Вадим Трухачев: Бесконтрольно впуская мигрантов, мы облегчаем работу вражеским разведкам

01:14 17.05.2025

Вадим Трухачев: Бесконтрольно впуская мигрантов, мы облегчаем работу вражеским разведкам

Потребность в рабочей силе из Средней Азии можно уменьшить втрое



Ирина Мишина

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Вадим Трухачев



В России прошли торжества по случаю 80-летия Великой Победы. Нашу страну посетили многие зарубежные лидеры, среди которых были руководители республик Средней Азии. На этом фоне почти незамеченным остался инцидент в Обнинске.



Там подростки-выходцы из Таджикистана надругались над Георгиевским флагом. Следственный комитет по Калужской области проводит проверку по факту осквернения символа воинской славы России. Подростки и их родители принесли извинения, но вопросы остались.



Почему мы так легко предоставляем гражданство и даже квартиры мигрантам с сомнительной репутацией? На этот и другие вопросы в программе "Диалоги у красной линии" отвечает кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.



"СП ТВ": Если бы аналогичный инцидент произошел, скажем, в США - выходцы из Мексики или Панамы сорвали бы американский флаг и растоптали его, что бы с ними было?



- Если у них уже есть американский паспорт, они бы его лишились с пожизненным запретом на въезд в Соединенные Штаты. Если не имели американского паспорта, то посидели бы под арестом, заплатили гигантский штраф, а затем их выслали бы из Соединенных Штатов, так же без права когда-либо въезжать в США. Причем, это сделали бы даже при "мигрантолюбивом" Байдене, не говоря уже об администрации Трампа.



"СП ТВ": Следственный комитет по Калужской области проводит расследование, но вопрос о гражданстве этой семьи пока остается открытым…



- Я считаю, что в таких случаях проявления нелояльности к России надо лишать гражданства. Это очевидно. Дети ничего подобного бы не сделали, если бы их родители так не воспитали.



"СП ТВ": Возникают вопросы и к образовательному процессу в Таджикистане, Узбекистане, других среднеазиатских республиках. В их учебниках истории Российская империя и СССР представлены как колонизаторы, поработители свободолюбивых народов Средней Азии. Почему мы не можем на государственном уровне потребовать изменений в этих учебниках? Ведь мы тысячами принимаем граждан этих республик?



- То, что они жили в составе Советского Союза, еще не делает их нашими людьми. Русофобия в Средней Азии существовала всегда. Что касается пресловутых учебников, они написаны на деньги Турции, США, Британии. Но переводить стрелки на то, что "англичанка гадит", я бы не стал. Все легло на благодатную почву.



Когда у нас возникают к некоторым республикам Средней Азии просьбы скорректировать их учебники истории, нам отвечают, что они независимые государства, и Россия не имеет права вмешиваться. Хотя когда это делают Турция, Британия и США - все нормально.



Единственное, чего удалось добиться - скорректировать в учебниках Таджикистана и Узбекистане некоторые разделы, посвященные Великой Отечественной. Но все равно они преподносят это как чужую войну. И здесь в исторической памяти неславянских республик бывшего СССР ничего не изменишь. Тем более, что в конце 1943-го советское руководство приняло решение не призывать жителей республик Средней Азии и Закавказья в Красную армию.



"СП ТВ": Как сегодня ведется учет въезжающих мигрантов? Цифры разнятся. Почему это происходит? И выявляют ли при въезде радикальных исламистов?



- Ужас в том, что Россия решила канализировать - это слово употребил руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев - худших представителей наиболее бедных стран постсоветского пространства. То есть для того, чтобы исламисты не захватили власть в среднеазиатских республиках, не устроили второй Афганистан, Россия решила худших их представителей в большом количестве забрать к себе. А это радикальные исламисты и откровенные бандиты.



Что касается учета мигрантов, глава МВД Колокольцев сказал, что их в России 5 миллионов. Руководитель Следкома Бастрыкин назвал цифру в 15 миллионов. Владимир Путин, послушав сначала одного, потом другого, выбрал среднее арифметическое: 10 миллионов. Это лишний раз говорит о том, насколько плохо у нас налажен учет мигрантов.



"СП ТВ": В структуре МВД в апреле было создано специальное подразделение, которое отвечает за миграционную политику. Там не успели наладить работу? Почему мы принимаем мигрантов с сомнительной репутацией в таком количестве?



- Есть еще один момент. Среднеазиатские и закавказские руководители шантажируют руководство России: если вы не примете наших мигрантов, мы войдем в НАТО. При этом надо понимать: НАТО уже в Закавказье.



Грузия давно, еще с 90-х годов, находится под опекой альянса. Турция, член НАТО, полностью контролирует Азербайджан. Сейчас Франция берет под контроль Армению.



Обеспечить безопасность России можно лишь в том случае, если считать жителей стран Средней Азии такими же чужаками, как прибалтов.



"СП ТВ": Мы находимся в состоянии военных действий с Украиной. Почему держим открытыми границы в то время, как многие преступления мигрантов носят заказной политический характер? Достаточно вспомнить, как погиб генерал Игорь Кириллов. Его убил гражданин Узбекистана, признавшийся, что сделал это по заданию украинской разведки. Что делают с мигрантами-преступниками в других странах?



- А граждане Таджикистана, совершившие теракт в "Крокусе"?! Их тоже вели с территории Украины, и туда они пытались сбежать. Все больше случаев, когда мигранты оказываются связанными с СБУ, с ГУР. А если глубже смотреть, то и с английской разведкой МИ-6. Шестерых сотрудников британского посольства выслали из России за то, что они занимались вербовкой мигрантов. Бесконтрольно их впуская, мы сами облегчаем работу вражеским разведкам.



Что касается других стран, на память приходят ОАЭ. Когда случился теракт в "Крокусе", они отменили безвизовый режим с Таджикистаном. И Турция тоже. Затем, когда три узбека убили раввина в Эмиратах, там отменили безвиз и для Узбекистана. Мы не решим до конца задачи СВО, пока не закроем или во всяком случае не упорядочим въезд мигрантов.



"СП ТВ": Проблема нехватки рабочих рук в России сохраняется. Сможем ли мы обойтись без мигрантов?



- Выход есть. Сошлюсь на брата министра обороны, доктора экономических наук Дмитрия Белоусова. Он обратил внимание на то, что уровень роботизации в России в 20 раз ниже, чем в Евросоюзе. При том, что доходы у нас всего вдвое меньше, чем в ЕС. Это значит, что мы можем себе позволить уровень механизации и автоматизации значительно больший, чем есть сейчас. А повышение уровня автоматизации вдвое, а то и втрое сократит потребность в иностранной рабочей силе.