|Каким будет крупнейший парк "Евразия" в Кыргызстане, который строит Россия (видео)
18:17 18.05.2025
Как Россия строит самый крупный парк в Кыргызстане в честь 10-летия ЕАЭС - видео
16.05.2025
На южной окраине Бишкека, в селе Орок, началось строительство уникального парка "Евразия", где смогут бесплатно отдыхать все желающие. Масштабный социальный проект реализуется в честь 10-летия ЕАЭС.
Съемочная группа Sputnik побывала на строительстве нового парка аттракционов в рамках проекта АНО "Евразия". Заместителя директора представительства организации Каныбека Жумамбаева, парк будет работать круглый год.
"На мой взгляд, самыми популярными аттракционами здесь станут горки с шестью петлями. Это будет самая большая горка в Центральной Азии, она понравится любителям острых ощущений", - отметил собеседник.
В парке также будет аквазона - общая площадь бассейнов и водных горок превысит 4,6 тысячи квадратных метров. В зимней зоне возведут ледовый каток и тюбинговые горки, а в дино-парке можно будет наблюдать реалистичные фигуры доисторических гигантов и изучать информационные стенды.
По словам Каныбека Жумамбаева, каждый аттракцион имеет международный сертификат соответствия и безопасен для посетителей.
Депутат Госдумы РФ, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова подчеркнула, что новый парк станет символом дружбы России и Кыргызстана.
"Взаимодействие между АНО "Евразия" и Кыргызстаном - это не просто сотрудничество, а крепкая дружба, которая основана на уважении интересов братских народов. Мы благодарим президента КР Садыра Жапарова за непрерывную поддержку проектов нашей организации и последовательную политику" ,- сказала Аршинова.