 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 17.05.2025
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Пятница, 16.05.2025
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Четверг, 15.05.2025
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Среда, 14.05.2025
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Yeni Safak: Турки восхитились, как Эрдоган хитро подловил Макрона (видео)
21:00 17.05.2025

Yeni Safak Турция
17 мая 2025

Французский лидер Макрон пожалел о попытке психологически доминировать над президентом Эрдоганом
Yeni Şafak: Макрон попытался принизить Эрдогана на саммите в Тиране

На саммите в Албании Макрон решил выказать превосходство над Эрдоганом, покровительственно положив на него руку, пишет Yeni Şafak. В результате француз сам оказался в ловушке. "Ну президент, не зря мы тебя любим!" - восхитились турки своим лидером.

Мухаммед Таха Дайы (Muhammed Taha Dayı)



На шестом саммите Европейского политического сообщества в столице Албании, Тиране, не остались незамеченными кадры рукопожатия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и французского лидера Эммануэля Макрона.

Президент Франции попытался установить психологическое превосходство над главой турецкого государства, положив свою руку на его руку. А президент Эрдоган ухватил палец Макрона и не отпускал несколько секунд. Эти кадры завирусились в социальных сетях. "Макрон ударился о твердую скалу", - прокомментировали пользователи.

Комментарии читателей Yeni Şafak

кезкич85707
Президент даже не встает. Вождь, какое счастье, что Бог создал тебя таким.

атилла1903
Мы по праву гордимся нашим лидером.

невалазра59444
Хорошо, что мы тебя узнали, президент, хорошо, что ты есть.

др.эшрефгюнгер06713
Ну президент! Не зря мы тебя любим.

мухаммедабаноз22
ВОЖДЬ, мы восхищены твоей верой и стойкостью.

коджафатих145910
Лидер, хорошо, что ты есть, Бог послал тебя этому народу как благословение. Пусть Господь всегда благословляет эту страну такими лидерами, как ты.

Источник - ИноСМИ
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