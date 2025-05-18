Алатау: что сейчас происходит с новым городом Казахстана - "Сингапуром Центральной Азии"

19:25 18.05.2025

Алатау: что происходит с новым городом Казахстана сейчас

18 мая 2025



В начале 2024 года в Казахстане появился новый город - Алатау в Алматинской области. Что с амбициозным проектом происходит сейчас?



Первый этап



В первые месяцы после того, как Президент подписал указ о создании Алатау, начали выстраивать самое важное - экосистему проекта. Это правила, институты и механизмы, без которых не возникнет полноценная и устойчивая городская среда. В первый год основное внимание было сосредоточено на создании институциональной основы - от проектных механизмов до управленческой структуры.



Алатау получил статус города областного значения. В мае прошлого года правительство утвердило генеральный план. Границы города охватили земли села Жетыген, части Конаева, Илийского и Талгарского районов. Это 88 тысяч гектаров к северу от Алматы.



