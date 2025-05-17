|Как не превратить Стамбул в Минск? Уроки из переговорных ловушек, - Дмитрий Родионов
02:12 17.05.2025
Как не превратить Стамбул в Минск? Уроки из переговорных ловушек
17.05.2025 | Дмитрий РОДИОНОВ
В Стамбуле после трехлетней паузы возобновились переговоры Москвы и Киева об урегулировании украинского конфликта. Вчера прошел их первый и, будем надеяться, не последний раунд. И пусть статус делегаций не позволяет им принимать какие-то судьбоносные решения, а условия сторон диаметрально противоположны, нужно все же отметить, что это первые прямые переговоры с 2022-го.
Сам по себе факт положительный. Тем более что переговоры возобновились по инициативе России, что обезоруживает оппонентов, стремящихся доказать нашу недоговороспособность. С другой – демонстрируя открытость к диалогу и приверженность к миру, важно не угодить в новую старую ловушку под названием "Минск-2".
Показательно, что нынешний переговорный процесс происходит в год десятилетия Минских соглашений. Вторых от февраля 2015-го. Которые, по сути, были комплексом мер по имплементации первого "Минска" сентября 2014-го. И которые на восемь лет отсрочили неизбежность начала СВО, став символом вероломства, обмана и лицемерия Киева и его западных покровителей.
Москву просто "надули" и "кинули" с минскими соглашениями, западные страны не собирались их выполнять, заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами летом 2023-го, отметив, что Россия пыталась девять лет договориться о защите мирных граждан в Донбассе, "искренне стремилась к этому". "Теперь мы знаем, что наши так называемые партнеры нас просто надули, как в народе говорят – кинули просто, и не собирались ничего выполнять, оказывается. Ну, и все дошло до сегодняшней ситуации", – подчеркнул он.
Запад этого особо не скрывает. Минские соглашения были нужны, только чтобы "дать Украине время", которое позволило стране стать сильнее в ее будущем противостоянии с Россией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Die Zeit в конце 2022-го. Тогда, правда, терять было нечего, уже почти год, как шла СВО, а сама Меркель носила приставку "экс", так что можно было и пооткровенничать.
"Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов – это не современная Украина. Как мы могли наблюдать в ходе боев в районе Дебальцево в 2015 году, Путин мог бы тогда легко победить. И я очень сомневаюсь, что в то время страны НАТО смогли бы сделать столько же, сколько они делают сейчас для помощи Украине", – сказала она.
Вслед за ней выступил другой автор этой политической аферы – тоже уже бывший на тот момент президент Франции Франсуа Олланд, подтвердив слова Меркель. "Да, Ангела Меркель была права на этот счет", – сказал он в интервью изданию Kyiv Independent. "С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал, она стала совсем другой, нежели в 2014 году. Она стала лучше обучена и оснащена. Заслуга минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность".
Бывший французский лидер также признал, что в тот момент Западу тоже была необходима передышка. Комментируя перспективы переговоров в нынешнем конфликте, Олланд заявил, что они "должны основываться на балансе сил".
Ну то есть вести к стратегическому поражению России. Именно для этого преемник Олланда Э. Макрон продолжает накачивать Украину оружием, грозится послать миротворцев и т. д. Преемственность во всем. Нанести России поражение посредством отрыва от нее Украины и последующего превращения ее в мощный раздражитель и угрозу нацбезопасности России они задумали намного раньше – еще когда устраивали "майдан". В последнем, к слову, ключевую роль сыграли как раз немцы, французы и другие европейцы.
Да, если бы не "Минск", сегодняшние события были невозможны. Конечно, были и другие предпосылки к войне. Украина – лишь один из ТВД той гибридной войны, которую Запад никогда не переставал вести против нашей страны, даже в 90-е и нулевые. Когда казалось, что Россия полностью встроена в систему.
А чтобы усыпить нашу бдительность, они не раз нас обманывали. "Североатлантический альянс, в прошлом пообещавший Москве не расширяться на восток, "кинул" Россию, не выполнив этого обещания", – заявил В. Путин в начале 2022-го после того, как наши бывшие "партнеры" отвергли все инициативы России по восстановлению баланса и системы безопасности в Европе.
Конечно, если считать, сколько раз они нас обманули в новейшей истории, возникнет вопрос: а не были ли мы рады обманываться? Не было ли это следствием предательства внутри российских элит, работы пятой колонны, которая десятилетиями сознательно ослабляла нашу страну, пытаясь продать ее с потрохами, включая ее национальную безопасность, Западу?
Конечно, не без этого. Но после 2014-го, а главное, после 2022-го мы наблюдали и наблюдаем процесс прозрения среди тех, кто до последнего верил, что в эпоху, когда Россия стала такой же капстраной, как и страны Запада, нам нечего с ним делить. И что приверженность "прогрессивным" западным "ценностям" сделала нас "братьями навек".
"Братьев навек" не бывает, и Западу не нужны конкуренты, обладающие столь мощным потенциалом, как Россия. Увы, для многих осознание этого пришло поздновато, а некоторым оно еще только предстоит. Но все же лучше поздно, чем никогда.
Да, тот факт, что мы позволили себя загнать в "минскую ловушку" (по глупости или сознательно – сейчас уже не столь важно), предопределил многие из тех проблем, с которыми мы сталкиваемся четвертый год и будем сталкиваться еще неизвестно сколько. Да, эти проблемы грандиозны, и сегодня решать их в тысячу раз сложнее, чем если бы тогда, в 2015-м, Москва не стала бы сдерживать ЛНР и ДНР, позволив им разгромить ослабленную "майданом" и фактически собранную с нуля из нацистских головорезов украинскую армию. Или если бы мы дали сделать это еще осенью 2014-го, когда ВСУ бежали, бросив целые города (например, Мариуполь), а ополченцы уже заходили на территорию, не относящуюся к республикам. А еще лучше – если бы на Украину были введены войска сразу после госпереворота по просьбе ее законного президента.
Сколько бессмысленных жертв и разрушений удалось бы избежать! Это были страшные восемь лет (по сути, они продолжаются) для населения Донбасса! Но что еще хуже, Россия подорвала доверие тех, кто верил в нее с самого начала и по определению. И зародила в наших оппонентов надежду на то, что нас можно напугать санкциями, обмануть, поймать в дипломатическую ловушку.
И если вину перед Донбассом мы исправляем, доверие союзников возвращаем, то вот наши оппоненты все еще уверены, что нам можно навязать "Минск-3".
Ведь что из себя представляет т. н. план Трампа, который обсуждается давно, хотя нигде не был озвучен официально? Он содержит признание Крыма российским. Но это все из шагов, что они могут предложить навстречу России. Еще отказ от членства Украины в НАТО – правда, непонятно, кем и как гарантируемый. Зато мы взамен должны не только отказаться от освобождения четырех областей, присоединенных в 2022 году, фактически оставив их юридический статус в подвешенном состоянии, но и вернуть Киеву контроль над Кинбурнской косой, обеспечив ей свободный выход в Черное море по Днепру, что полностью обнуляет разговоры о демилитаризации. А американцам и вовсе контроль над ЗАЭС отдать.
Ах да, с их стороны еще одно обещание – снятие санкций. Правда, безо всяких гарантий, что их потом не вернут. К тому же про санкции заикаются только США, а Европа продолжает стоять на своем: даже если американцы и снимут, мы – нет!
Натуральный "разводняк" же. Натуральный "Минск-3". И они уверены, что смогут уболтать Россию.
В этом же ключе следует понимать постоянные требования Киева сначала объявить полномасштабное перемирие на 30 дней. Казалось бы, что такое 30 дней? Ничего! Но там, где 30, будет и 60, и 90. Коготок увяз – всей птичке пропасть. Так было и с "Минском". А Украине сейчас важно выиграть любое количество времени, чтобы сбить российскую наступательную инициативу и спастись от неминуемого разгрома.
К слову, главный фактор, который прочно удерживает Россию от согласия на "Минск-3", – это несговорчивость киевского режима, который не желает обсуждать ничего, кроме прекращения огня на месяц и повторяет мантры о "границах 1991 года". И он не был бы столь несговорчив, если бы за ним не стояли европейские "ястребы", также незаинтересованные в перемирии. "Партия мира" на Западе продолжает терпеть поражение, и это отдаляет момент наступления мира.
Тем не менее отказаться от переговоров мы не можем, даже несмотря на всю их бесперспективность, ведь всем сторонам конфликта (включая ЕС и США) важно продемонстрировать миру, что они очень хотели заключить соглашение, но срыв переговоров произошел по вине оппонентов. Поэтому приходится участвовать во всем этом и даже выступать инициатором переговоров, вводить моратории на ведение огня – разумеется, так, чтобы это не привело к каким-то серьезным последствиям, как те жесты доброй воли весной 2022-го, которые, собственно, и сделали боевые действия безальтернативным способом решения проблемы.
Сегодняшняя линия Москвы позволяет надеяться, что уроки "Минска" усвоены и нам не грозит соблазн в очередной раз заиграться в дипломатические игры.