|Трамп в интервью Fox News: Зеленский - торгаш без козырей, а с Путиным мы все уладим...
15:02 17.05.2025
Fox News США
17 мая 2025
Трамп: Путин "устал" от украинского конфликта
Трамп: если Москва и Киев не договорятся, США введут новые санкции против России
Зеленский не хочет разговаривать по-хорошему, хотя у него нет козырей, заявил Трамп в интервью Fox News. Что касается Путина, "мы все уладим", - уклонился президент США от обвинений в адрес Москвы. Диалог идет, и США не спешат вводить санкции против России.
Дональд Трамп в беседе с ведущим программы "Специальный репортаж" Бретом Байером обсудил свой визит на Ближний Восток и украинский конфликт. Слова президента США послужили своеобразным итогом того, что произошло в Стамбуле на переговорах между Россией и Украиной: Зеленский - торгаш без козырей, а с Путиным мы все уладим, и он получит немалую часть бывших украинских земель.
Брет Байер: Добро пожаловать в Абу-Даби, ОАЭ. С нами президент Трамп. Путин не приехал в Турцию. Вы собирались приехать, если он там будет, но он не поехал.
Дональд Трамп: Это была дилемма. Я считаю, что Ближний Восток очень важен. Трудность заключалась в том, что в четверг у меня был запланирован визит в ОАЭ, где я сейчас, собственно, нахожусь и пробуду еще несколько часов. Очень тяжелый график, многие недоумевают: "Как вы это выдерживаете?"
- Кстати, как вы это выдерживаете?
- Не знаю, думаю, все дело в генетике. Отец и мать были очень сильные люди. Они дожили до глубокой старости и были очень славные. Я провожу встречу за встречей. Говорю речь за речью. И к тому же большие. Смотрите, вчера все такие изумлялись, как это он так хорошо выступил - а я даже не знал, что мне придется выступать, я импровизировал. Думаете, Байден бы справился? Едва ли. А ведь неплохо вышло, хотя я даже не готовился. Так вот, я встречаюсь с людьми на высочайшем уровне. Они нас снова любят. Раньше они не чувствовали нашей любви и отвернулись от нас к Китаю. Но теперь все изменилось.
- Вы собирались в Турцию. Путин не приехал, зато приехал Зеленский.
- В моем графике этой встречи не было.
- Но вы говорили "может быть".
- Я вам вот что скажу. Я не хотел расстраивать ОАЭ.
- Понимаю, это важный партнер.
- Если бы я отправился в Турцию, я бы не смог присутствовать здесь, и мне было бы очень трудно отказаться.
- Как вы себе представляете путинскую логику? Вы сказали ему: усаживайтесь за стол переговоров и прекратите бомбардировки. А он не прекратил, и за столом переговоров его нет. Что происходит?
- Нет, он как бы присутствует за столом переговоров, но опосредованно. Это ведь он запросил этой встречи. Я решил, что без меня никакого соглашения не выйдет, потому что с обеих сторон так много ненависти.
Вообще, у меня очень хорошие отношения с Путиным. Я считаю, что мы договоримся. Для этого мы должны встретиться. Думаю, мы запланируем встречу. Мне надоело, что другие постоянно ездят туда-сюда и встречаются. Кстати, Уиткофф славно потрудился, хотя ему было нелегко. Мне кажется, я единственный, кто с этим справится. Мы быстро это уладим. По-моему, Путин устал от этого всего. Выглядит он не очень, а ведь он привык выглядеть хорошо. Не забывайте, предполагалось, что все это завершится за неделю. И если бы его танки не застряли в грязи по всей стране, он был бы в Киеве часов этак через пять. А кто дал им [украинцам] "Джавелины"? Барак Хуссейн Обама? Нет, Дональд Трамп.
- Изменился ли ваш взгляд на проблему? Как, по-вашему, не стал ли Путин преградой мирному урегулированию?
- Послушайте, у меня вышла жесткая стычка с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. Он не хотел по-хорошему. А я всегда говорил, что у него нет козырей. Я совершенно искренне говорю: у него нет козырей. Да, он отважен и у него превосходная техника, но ему противостоит огромная армия.
- У себя в Truth Social вы написали: "Владимир, хватит". Он вас не послушал. Тогда вы сказали, что, возможно, придется рассмотреть другой подход - например санкции, в том числе против банков. Может, пора усилить давление?
- Послушайте, деньги есть деньги. Я могу их "отбить" за одну поездку вроде этой. Только за одну эту поездку мы заработали в 12 раз больше, чем та сумма. За какие-то пару дней!
- Но дело же не в деньгах, надо как-то надавить на Путина...
- У меня всегда было хорошо с деньгами, я умею их зарабатывать. За четыре дня я заработал в 12 раз больше, чем мы потратили на Украине. Так что деньги деньгами, но меня заедало, как бездарно мы, извините за выражение, их просрали. Меня злили эти чеки по 60 миллиардов. Каждый раз, когда Зеленский... Кстати, я действительно считаю его лучшим продавцом в мире. Он даже меня обставил. Всякий раз он уезжает из Вашингтона с сотнями миллиардов долларов. Но сейчас возможностей у него поубавилось. Для сравнения, в прошлый раз он увез целых 60 миллиардов. И конгресс недоволен. Там спрашивают, куда делись все эти деньги, на что они пошли?
- Меня интересует Путин.
- А мы только выписывали им чеки, один за другим, и отправляли наличные. Вот европейцы очень пострадали. Потратили 100 миллиардов долларов, а мы - 350 миллиардов, хотя должно быть наоборот.
- Вы собираетесь закрутить Путину гайки?
- Подождите. Они неправильно себя повели. Идет конфликт, на который они, как вы знаете, тратят много денег. Так вот нам пришлось еще хуже, потому что у нас был президент недоумок. И если я смогу решить эту проблему, а ведь это очень серьезная проблема... Я вам скажу вот что. Путин давно положил на нее [Украину] глаз. Но при мне он бы никогда на это не решился. Ни за что и никогда, сто процентов. Это признают многие, даже демократы. Нам ведь от них досталась эта каша, которую теперь надо расхлебывать. Думаю, мы все уладим. Но Путин хотел все целиком. Он бы не удовольствовался кусочком или куском побольше. Ему подавай все целиком (контроль России над всей территории Украины не входит в цели СВО. - Прим. ИноСМИ). Кто-то меня спросил: "А мы что получим от Украины?" Так вот знаете, что они получат? Немалую часть страны.
- Сенатор Линдси Грэм* заручился поддержкой 73 коллег для законопроекта санкций против всех покупателей российской нефти. Он спрашивает, почему Китай извлекает выгоду, скупая российскую нефть по дешевке, а Путин продолжает боевые действия? Рано или поздно на Путина придется надавить. Полагаю, вы и сами об этом уже говорили.
- Ну, по части давления я лучше всех. Посмотрите только, что я сделал с Ираном.
- То есть подход меняется?
- Да нет, я всегда имел этот вариант в виду. И воспользуюсь им, если придется, хотя мне бы не хотелось. Это ведь серьезная штука. Я только что ввел их против Венесуэлы - так называемые вторичные санкции. Теперь они действуют против Венесуэлы.
- Вы и против Ирана можете их ввести?
- А я их уже ввел. Вопрос стоит так: если вы покупаете нефть у Ирана, то лишаетесь права вести дела с США. И корабли уже потянулись из портов. С Венесуэлой вышло просто потрясающе.
- Почему бы тогда не против России?
- Я введу их непременно, обещаю, если мы не договоримся. Сейчас все решается в Турции - посмотрим, чем все кончится. Россию это просто раздавит. Ее экономике и так приходится несладко. Нефть, как вы знаете, подешевела.
- Это будет перелом.
- Байден ничего не соображал. Боевые действия его даже не интересовали. Он вообще все делал не так. Все, что он наговорил про Путина, эти его угрозы... Он отпустил цены на нефть с 65 долларов за баррель до сотни. Путин загребал огромные деньжищи. Я снизил цены на нефть и прикрыл эту лавочку. И цены упадут еще ниже, потому что мой лозунг: "Бури, детка, бури!" А он все позакрывал, а потом открыл заново и сбил всех с толку. Люди такие: "Только не это!" А когда он все позакрывал, нефть взлетела. Ему твердили: надо как Трамп, надо как Трамп. Он послушался, но не до конца. Я бы к кому моменту уже сделал бы вдвое больше. А он остановился на полпути. Он взвинтил цены на нефть. И за это время Путин сколотил целое состояние.
*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.