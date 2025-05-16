EADaily: развеян миф о "независимой политике Азербайджана"

01:53 17.05.2025 "Резидент" развеял миф о "независимой политике Азербайджана"

16 мая 2025



На фоне грандиозных политических процессов, разворачивающихся по линии Запад-Россия и Запад-Иран, на южных рубежах России складывается необычная ситуация. Если быть точнее, то Азербайджан - единственная страна ГУАМ, с которой у России нет разногласий территориального характера, откровенно демонстрирует неприязнь по отношению к России.



В начале мая 2025 года сложилось впечатление, что закавказская страна решила не отставать от других стран ГУАМ и от стран Европейского союза, начав разгонять антироссийскую паранойю. Иначе трудно объяснить, почему, по мнению депутатов Рамида Намазова и Нагифа Гамзаева, якобы Россия стоит за кибератаками на азербайджанские СМИ, осуществленными 20 февраля этого года. Однако самым откровенным проявлением неприятия России со стороны официального Баку стало отсутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве 9 мая в День Победы. Данный шаг выглядел странно не только из-за того, что азербайджанские военные приняли участие в Параде Победы, но и потому, что, не испугавшись западного давления, в Москву прибыли политики высокого уровня из дальнего зарубежья.



Между тем причина отсутствия президента Азербайджана в Москве 9 мая известна. И связана она вовсе не с прошлогодней авиакатастрофой. 8 мая телеграм-канал "Резидент", отличающийся достоверной информацией кулуарного характера, сообщил:



"Наши источники сообщают, что Андрей Ермак до последнего просил Британскую разведку повлиять на европейских азиатских лидеров, чтобы они не приехали в Москву. По нашей информации, президент Азербайджана отказался от своего визита именно под давлением Британии и личного звонка Эрдогана. Киев и Лондон последние два года формировали единый нарратив, что Россия стала изгоем на международном треке, а сейчас стратегия рушится".



Поясним. Андрей Ермак - это глава офиса киевского узурпатора Владимира Зеленского, находящегося под защитой Великобритании. А Эрдоган - это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, опирающийся на США и Великобританию. Иными словами, "Резидент" одним сообщением полностью развеял миф о "независимой политике Азербайджана", тиражируемый официальным Баку. Если бы Азербайджан действительно был по-настоящему независимой страной, то Алиев выдержал бы давление Великобритании и звонок Эрдогана, отправившись в Россию. Но он этого не сделал.



Конечно, нам могут возразить, указав на развитие в последнее время китайско-азербайджанского сотрудничества и визит президента Азербайджана в Китай, состоявшийся 22-24 апреля этого года. На первый взгляд развитие сотрудничества между Баку и Пекином покажется показателем диверсификации внешней политики закавказской страны. Но это только на первый взгляд.



Судите сами: 9 апреля в Китае с официальным визитом впервые с 2015 года находился начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, а 11 апреля в Пекине находился с визитом британский министр торговой политики и экономической безопасности Дуглас Александр (см. Великобритания бросила вызов США). По странному совпадению именно после этих двух событий 17 апреля Алиев принял верительные грамоты нового посла Китая Лу Мэй, а затем и сам отправился с визитом в Поднебесную. То есть налицо закономерность: лейбористское правительство Кира Стармера стремится к развитию экономического сотрудничества с Китаем, после чего Азербайджан, имеющий очень тесные связи с Великобританией, также идет на сближение с Поднебесной. Так о какой независимой политике Азербайджана может идти речь, если даже в отношении Китая он действует синхронно с Туманным Альбионом?



Между тем подобное доказательство зависимости Азербайджана от Туманного Альбиона не может не волновать Россию. Великобритания в новейший период давно и последовательно ведет враждебную политику по отношению к Россию. Разница между нынешним лейбористским правительством и предыдущими правительствами консерваторов состоит в том, что при сохранении антироссийского консенсуса у них отличается позиция в отношении Поднебесной. Если консерваторы зачастую готовы к конфронтации с Китаем, то лейбористы выступают за сотрудничество, предпочитая сосредоточиться на противостоянии с Россией. Поскольку Азербайджан идет в ногу с правительством Стармера, то это не сулит ничего хорошего для России. В конце концов, явно не без одобрения из Лондона в Азербайджане на общественном и государственном уровнях (см. Почему Алиев обвинил царскую Россию в переселении армян в Азербайджан - мнение) культивируют обиды и претензии не только к Российской Федерации, но и к Российской империи и Советскому Союзу, зачастую доходя до откровенной ксенофобии по отношению к русским.



Естественно, что ядовитая антироссийская агитация в Азербайджане приносит горькие плоды. Разнузданная культивация исторических обид и претензий к северному соседу приводит к тому, что среди жителей Азербайджана появляются фанатики, одержимые Россией. Не зря же 6 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о заочном приговоре (14 лет лишения свободы) в отношении гражданина Азербайджана Гасана Анара оглы Мамедова, который вместе с гражданином Бельгии Максимом Роджером Генри Баратом и гражданином Швеции Тобиасом Энквистом участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.



Отражением антироссийского тренда в Азербайджане можно считать и комментарии депутата Расима Мусабекова 8 мая. Так, этот известный недоброжелатель России заявил:



"Участвовать в этом праздновании 80-й годовщины Победы, солидаризируясь с текущим курсом Москвы, на мой взгляд, было бы абсолютно неуместно. Тем более, что я совершенно не исключаю, что во время парада могут прозвучать осуждения так называемого „фашистского режима" в Киеве, с которыми мы категорически не согласны".



Вот так антироссийская ангажированность позволяет представителям Азербайджана закрывать глаза на реабилитацию нацистских пособников на Украине. В данном случае Мусабеков проигнорировал тот факт, что еще задолго до 2014 года на Украине велась кампания по героизации дивизии СС "Галичина". Из этой же серии его утверждение о том, что якобы 90% стран мира не очень хорошо относится к России, при том что никакие статистические данные им не были приведены. Поразительна и другая мысль азербайджанского депутата:



"В Москву не едет президент Турции - стратегический партнер Азербайджана. Туда не отправляются и премьер-министр Израиля, и руководители Венгрии, с которыми у нас тоже хорошие отношения. Поэтому думать, что именно Азербайджан будет как-то выделятся на фоне остального мира - не стоит".



Вообще-то руководителям Турции, придерживавшейся в годы войны прогерманского "нейтралитета" и державшей армию возле Советского Закавказья, совсем не место в Москве 9 мая, потому что при тогдашней однопартийной системе в Турции с ведома властей развернули активную деятельность сторонники союза с нацистской Германией и вступления в войну. Только в 1944 году турецкие власти организовали для фанатов Вермахта в Стамбуле "процесс над расистами-туранистами", самым известным фигурантом которого был будущий создатель "Серых волков" Алпарслан Тюркеш.



Что касается апелляции Мусабекова к Венгрии, то ее представителям тем более не место в Москве 9 мая, потому что она воевала на стороне нацистской Германии. Неслучайно в Советском Союзе была медаль "За взятие Будапешта".



Впрочем, в этом году Азербайджан продемонстрировал свое истинное отношение к тому, что связывает его с северным соседом. 9 мая этого года председатель Совета старейшин Имишлинского района Азербайджана Салех Самедов выступил в селе Сарыханлы по случаю Дня Победы. Самедов выступал под флагом Советского Союза, а на его груди была георгиевская лента. Флаг Советского Союза и георгиевская лента послужили поводом для информационной кампании в Азербайджане с откровенно антироссийскими мотивами. 13 мая стало известно, что Самедов был отстранен от должности и исключен из Совета старейшин Азербайджана. Более того, 15 мая в отставку вынужден был уйти и Вахид Тагиев - преемник Самедова, также носивший 9 мая георгиевскую ленту. Примечательно, что даже в официальном сообщении Исполнительного комитета Совета старейшин Азербайджана об увольнении Самедова были антироссийские мотивы:



"9 мая 2025 года в селе Сарыханлы Имишлинского района состоялось мероприятие по случаю Дня Победы над фашизмом. Внимание вызвало поведение председателя районного Совета старейшин Салеха Самедова: он выступил под флагом СССР и с георгиевской лентой - символом Российской империи и сегодняшней российской военной пропаганды - на груди. Это вызвало резонанс в информационном пространстве Азербайджана".



Особое раздражение у тех, кто ведет Азербайджан по пути Польши, Прибалтики и Украины, вызвали слова Самедова, сказанные им журналистам:



"Что в этом такого? Это был великий союз - СССР, и это его флаг. Вообще-то, какое вам до этого дело? Занимаетесь ерундой".



Но, видимо, власти Азербайджана решили иначе. Более того, в связи с этой историей в азербайджанских СМИ стали писать о разных претензиях в отношении России. Кто-то писал только про необходимость официального осуждения "советской оккупации" и вспоминал про сталинские репрессии. Другие пошли гораздо дальше, припомнив события конца 1980-х-начала 1990-х годов и Карабахский конфликт. Иными словами, информационная кампания против Самедова вскрыла наличие в Азербайджане запроса со стороны власти и значительной части общества на резкий и окончательный культурный разрыв с Россией. Очевидно, что у этих процессов есть заинтересованные внешние игроки. Одним из них может быть Турция. Однако главным игроком, заинтересованным в подобном переформатировании Азербайджана, является Великобритания. У Лондона имеется опыт контроля над страной, где пещерная русофобия стала государственной идеологией. Речь идет об Украине. И памятуя о том, как в Азербайджане подобно зомбированным украинцам охотно верят в поражение России, нет никаких гарантий того, что страна огней не станет послушным орудием в антироссийской политике Великобритании. Источник - EADaily

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