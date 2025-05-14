В Харбине проходит фестиваль-ярмарка "Сделано в России"

22:38 18.05.2025

Пекин, 18 мая /Синьхуа/ -- В субботу в городе Харбин состоялась церемония открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России".



Пищевые продукты, напитки и другие виды продукции из 35 регионов России представлены жителям административного центра провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая и его гостям. В частности янтарные изделия из России демонстрируются в Харбине впервые, сообщает информагентство "Чжунсиньшэ"



Площадь ярмарки составляет более 10 тыс. квадратных метров. Посетителям мероприятия предложили отведать яблочное пирожное, черничный сок и коктейль. Оформить заказ на доставку российских товаров можно на основных платформах электронной торговли.



На ярмарке была выделена специальная зона для демонстрации достижений в сфере информационных технологий и игровой индустрии России.



В настоящее время на китайском рынке наблюдается рост спроса на российские товары. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" предоставляет китайским потребителям и потенциальным партнерам богатый ассортимент высококачественной российской продукции, что стимулирует развитие двустороннего сотрудничества, отметила гендиректор Российского экспортного центра /РЭЦ/ Вероника Никишина.



В рамках фестиваля-ярмарки состоялись деловые переговоры и встречи предпринимателей с обеих сторон.



Ранее РЭЦ провел в Китае четыре фестиваля-ярмарки "Сделано в России". Первая ярмарка прошла с конца января по начало февраля 2024 года в городах Шэньян и Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая, вторая в мае 2024 года в Харбине, третья - в ноябре 2024 года в городе Чэнду провинции Сычуань, а четвертая - в Шэньяне в начале этого года.



