|KazanForum: Россия развивает партнерство c Афганистаном и Пакистаном
14:36 18.05.2025
18.05.2025
В Казани с 13-18 мая с. г. проходил XVI Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", собравший свыше 10 тысяч гостей из более ста стран. В казанском агропромышленном парке были представлены агродостижения и продукция 150 компаний из России, Турции, Ирана, Индии, Пакистана, Киргизии, Казахстана, Сенегала, Афганистана и Эмиратов. Наряду с зарубежными участниками, свои экспозиции развернули предприятия из 16 российских субъектов. На территории "Казан Экспо" состоится 141 деловая конференция.
В приветственном слове Президента России говорится: "На протяжении столетий наша многонациональная страна была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира". Тезис Владимира Путина находит воплощение на ежегодных встречах по программе форума.
Официально статус у него – экономический, но организаторами в программу был искусно интегрирован форум торгово-промышленных палат исламских стран и треки: культура, просвещение, образование, мода, кухня, спорт, туризм, ярмарка. Все это превращает форум в яркое социальное событие длиною в шесть дней в столице Татарстана, куда стремятся попасть экономические игроки и лидеры Исламского мира, представители халяльной индустрии, банковского сектора, крупных промышленных предприятий.
С официальными лицами из Пакистана и Афганистана повстречался заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В ходе встречи с министром приватизации, инвестиций и коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдулом Алимом Ханом, вице-премьер отметил, что "Пакистан – важный для нашей страны партнер в Южной Азии. Наши отношения с Исламабадом динамично развиваются практически во всех направлениях. Считаю, что нужно дальше их наращивать. Один из ключевых вопросов – надежные и бесперебойные взаиморасчеты. Уже сегодня доля незападных валют в структуре двусторонних расчетов России и Пакистана составляет около 80%. Это очень хороший результат. Надеюсь, что мы и дальше будем работать, используя российскую систему передачи финансовых сообщений и платежную систему "Мир"".
По мнению Хуснуллина, еще один важный трек российско-пакистанского сотрудничества связан с транспортными коридорами, поскольку поступательно развиваются грузоперевозки в Пакистан автомобильным транспортом, возрастает значение международного транспортного коридора "Север – Юг".
В ходе встречи с пакистанской делегацией, российский вице-премьер упомянул важность сотрудничества в рамках ШОС. "Надеюсь, мы и дальше сможем эффективно взаимодействовать по данному направлению. Уверен, что эта встреча и участие пакистанской делегации в работе форума дадут хороший импульс развитию двустороннего сотрудничества", – подчеркнул М. Хуснуллин.
Также в рамках форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" он встретился с заместителем премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Абдулом Гани Барадаром. Представители афганской делегации рассказали принимающей стороне, что внешнеполитический курс Афганистана направлен на экономическое развитие страны и они нацелены на сотрудничество, потенциальным направлением которого может стать торгово-экономическое взаимодействие – проекты в сфере сельского хозяйства, энергетики, транспортной инфраструктуры и машиностроения, горнорудной промышленности.
Предполагается, что российская сторона услышала сигналы из Кабула, трансформировав его в кейсы двустороннего сотрудничества. Коллективный Запад и Америка с их непривлекательными история отношений со странами Исламского мира (вторжения, оккупация, смены режимов и т.д.), понимая, как меняется современный политический ландшафт Исламского мира в пользу России, очевидно не в состоянии придумать российскому форуму какую-либо внятную альтернативу.
Соб.корр.ФСК