В воскресенье в Польше проходит первый тур выборов президента

14:00 18.05.2025

Явка на выборах президента Польши достигла 20,28 процента

Избирком: явка на выборах президента Польши на 12.00 составила 20,28%



ВАРШАВА, 18 мая – РИА Новости. Явка на выборах президента Польши по состоянию на 12.00 (13.00 мск) составила 20,28%, сообщил журналистам председатель Государственной избирательной комиссии (PKW) республики Сильвестр Марчиняк.



В воскресенье в Польше проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 07.00 (08.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.



