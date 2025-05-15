Новые успехи ВС РФ на фронте – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:03 19.05.2025

ВС РФ получили шанс "оживить" Славянско-Краматорское направление – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Дарья Продина, Михаил Пшеничников



СВО



Уходящая неделя запомнилась не только крупнейшим за последнее время дипломатическим событием, но и новыми успехами на фронте. Количество очагов оперативного напряжения для ВСУ на Константиновском направлении фатально возрастает. В окрестностях Покровско-Мирноградской агломерации ВС РФ прогрызают восточную дугу окружения. В устье же Днепра была занята еще одна группа островов, от которых до правого берега, контролируемого противником, кратчайшая дистанция, и, следовательно, самая вероятная площадка для "подскока" на плацдарм.



