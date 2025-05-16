Каким будет крупнейший парк "Евразия" в Кыргызстане, который строит Россия (видео)

18:17 18.05.2025

Как Россия строит самый крупный парк в Кыргызстане в честь 10-летия ЕАЭС - видео



16.05.2025



На южной окраине Бишкека, в селе Орок, началось строительство уникального парка "Евразия", где смогут бесплатно отдыхать все желающие. Масштабный социальный проект реализуется в честь 10-летия ЕАЭС.



Съемочная группа Sputnik побывала на строительстве нового парка аттракционов в рамках проекта АНО "Евразия". Заместителя директора представительства организации Каныбека Жумамбаева, парк будет работать круглый год.



