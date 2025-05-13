Rogandar: Как эстонские "викинги" напали на танкер, но сбежали от одного Су-35 (видео)

12:25 17.05.2025

Пираты Балтики: Как эстонские "викинги" напали на танкер, но сбежали от одного Су-35



14 мая вынужденно вышел трейлер к новой части Пиратов Карибского моря, который называется "Новые пираты, миссия - Балтика".







Синопсис: в суровом северном море гордые потомки викингов стоят на страже не пойми чего и защищают нейтральные воды ни пойми от кого.



Викинги зорко бдят по сторонам, рассекая холодные воды на моторных драккарах, и вступают в неравный бой с противником, пресекая любую попытку чего угодно.



В ролях: военно-морские, прости Господи, силы Эстонии, польская авиация, российский самолет СУ-35.



В роли не пойми кого - вражеский танкер Ягуар, как намек на Российскую Федерацию, которая является давним врагом викингов.



