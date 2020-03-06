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СВР: для всех постсоветских государств Брюссель разработал деструктивные программы влияния
03:30 17.05.2025

Украинский сценарий - на поток: как ЕС намерен наращивать работу с антисистемными силами в СНГ
В СВР рассказали о планах ЕС наращивать деструктивную работу в СНГ

17 мая 2025, Алексей Латышев

США при Дональде Трампе дистанцируются от обанкротившейся "демократизаторской повестки". Об этом заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин на заседании руководителей органов безопасности стран Содружества. По его словам, заменить американские организации вроде USAID, финансирование которых было урезано, должны будут европейские структуры. По данным СВР, в СНГ Евросоюз намерен тиражировать украинский сценарий, подогревая "узкий местечковый национализм" и способствуя расколу в обществе. По словам аналитиков, эти усилия направлены на то, чтобы оторвать постсоветские страны от России и сделать их враждебными Москве.

США ведут переговоры с ЕС об усилении поддержки Евросоюзом антисистемных сил в странах СНГ. Об этом заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ).

"От европейцев требуется, чтобы они взяли на себя основное бремя финансирования якобы независимых активистов взамен приостановленной Вашингтоном помощи со стороны Агентства США по международному развитию (USAID. - RT), "Радио Свобода" / "Радио Свободная Европа"* и так далее", - приводит ТАСС слова руководителя российской разведки.

По данным СВР, Еврокомиссия и европейская внешнеполитическая служба уже приступили к разработке мер компенсации для прозападных НПО, СМИ и оппозиционных деятелей. Основную долю дотаций предполагается распределять по линии Европейского фонда за демократию**. В приоритете будет находиться поддержка объединений, от которых европейские страны получают информацию о ситуации в Евразии.

Председатель Российского исторического общества и общественного совета проекта "Историческая память" партии "Единая Россия", директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин РИА Новости © Алексей Никольский

"Лидерские позиции на указанном треке пытается занять Берлин, прямо-таки воспрявший от мысли перехватить брошенную Вашингтоном пальму первенства в области глобального продвижения псевдодемократии", - утверждает Сергей Нарышкин.

В процессе также пытаются активно участвовать Нидерланды, Норвегия, Польша и Швеция. Заметную роль играет и Лондон, проявляющий особый интерес к Закавказью, отметил глава СВР.

При этом сами Штаты при Дональде Трампе стали дистанцироваться от "демократизаторской повестки", говорит Нарышкин.

"Еще недавно они (США. - RT) объявляли себя главным защитником прав человека по всему миру, а сегодня администрация Трампа стремительно дистанцируется от обанкротившейся так называемой демократизаторской повестки. Расцениваем это как прагматичный шаг новой команды Белого дома, восстановившей способность к критическому мышлению и выстраивающей свою политику на принципах политического реализма и прагматизма", - сказал он.

Нарышкин полагает, что главная причина отказа американского истеблишмента от "демократии" в ее нынешней тоталитарно-либеральной версии заключается в том, что она устарела, исчерпала себя как мотивирующий общество политический миф и начала действовать разлагающе на сами элиты.

Разжигание национализма

По информации Службы внешней разведки России, ЕС ищет разные подходы для влияния на общества в странах СНГ, в том числе налаживает контакты с националистическими партиями и движениями.

"Основная ставка делается на адресную работу с уязвимыми к индоктринированию социальными группами. Речь идет прежде всего об этнических и о конфессиональных меньшинствах, о женщинах и молодежи. Прорабатываются, в частности, варианты постановки на поток одиозного украинского сценария, - отметил Нарышкин. - Он подразумевает разжигание под предлогом содействия укреплению национальной идентичности узкого местечкового национализма и стимулирование на этой почве общественно-политического раскола".

В ЕС учитывают рост отторжения в мире так называемых западных ценностей, продвигаемых Брюсселем, поэтому нужную Евросоюзу информповестку планируется распространять через "деполитизированные программы социально-гуманитарного характера". В то же время пропаганду ЛГБТ***, а также поддержку экологического и радикального феминистского сообществ было решено ограничить.

Глава СВР РФ отметил, что при поддержке иностранных фондов в Евразии действует целая сеть информационно-аналитических платформ и ресурсов, продвигающих "некую деколонизаторскую, а на самом деле антироссийскую и антикитайскую повестку".

"Основным каналом доведения информации до целевой аудитории в Европе по-прежнему видят подконтрольные интернет-СМИ и социальные сети", - добавил он.

При этом Нарышкин констатировал, что сейчас Брюсселю стало труднее вмешиваться во внутренние дела государств СНГ, чем раньше. Если еще несколько лет назад западным правозащитникам на постсоветском пространстве "были открыты многие двери не только в общественных организациях, но и в государственных ведомствах", то сейчас даже низовую работу европейцам "все чаще приходится вести в онлайн-формате или через релокантов".

Нарышкин также обратил внимание на то, что Европа сейчас переживает кризис политической идентичности.

"В современной Европе наблюдаются снижение экономических показателей, сокращение коренного населения на фоне массовой миграции из других цивилизационных ареалов, рост милитаризма при отсутствии каких-либо военных успехов", - сказал он.

Деструктивная активность

По словам замдиректора Института стратегических исследований РУДН Евгения Семибратова, решение США переложить на ЕС заботы по продвижению западной "мягкой силы" в СНГ является логичным продолжением политики Дональда Трампа по сокращению расходов.

"Вашингтон не собирается отказываться от своих интересов на постсоветском пространстве. Но в силу идущей реорганизации американских структур, занимающихся спонсированием различных несистемных сил, это направление работы нужно кому-то передать. Выбор ЕС вполне логичен, учитывая очень тесные связи между Вашингтоном и Брюсселем. В итоге Трамп и его сторонники довольны тем, что провели сокращение госрасходов, а работа при этом будет продолжаться", - заявил эксперт в беседе с RT.

Политолог напомнил, что то же самое Вашингтон пытается провернуть и в ассигнованиях на оборону, принуждая ЕС тратить на военные нужды порядка 5% ВВП.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Евросоюз уже сейчас "очень активно действует" в СНГ.

"Практически для всех государств постсоветского пространства в Брюсселе разработаны деструктивные программы влияния. Например, в Белоруссии Евросоюз активно работает на дестабилизацию ситуации в стране, подрыв доверия к власти. Поддержка Тихановской и других агентов влияния - тому пример. Активно действуют в этой области Польша и Литва", - подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

В Молдавии Брюссель работает как напрямую через евроструктуры, так и через Румынию, уточнил аналитик.

"На Южном Кавказе особенно активна Франция, которая имеет тесные отношения с Арменией. Также мы наблюдаем усиление попыток вмешательства Евросоюза во внутренние дела среднеазиатских стран", - добавил Владимир Жарихин.

Подобные усилия Запада нацелены на отрыв постсоветских стран от России и создание между нашими государствами враждебности, пояснил собеседник RT.

"ЕС в странах СНГ поддерживает антироссийские нарративы, в которых РФ обвиняется в имперскости, колониализме и угнетении национальных окраин в разные исторические периоды. Данные нарративы активно внедряются в общественное пространство, информационную среду и образовательные программы. Одним из примеров такого нарратива является тезис о том, что Великая Отечественная война якобы не имеет отношения к народам стран СНГ. Задача Запада здесь такая же, как и в отношении Украины, - сделать из этих стран анти-Россию", - заключил Владимир Жарихин.

* Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных 20.02.2024.

** Европейский фонд за демократию (EED) - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 06.03.2020.

*** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747441800


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