|Алатау: что сейчас происходит с новым городом Казахстана - "Сингапуром Центральной Азии"
19:25 18.05.2025
Алатау: что происходит с новым городом Казахстана сейчас
18 мая 2025
В начале 2024 года в Казахстане появился новый город - Алатау в Алматинской области. Что с амбициозным проектом происходит сейчас?
Первый этап
В первые месяцы после того, как Президент подписал указ о создании Алатау, начали выстраивать самое важное - экосистему проекта. Это правила, институты и механизмы, без которых не возникнет полноценная и устойчивая городская среда. В первый год основное внимание было сосредоточено на создании институциональной основы - от проектных механизмов до управленческой структуры.
Алатау получил статус города областного значения. В мае прошлого года правительство утвердило генеральный план. Границы города охватили земли села Жетыген, части Конаева, Илийского и Талгарского районов. Это 88 тысяч гектаров к северу от Алматы.
Создана специальная экономическая зона "Алатау", общей площадью 97,9 тысячи гектаров. Для инвесторов предусмотрены налоговые, таможенные и другие институциональные льготы, стимулирующие приток инвестиций.
Главным советником по проектированию и строительству города Алатау приглашен Вонг Хэн Файн - председатель компании Asia Infrastructure Solutions Singapore. Это международный эксперт в области городского планирования с многолетним опытом реализации крупных строительных проектов в Сингапуре, Китае, Индонезии, Вьетнаме, Руанде и других странах.
При правительстве создан Проектный офис по развитию Алатау. Его возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.
И уже есть первые результаты по инвестициям. За 2024 год в Алатау привлечено 39,4 миллиарда тенге и запущено 7 проектов.
В чем преимущества Алатау
Алатау является фактически продолжением Алматы. Вместе с Алматинской областью он формирует крупнейшую агломерацию страны. Здесь проживает более 3,8 миллиона человек (из них в Алматы 2,3 миллиона).
Совокупный валовый региональный продукт достигает 73 миллиарда долларов, а уровень доходов (подушевой ВРП) в Алматы составляет 26,4 тысячи долларов. Это сопоставимо с Москвой и странами восточной Европы.
При этом Алатау расположен на ключевой транспортной развилке "Нового Шелкового пути". Здесь сходятся главные магистрали, связывающие страну с югом и ведущие в разные макрорегионы. На юг – по маршруту "Западная Европа – Западный Китай", на север – в сторону Астаны, и на восток – в направлении Усть-Каменогорска. Такое положение делает его важным логистическим и экономическим узлом региона.
Поэтому Алатау, который интегрирован в экономическую ткань регионального лидера, открывает новые возможности как для жителей, так и для страны в целом. Создание Алатау называют шагом к более сбалансированному пространственному развитию, снижению перегрузки Алматы и формированию новых точек экономического притяжения.
Покажем миру новый проект
15–16 мая Алатау был презентован в Сингапуре в рамках Конференции по международному промышленному сотрудничеству. Делегацию из крупнейших инвесторов и девелоперов Казахстана возглавил главный советник по проектированию и строительству Алатау Вонг Хэн Файн.
"Alatau City – это не концепция. Это уже строительная площадка. Привлечены инвестиции и уже есть крупный международный партнер – KPMG Korea, с которым мы сотрудничаем в разработке и планировании индустриальной зоны, а также в привлечении международных инвесторов по стратегии Give and take. Это не декларации о намерениях. Это движение капитала и строительство, которые демонстрируют, что среда не только спроектирована, но уже начала работать", - отметил Вонг, выступая с трибуны форума.
Мероприятие в Сингапуре длилось два дня и собрало более 400 компаний. Для гостей конференции был развернут выставочный стенд о новом казахстанском проекте. Отдельная специальная презентация Алатау была приготовлена для делегации высокого уровня.
"Проект Alatau City – это тщательно продуманная стратегия по созданию современного, устойчивого и привлекательного города, - подчеркнул Юрий Цхай, председатель Совета директоров Caspian Group, крупнейшего девелопера Алатау. - Мы стремимся создать не просто мегаполис, а гармоничную экосистему, которая будет привлекать лучшие умы и капиталы со всего мира".
В рамках встреч в Сингапуре было подписано важное соглашение с Китайской торговой палатой по импорту и экспорту машин и электронных изделий (СССME).
Документ предусматривает консультирование и участие китайских предприятий в развитии города. Потенциальное партнерство в рамках строительства Алатау также обсуждалось с региональными компаниями, включая сингапурский финансовый холдинг DBS Bank.
Что дальше?
Городу Алатау чуть больше года. Впереди много важных моментов. Это реализация генерального плана, дальнейшее развитие институциональной среды и расширение возможностей для привлечения как локальных, так и международных инвестиций.