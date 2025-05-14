В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента

14:10 18.05.2025

Явка на втором туре президентских выборов в Румынии превысила 25 процентов

Явка на втором туре президентских выборов в Румынии к 12:00 превысила 25%



КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Общая явка на втором, решающем, туре президентских выборов в Румынии к 12.00 (совпадает с мск) превысила 25%, отмечается в сообщении центрального избирательного бюро.



В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан - 21%.



"Голосование во втором туре демонстрирует активность избирателей. К 12.00 4,6 миллиона граждан уже проголосовали, включая рекордные 840 тысяч избирателей в диаспоре. Это более 25% проголосовавших", - отметили в избиркоме.



