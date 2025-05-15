Кутюрье Хуршед Сатторов представит таджикские традиции на цифровой выставке в Нью-Йорке

00:15 19.05.2025

ДУШАНБЕ, 18.05.2025 /НИАТ "Ховар"/. Таджикские традиции, культура и национальная одежда будут представлены с 22 по 25 мая в Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки) на цифровой выставке под названием "Нити традиций", сообщает корреспондент НИАТ "Ховар".



Мероприятие призвано познакомить международную аудиторию с богатым историческим наследием Таджикистана.



Посетители выставки смогут увидеть виртуальные экспозиции, посвященные национальной вышивке таджикского народа.



Мероприятие проводится по инициативе и поддержке Правительства Республики Таджикистан и постоянного представительства Республики Таджикистан при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.



Оформителем зала является известный таджикский дизайнер одежды Хуршед Сатторов, который также представит коллекцию национальной одежды, выполненную в стиле чакан.



