Как не превратить Стамбул в Минск? Уроки из переговорных ловушек, - Дмитрий Родионов

02:12 17.05.2025

Как не превратить Стамбул в Минск? Уроки из переговорных ловушек

17.05.2025 | Дмитрий РОДИОНОВ



В Стамбуле после трехлетней паузы возобновились переговоры Москвы и Киева об урегулировании украинского конфликта. Вчера прошел их первый и, будем надеяться, не последний раунд. И пусть статус делегаций не позволяет им принимать какие-то судьбоносные решения, а условия сторон диаметрально противоположны, нужно все же отметить, что это первые прямые переговоры с 2022-го.



Сам по себе факт положительный. Тем более что переговоры возобновились по инициативе России, что обезоруживает оппонентов, стремящихся доказать нашу недоговороспособность. С другой – демонстрируя открытость к диалогу и приверженность к миру, важно не угодить в новую старую ловушку под названием "Минск-2".



