|Новые успехи ВС РФ на фронте – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:03 19.05.2025
ВС РФ получили шанс "оживить" Славянско-Краматорское направление – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Дарья Продина, Михаил Пшеничников
СВО
Уходящая неделя запомнилась не только крупнейшим за последнее время дипломатическим событием, но и новыми успехами на фронте. Количество очагов оперативного напряжения для ВСУ на Константиновском направлении фатально возрастает. В окрестностях Покровско-Мирноградской агломерации ВС РФ прогрызают восточную дугу окружения. В устье же Днепра была занята еще одна группа островов, от которых до правого берега, контролируемого противником, кратчайшая дистанция, и, следовательно, самая вероятная площадка для "подскока" на плацдарм.
Константиновское направление (северный сектор) / Славянско-Краматорское
В крайнем северном районе направления, где проходит примерный стык со Славянско-Краматорским направлением, русские войска после длительной оперативной паузы возобновили активные действия. Речь идет о плацдарме на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс в районе села Новомарково, сформированном еще в первой половине марта. После овладения этим населенным пунктом и последующего закрепления там вновь установилась относительная тишина. Противоборствующие стороны были сосредоточены на других участках фронта. Однако теперь там все пришло в движение. Важно упомянуть, что в то же самое время на другом соседнем направлении, Краснолиманском, силы 20-й армии ВС РФ ведут наступление в сторону Оскольского водохранилища с перспективной целью блокировать Красный Лиман.
Таким образом, сразу в нескольких точках указанного сектора у неприятеля образовались очаги наивысшей степени напряжения, а у русских войск появилась возможность в очередной раз активизироваться на Славянско-Краматорском направлении. В условиях множественных оперативных кризисов, причем на смежных друг с другом участках, взять полноценные силы для эффективного противодействия Украине неоткуда.
Константиновское направление (восточный сектор)
По соседству, в самом Часовом Яре, ВС РФ после длительных и упорных боев удалось сломить ключевой из оставшихся опорников гарнизона ВСУ. Он располагался в кварталах многоквартирных домов в центральном районе города, за промзоной. Туда противник отошел после потери огнеупорного завода. Пока оборона неприятеля не была там подавлена, существовала серьезная угроза контратак и, как следствие, возвращения огнеупорного завода под желто-голубой флаг, что перечеркнуло бы все успехи в многомесячной борьбе за Часов Яр. Но "бельмо на глазу" прекратило, наконец, свое существование, что позволяет предпринимать дальнейшие шаги к полному разгрому гарнизона города.
За Часовым Яром ВС РФ уже овладели большей частью поселка Ступочки. ВСУ откатились на южные окраины и уже готовятся к обороне Предтечино. В свою очередь, десантники 98-й дивизии с другими нашими соединениями предпочли пока не форсировать события в Ступочках, продолжив движение на запад, в направлении Константиновки. Но прямо сейчас цель этого маневра заключается не в самой Константиновке, генеральном логистическом узле, а, вероятно, во фланкировании украинских позиций в южных микрорайонах Часова Яра. Кроме того, овладение холмом, находящимся к западу от Ступочек, позволит силами расчетов ПТРК поставить под огневой контроль с высоты малые сельские трассы через Подольское и Червоное, по которым снабжается противник на все том же юге города. В случае успешной реализации задуманного остатки гарнизона Часова Яра начнут стремительно утрачивать боеспособность, что вынудит их отступить в северо-западном направлении.
Константиновское направление (южный сектор)
На участке, заложенном на стыке Покровского и Константиновского направлений, русские войска воспользовались упрямством командования ВСУ, готового разменивать живую силу на временное удержание обреченных позиций. Из района Александрополя ВС РФ рывком прорвались в село Заря и ведут бои за полный контроль над той его частью, которая расположена на западном берегу реки Калиновка. Таким образом, украинские подразделения из 109-й бригады ТрО оказываются в фактическом окружении между Гнатовкой и Тарасовкой. Единственный путь к отступлению – на северо-восток, в направлении села Романовка, с форсированием болот и реки возле Гнатовки.
В свою очередь, восточнее указанной водной преграды русская армия оперативно готовится к штурму населенного пункта Романовка. В случае своевременного успеха ВС РФ смогут рывком с запада ворваться в восточную часть села Заря и тем самым запереть ВСУ на всем пространстве по обоим берегам Калиновки. К сожалению, оснований говорить о том, что в "котел" попадет крупная "рыба", нет: личный состав ВСУ чувствует угрозу окружения лучше, чем зверь – приближение человека. Соответственно, неприятель, скорее всего, уже пытается по частям бежать. Но учитывая описанные особенности местности, выживут на западном берегу Калиновки далеко не все.
Покровское направление
Как и предполагала редакция Readovka, внезапная атака на Малиновку и успех в штурме села вынудили неприятеля в Миролюбовке немедленно отступать к Новоэкономическому, избегая изоляции. Теперь наши передовые подразделения готовятся к штурму Новоэкономического и прикрывающей его Николаевки.
Однако ситуация осложняется тем, что продвижение к населенному пункту затруднено водными преградами – реками Сенная и Казенный Торец. Тем не менее дальнейшее наступление на Новоэкономическое как со стороны Миролюбовки, так и со стороны Малиновки не позволит неприятелю при огневом превосходстве ВС РФ разыграть выгодные ему тактические комбинации. Наши ВКС резко нарастили интенсивность применения КАБ с УМПК. Даже самая выгодная позиция теряет свой смысл, когда ее выкорчевывает авиаудар.
Однако Новоэкономическое не самоцель – овладение этим селом хоть и даст возможность подкрадываться к Мирнограду по восточной дуге, через шахту "Капитальная", но без нарушения логистики противника в этом нет смысла. Новоэкономическое открывает возможность сильно осложнить украинским частям подвоз грузов со стороны Доброполья через пгт Роднинское. Этого можно добиться, в свою очередь, путем овладения терриконом шахты "Капитальная", от которого до трассы Доброполье – Мирноград чуть более 5 км. Эту логистическую артерию ВСУ прикрывают щитом плотные лесопосадки, что исключает возможность поражения транспорта с помощью ПТРК. Однако сам факт контроля над господствующей высотой сильно поможет нашим расчетам FPV-дронов. А для них наличие густых насаждений как раз не помеха.
Херсонское направление
И, наконец, на самом южном из направлений продолжают разворачиваться осторожно-интригующие события. Подразделения группировки войск "Днепр" вновь заняли часть островов в устье Днепра в рамках подготовки к перспективной высадке на правом берегу. На этот раз контроль установлен над группой островов у Новой Каховки и сел Днепряны и Корсунка.
Важной особенностью этой территории является то, что оттуда до правого берега дистанция менее 80 м. Иными словами, это формально самый удобный и быстрый "трамплин" для создания плацдарма из всех возможных. Более того, прямо на береговой линии стоит полоса населенных пунктов: Львово, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Отрадокаменка, Казацкое и Веселое. Данный факт означает возможность с ходу занять их и обеспечить устойчивость плацдарма, одновременно развернув его на широком фронте протяженностью более 17 км. Проще говоря, эти карты складываются в потенциально "неубиваемый" оперативный расклад, при котором в перспективе можно еще и расширить плацдарм на город Берислав.
Звучит многообещающе, но важно понимать, что далее на запад у ВСУ нет ни долговременных позиций, ни изобилия сел и поселков, за которые можно было бы зацепиться. А потенциальная оборонительная зона велика, что формирует запрос на размещение соответствующего количества сил.
Ранее, 17 мая, редакция Readovka оценила процесс и последствия главного события недели, которым, безусловно, стали переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.