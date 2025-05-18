Бандеровская Украина с началом переговоров в Стамбуле закончилась, - Кирилл Стрельников

20:49 18.05.2025

Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда



Кирилл Стрельников

18.05.2025



Перед самым окончанием встречи между российской и украинской делегациями в Стамбуле в переговорный зал вошел большой красивый слон, раскрашенный в цвета российского флага. Слон не торопясь обошел помещение, попил водички из стаканов украинцев, пожал хоботом руку Мединскому и неслышно вышел.



Кроме нашей делегации, его не заметил никто: ни делегация Украины, ни западные официальные лица, ни СМИ, ни эксперты.



Абсолютно все бросились обсуждать результаты переговоров: кто кого "нагнул" и унизил, кто с кем и когда теперь должен встречаться, кто кому должен делать уступки, что происходит с 30-дневным прекращением огня, сколько областей бывшей Украины в итоге должно официально перейти в юрисдикцию России, что там с европейскими миротворцами, как поживают санкции, на какую глубину хоронить планы по вступлению Украины в НАТО, как поступить с Зеленским, на сколько дней осталось чипов из стиральных машин у российской армии и так далее по длиннющему списку.



Но никто на той стороне, кроме самых внимательных наблюдателей, не понял, что на самом деле произошло, и не заметил главного.



А произошло следующее: бандеровская Украина с началом переговоров закончилась. Она была, но сплыла.



