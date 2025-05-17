|Китай – Бразилия: трансконтинентальное стратегическое партнерство набирает темп, - Дмитрий Нефедов
22:43 17.05.2025
Китай – Бразилия: трансконтинентальное стратегическое партнерство набирает темп
В Пекине прошел саммит "Китай – Сообщество латиноамериканских и карибских государств"
17.05.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ
13 мая председатель КНР Си Цзиньпин провел провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, с 10 по 14 мая находившимся с государственным визитом в Пекине во главе представительной делегации из министров, губернаторов, депутатов и предпринимателей. Это шестой визит Лулы в Китай и второй с 2023 года. Накануне, 12 мая, прошел представительный бизнес-форум, на котором бразильский лидер говорил о стремлении совместно с Китаем строить сообщество общей судьбы, продвигаясь к более справедливому миру и более устойчивой планете.
Две страны должны поддерживать стратегическое взаимодоверие, оказывать друг другу поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов и взаимных озабоченностей, укреплять обмены на всех уровнях и на всех направлениях, заявил китайский лидер. Со своей стороны, крупнейшая страна Латинской Америки готова сопрягать свою стратегию развития с инициативой "Пояс и путь", расширяя сотрудничество странами по таким направлениям, как торговля, инфраструктура, космонавтика и финансы. По словам Лулы, Китай вывел из бедности 800 миллионов человек, а Бразилия – 54 миллиона человек, и обе стороны продолжат сотрудничать в области сокращения бедности. Он также призвал две страны расширять обмены в сферах молодежи и культуры, укреплять связи и дружбу между двумя народами.
По словам бразильского лидера, протекционизм и злоупотребление тарифными мерами не могут способствовать развитию и процветанию, вместо этого ведя лишь к хаосу. Решительная позиция Китая в противодействии глобальным вызовам придает силу и уверенность всем странам. Бразилия готова укреплять стратегическое взаимодействие с КНР в международных делах, сотрудничать для защиты общих интересов Глобального Юга и отстаивания международной честности и справедливости. Очевидно, в этих заявлениях содержится явный намек на развязанную администрацией Трампа тарифную войну, привносящую в международную торговлю дополнительную конфликтность и неопределенность и вынуждающие незападных игроков. Как рассказал генеральный директор Бразильского агентства по содействию торговле и инвестициям Хорхе Виана, Бразилия и Китай привержены принципам многосторонней свободной торговли, и на приуроченном к майскому визиту Лулы семинаре китайские компании выразили намерение инвестировать в Бразилию десятки миллиардов долларов, что является "историческим моментом". Бразилия приветствует инвестиции китайских компаний в страну, особенно создание совместных предприятий на местном уровне и экспорт продукции совместного производства в Северную Америку, Южную Америку и в Африку. И Бразилия, и Китай всегда придерживались принципов многосторонности, выступали против протекционизма и любых односторонних мер, заявляет исполнительный секретарь Министерства развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Марсио Элиас Роза.
Главы государств присутствовали при подписании двух десятков документов о сотрудничестве в таких областях, как сопряжение стратегий развития, наука и техника, сельское хозяйство, цифровая экономика, финансы, таможенный контроль и карантинный надзор, средства массовой информации. Ранее, в ходе переговоров в конце ноября 2024 г. в бразильской столице было подтверждено бессрочное стратегические партнерство этих участников межгосударственного объединения БРИКС. Как заявил Си Цзиньпин, "...отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне за всю историю и все больше демонстрируют свое глобальное, стратегическое и долгосрочное влияние, что делает их примером для развивающихся стран". Глава КНР пояснил, что "достигнуты новые стратегические договоренности по поводу будущего развития китайско-бразильских отношений, самым важным из которых является совместное решение поднять двусторонние отношения до уровня китайско-бразильского сообщества единой судьбы. И в то же время активизировать сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" со стратегией развития Бразилии". Схожие оценки высказал и де Сильва, отметив, что "Китай и Бразилия имеют обширные общие интересы, глубокую и крепкую дружбу, а сотрудничество между Бразилией и Китаем имеет стратегическое значение и оказывает глобальное влияние. Китай является важнейшим торговым и инвестиционным партнером Бразилии, а китайские предприятия в Бразилии вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Поэтому мы решили поднять отношения между двумя странами до уровня бразильско-китайского сообщества единой судьбы". А в минувшем апреле Бразилия и КНР обозначили формирование трансконтинентального (точнее, Транс-Тихоокеанского) коридора, чему предшествовало соглашение в конце марта 2023 г. о создании китайско-бразильской клиринговой Палаты, призванной обеспечивать взаиморасчеты и обоюдное кредитование в нацвалютах без использования евро, британского фунта, франка Швейцарии и доллара США, а также кредитование в национальных валютах. К концу 2024 г. их доля во взаиморасчетах обеих стран превысила 70%, в обоюдном кредитовании – свыше 60%.
Немаловажно, что, по данным Главного таможенного управления КНР, объем двусторонней торговли в 2024 г. превысил 160 млрд. долларов (на 13% больше уровня 2023 г.): Китай уже 15 лет подряд остается крупнейшим торговым партнером Бразилии и главным направлением экспорта из этой страны, причем вот уже более 15 лет Бразилия остается основным торговым партнером Поднебесной в Латинской Америке. С начала 2024 г. доля Китая в бразильском экспорте железной руды, сахарного тростника и соевых бобов к концу 2024 г. превысила 70%, а в экспорте целлюлозы и сырой нефти почти достигла 40%. В то же время Китай экспортировал в Бразилию разнообразной промышленной продукции более чем на 30 млрд. долл. Судя по уже подписанным и планируемым торговым контрактам, по прогнозам обеих сторон за 2025-2026 гг. взаимный товарооборот повысится до 175-180 млрд. долл. Помимо этого, китайские инвестиции в Бразилию растут с середины 2010-х на 12-14% в год, занимая к настоящему времени 1-е место по иностранным инвестициям в стране, в общей сложности превысив 70 млрд долл. Немало денег инвестируется в транспортную инфраструктуру, включая упомянутый Транс-Тихоокеанский коридор. В середине апреля Министерство железнодорожного транспорта Бразилии, транспортное ведомство КНР и госкорпорация China State Railway Group подписали в г. Бразилиа соглашение о дальнейшем развитии железнодорожно-морского коридора Бразилия – Перу – Тихий океан – КНР в 2025-2028 гг. В этой связи напомним, что на прошедшей в октябре 2024 г. в столице Перу Лиме международной конференции "БРИКС: стратегия развития и механизмы сотрудничества", перуанские власти заявляли о желании подключиться к объединению посредством конкретных двух- и многосторонних совместных проектов с его участниками.
Упомянутыми договоренностями предусматривается развитие мультимодального коридора Бразилия – Перу – КНР: его базисный сектор – железнодорожная магистраль (протяженностью около 500 км) из бразильско-перуанского приграничья к порту Чанкай невдалеке от Лимы. По имеющейся информации, этот проект будет минимум наполовину финансироваться на льготных условиях китайской стороной; предполагается, что маршрут заработает не позже 2028 г.
Коридорный проект Бразилия - Перу - Тихий океан
"Это великая мечта Бразилии: железная дорога, соединяющая Тихий океан с нашей страной, сократит примерно на 10 дней время доставки бразильской продукции в Азию и встречные поставки в Бразилию", – отмечает министр железнодорожного транспорта латиноамериканской страны Леонардо Рибейру. По данным его ведомства, особую значимость приобрело открытие в ноябре 2024 г. глубоководного порта Чанкай, созданного в основном за счет льготного кредита КНР в 3,5 млрд. долл. По данным министра, новый порт позволяет обслуживать крупнотоннажные суда и сокращает до 20 дней сроки доставки грузов между Китаем и тихоокеанским побережьем Южной Америки, что актуально ввиду быстрорастущего товарооборота КНР и соседних с ней восточноазиатских стран с Бразилией, ежегодно экспортирующей "продукции на сумму 350 млрд. долл. и более трети направляется в Китай. При этом около 60% нашего экспорта в КНР приходится на железную руду и сою, которые, как и другие грузы, включая ввозимые из Китая, требуют эффективной железнодорожной логистики".
В то же время означенный коридор состыкован с атлантическими портами на северо-востоке и востоке Бразилии, становящиеся приатлантическим хабом в трансконтинентальном транзитном ареале Атлантика – Бразилия – Тихий океан – КНР / АТР.
Таким образом, в общемировом геополитическом и мирохозяйственном пространстве формируется политико-экономический альянс в составе все более весомых участников комплексного пространства, не ограничивающегося только Бразилией. КНР выделит 66 млрд юаней (9,18 млрд долл.) в качестве кредитной линии странам Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 13 мая на открывшемся с участием Лулы саммите "Китай – Сообщество латиноамериканских и карибских государств" (China – CELAC), в которое входит 33 страны (2). Средства будут выделяться в юанях и направляться на развитие инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, а также на проекты в области новых направлений экономики. КНР нарастит импорт из Латинской Америки и будет поощрять компании увеличивать взаимные инвестиции, пообещал китайский лидер, объявивший о введении безвизового режима для пяти стран региона, но не уточнив, для каких именно (возможно, это будут в том числе и проекты в сфере культуры и образования). После церемонии открытия делегаты приняли совместный план действий, охватывающий сотрудничество до 2027 года.
Примечания
(1) Первый крупный торговый контракт между КНР и Бразилией был подписан в 1965 г., с реэкспортом через португальский эксклав Макао. Дипотношения установлены почти через 10 лет - в 1974 г.
(2) В 2024 году объем импорта в КНР из стран CELAC составил 240 млрд долл., почти половина из него пришлась на Бразилию.