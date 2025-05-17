Трамп в интервью Fox News: Зеленский - торгаш без козырей, а с Путиным мы все уладим...

15:02 17.05.2025

Fox News США

17 мая 2025



Трамп: Путин "устал" от украинского конфликта

Трамп: если Москва и Киев не договорятся, США введут новые санкции против России



Зеленский не хочет разговаривать по-хорошему, хотя у него нет козырей, заявил Трамп в интервью Fox News. Что касается Путина, "мы все уладим", - уклонился президент США от обвинений в адрес Москвы. Диалог идет, и США не спешат вводить санкции против России.



Дональд Трамп в беседе с ведущим программы "Специальный репортаж" Бретом Байером обсудил свой визит на Ближний Восток и украинский конфликт. Слова президента США послужили своеобразным итогом того, что произошло в Стамбуле на переговорах между Россией и Украиной: Зеленский - торгаш без козырей, а с Путиным мы все уладим, и он получит немалую часть бывших украинских земель.



