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Воскресенье, 18.05.2025
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Четверг, 15.05.2025
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Readovka: Событие недели. Переговоры в Стамбуле
00:05 18.05.2025

Событие недели. Переговоры в Стамбуле

Евгений Норин

СВО

В 2022 году, несколько сот тысяч человек назад, стамбульские переговоры были сорваны по инициативе украинской стороны. Сейчас они возобновились. Это первый полноценный прямой контакт между Россией и Украиной с тех пор. Он направлен на реальное разрешение конфликта.

Пока есть всего один, но уже очень важный результат – обмен пленными "1000 на 1000". Поэтому только из-за этого можно сказать, что не зря собрались.

Однако ключевой пункт все же заключается в том, что стороны впервые за долгое время полноценно сели за стол переговоров.



Сейчас все, конечно, гораздо сложнее, чем было. Во-первых, говоря без обиняков, мы друг друга ненавидим. За нами не только Донбасс, но и Белгород, и Крым, и Суджа, и "колл-центры", и теракты в глубине России. И для них перебитые солдаты ВСУ – это не просто циферки в экселе. Но сейчас и иллюзий меньше. Особенно на той стороне, которая решила "просто сражаться", и оказалось, что никаких границ 1991 года таким образом не достичь.

Пока сделан только первый шаг. Стороны отбыли для консультаций, позиции еще даже не начали сводить, и диалог, переходящий в брань, еще будет продолжаться долго. Украина запрашивает переговоры на высшем уровне, уже без "гопнических ужимок", как несколько дней назад. Никаких фокусов с "циничным обстрелом Чернобыльской АЭС", которые так любят наши партнеры по переговорам, тоже не случилось. Что может говорить и о серьезном на сей раз настрое в стане противника.

Представлявший Россию Владимир Мединский подвел промежуточный итог: результатами удовлетворены. К диалогу собрались вернуться.

Стороны еще будут обмениваться позициями, этот процесс будет тянуться, рутинизироваться. Насколько именно по времени, сложно сказать. Все зависит от политической зрелости Киева. Слушать нужно не "партнеров", а своих людей, которые давно поняли, что на фронте этот конфликт вряд ли удастся закончить.

Источник - Readovka
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