KazanForum: Россия развивает партнерство c Афганистаном и Пакистаном

14:36 18.05.2025

18.05.2025



В Казани с 13-18 мая с. г. проходил XVI Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", собравший свыше 10 тысяч гостей из более ста стран. В казанском агропромышленном парке были представлены агродостижения и продукция 150 компаний из России, Турции, Ирана, Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Сенегала, Афганистана и Эмиратов. Наряду с зарубежными участниками, свои экспозиции развернули предприятия из 16 российских субъектов. На территории "Казан Экспо" состоится 141 деловая конференция.



В приветственном слове Президента России говорится: "На протяжении столетий наша многонациональная страна была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира". Тезис Владимира Путина находит воплощение на ежегодных встречах по программе форума.



