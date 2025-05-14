Парусное судно "Куаутемок" мексиканских ВМС протаранило в Нью-Йорке Бруклинский мост

12:00 18.05.2025

Парусное судно мексиканских ВМС задело мачтами Бруклинский мост, есть пострадавшие



Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Трехмачтовое парусное судно ВМС Мексики "Куаутемок" [пикирующий орел], на борту которого находилось более 270 человек, при следовании по реке Ист-Ривер в Нью-Йорке задело мачтами Бруклинский мост, сообщают американские СМИ.



В результате мачты сломались, люди получили серьезные травмы из-за падения обломков и такелажа на палубу, часть оказалась за бортом.



Была начата поисково-спасательная операция по извлечению людей из воды, раненые доставлены в лечебные учреждения.



"Куаутемок" - судно, которое регулярно отправляется в плавание по окончании занятий в мексиканском военно-морском училище для практической подготовки курсантов. В этом году планировалось посещение 22 портов в 15 странах, отмечается в сообщениях.



