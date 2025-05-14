Readovka: Событие недели. Переговоры в Стамбуле

00:05 18.05.2025

Событие недели. Переговоры в Стамбуле



Евгений Норин



СВО



В 2022 году, несколько сот тысяч человек назад, стамбульские переговоры были сорваны по инициативе украинской стороны. Сейчас они возобновились. Это первый полноценный прямой контакт между Россией и Украиной с тех пор. Он направлен на реальное разрешение конфликта.



Пока есть всего один, но уже очень важный результат – обмен пленными "1000 на 1000". Поэтому только из-за этого можно сказать, что не зря собрались.



Однако ключевой пункт все же заключается в том, что стороны впервые за долгое время полноценно сели за стол переговоров.



