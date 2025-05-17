Yeni Safak: Турки восхитились, как Эрдоган хитро подловил Макрона (видео)

21:00 17.05.2025

Yeni Safak Турция

17 мая 2025



Французский лидер Макрон пожалел о попытке психологически доминировать над президентом Эрдоганом

Yeni Şafak: Макрон попытался принизить Эрдогана на саммите в Тиране



На саммите в Албании Макрон решил выказать превосходство над Эрдоганом, покровительственно положив на него руку, пишет Yeni Şafak. В результате француз сам оказался в ловушке. "Ну президент, не зря мы тебя любим!" - восхитились турки своим лидером.



Мухаммед Таха Дайы (Muhammed Taha Dayı)



