего со встречами трехлетней давности: "Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры, – это исключительно город Стамбул".

Можно сказать, что киевский режим ведет себя так, как будто уже выиграл войну, и требует от Москвы прекратить огонь и обеспечить переговоры Зеленского с Путиным. Нагло? Не то слово!

В реальности для Киева все совсем не весело. Показателен настрой переговорщиков на официальных фотках: Умеров, Кислица и остальные украинцы сидят с крайне кислым видом, а российские представители довольно рассматривают какие-то записи.

Первый этап двусторонних переговоров длился около двух часов. Открывая их, глава МИД Турции Фидан подчеркнул: "Есть два пути: один из них ведет нас к миру, второй – к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой путь им выбрать".

По результатам встречи главы обеих делегаций сделали подходы к прессе. Умеров подчеркнул, что целью обсуждения было прекращение огня, обмен пленными "тысяча на тысячу" и "потенциальная встреча на уровне лидеров стран".

Мединский, со своей стороны, отметил, что "мы удовлетворены результатами и готовы продолжать контакты". Он подтвердил обмен "тысяча на тысячу" в ближайшие дни и тот факт, что озвученный украинской стороной запрос встречи на наивысшем уровне "принят к сведению".

Вместе с тем стороны достигли договоренности о том, что каждая сторона "представит свое видение возможного будущего прекращения огня" для обсуждения на следующем этапе переговоров.

Сама встреча не только была довольно короткой, но и фактически не дала никаких прорывных результатов. Несмотря на довольно спокойное заявление Умерова, по сообщению агентства Reuters, украинская сторона считает, что Москва предлагает "неприемлемые" пункты, а ее требования "нереалистичны и выходят далеко за рамки того, что обсуждалось ранее", вроде отвода войск для достижения перемирия.

Некоторые СМИ пишут, что Россия потребовала вывода ВСУ с территории всех четырех бывших украинских областей (Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская), вошедших в 2022 году в состав РФ.

Отдельные журналисты делятся конфиденциальной информацией с переговоров, не указывая на ее источники. Так представитель The Economist Кэролл сообщил, что на переговорах Мединский сказал Умерову: "Мы не хотим войны, но готовы воевать еще год, два, три – столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. А вы сколько готовы воевать?"

По словам Кэролла, в случае отказа вывода ВСУ из четырех новых российских регионов, на переговорах Киеву пригрозили захватом Харьковской и Сумской областей.

Сложно сказать, насколько были правдивы источники британского журналиста, но с учетом общих потерь ВСУ и ожидающихся проблем с получением киевским режимом дальнейших поставок западного оружия, действительно, надолго киевского режима не хватит и рано или поздно фронт рухнет, открывая путь на Киев и другие города.

Не остался в стороне от результатов встречи и Ватикан, представитель которого заявил: "Папа римский намерен, возможно, предоставить Ватикан, Святой Престол для прямой встречи двух сторон".

Такая активность Ватикана может быть связана с планами Зеленского посетить интронизационную мессу новоизбранного папы Льва, которая состоится 18 мая. Как известно, киевская власть не постеснялась вести "похоронную дипломатию" во время траурной церемонии в память предыдущего папы римского, а значит не видит проблем в ведении переговоров во время мессы нового.

Не ожидал дипломатического прорыва и президент США Трамп, так и не прилетевший в Турцию. Размышляя, как дальше решать украинский конфликт, он собрался позвонить Президенту РФ Владимиру Путину: "Нам нужно встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, мы решим это, а может и нет, но, по крайней мере, мы будем знать. А если не решим, то это будет очень интересно".

Более четкой реакции Трампа на переговоры в Стамбуле ждут не только в Киеве и Москве, но и в Европе, которая хочет получить американскую поддержку в дальнейшем санкционном и военном давлении на Россию. ЕС на днях согласовал 17-й пакет антироссийских санкций и собирается его официально принять 20 мая. Агрессивные европейские глобалисты весьма болезненно воспринимают любое ослабление военного противостояния на Украине.

Киевский режим пошел на переговоры в Стамбуле, потому что боится американских санкций в случае отказа от контактов с российской стороной. Как считает бывший депутат Верховной рады Царев, Зеленский опасается, что "собственное окружение может его предать". Ведь в случае выбора "между преследованием со стороны США и сдачей Зеленского, его команда, несомненно, выберет последнее".

Не исключено, что новый пинок принуждения к миру киевская хунта получит после возможного телефонного разговора лидеров России и США. После этого можно ожидать следующего этапа переговоров Москвы и Киева.

Продолжение следует?

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747432320


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