Китай – Бразилия: трансконтинентальное стратегическое партнерство набирает темп, - Дмитрий Нефедов

22:43 17.05.2025

Китай – Бразилия: трансконтинентальное стратегическое партнерство набирает темп

В Пекине прошел саммит "Китай – Сообщество латиноамериканских и карибских государств"



17.05.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



13 мая председатель КНР Си Цзиньпин провел провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, с 10 по 14 мая находившимся с государственным визитом в Пекине во главе представительной делегации из министров, губернаторов, депутатов и предпринимателей. Это шестой визит Лулы в Китай и второй с 2023 года. Накануне, 12 мая, прошел представительный бизнес-форум, на котором бразильский лидер говорил о стремлении совместно с Китаем строить сообщество общей судьбы, продвигаясь к более справедливому миру и более устойчивой планете.



Две страны должны поддерживать стратегическое взаимодоверие, оказывать друг другу поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов и взаимных озабоченностей, укреплять обмены на всех уровнях и на всех направлениях, заявил китайский лидер. Со своей стороны, крупнейшая страна Латинской Америки готова сопрягать свою стратегию развития с инициативой "Пояс и путь", расширяя сотрудничество странами по таким направлениям, как торговля, инфраструктура, космонавтика и финансы. По словам Лулы, Китай вывел из бедности 800 миллионов человек, а Бразилия – 54 миллиона человек, и обе стороны продолжат сотрудничать в области сокращения бедности. Он также призвал две страны расширять обмены в сферах молодежи и культуры, укреплять связи и дружбу между двумя народами.



По словам бразильского лидера, протекционизм и злоупотребление тарифными мерами не могут способствовать развитию и процветанию, вместо этого ведя лишь к хаосу. Решительная позиция Китая в противодействии глобальным вызовам придает силу и уверенность всем странам. Бразилия готова укреплять стратегическое взаимодействие с КНР в международных делах, сотрудничать для защиты общих интересов Глобального Юга и отстаивания международной честности и справедливости. Очевидно, в этих заявлениях содержится явный намек на развязанную администрацией Трампа тарифную войну, привносящую в международную торговлю дополнительную конфликтность и неопределенность и вынуждающие незападных игроков. Как рассказал генеральный директор Бразильского агентства по содействию торговле и инвестициям Хорхе Виана, Бразилия и Китай привержены принципам многосторонней свободной торговли, и на приуроченном к майскому визиту Лулы семинаре китайские компании выразили намерение инвестировать в Бразилию десятки миллиардов долларов, что является "историческим моментом". Бразилия приветствует инвестиции китайских компаний в страну, особенно создание совместных предприятий на местном уровне и экспорт продукции совместного производства в Северную Америку, Южную Америку и в Африку. И Бразилия, и Китай всегда придерживались принципов многосторонности, выступали против протекционизма и любых односторонних мер, заявляет исполнительный секретарь Министерства развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Марсио Элиас Роза.



