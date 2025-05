НГ: Пакистан играет на нервах Индии

Исламабад может нарушить перемирие между двумя странами



Владимир Скосырев

18.05.2025



Договоренность о прекращении огня между Индией и Пакистаном остается хрупкой. В Дели говорят, что она бессрочная, а в Исламабаде утверждают, что ее срок заканчивается 18 мая. Этот ход Исламабада нацелен на то, чтобы вынудить Индию взять на себя обязательство соблюдать перемирие, вступившее в силу при посредничестве Вашингтона. Но коренные причины конфликта сохраняются. Хотя боевики, убившие 26 человек в индийской части Кашмира около месяца назад, имели опору на пакистанской земле, Исламабад не признает своей ответственности за теракт и не хочет принимать меры против экстремистов. И Индия, и Пакистан претендуют на владение всем Кашмиром. Самая тяжелая участь выпала на долю простых жителей в индийском Кашмире, которые опасаются возобновления боевых действий.



Конфликт между Индией и Пакистаном уходит корнями в историю. На скалах у одной из границ Пакистана можно прочесть названия английских частей, которые там были расквартированы. Англичане ушли в 1947 году, а два государства, которые они разделили по религиозному признаку, до сих пор враждуют между собой. Соседи три раза вступали в войну, причем дважды – из-за Кашмира.



Газета The New York Times пишет, что при премьер-министре Нарендре Моди Индия провела социально-экономические реформы, которые могли бы позволить ей постепенно поднять уровень жизни широких слоев населения и выбиться из перечня бедных стран мира. Однако затормозить поступь Индии на этом пути способен Пакистан, который установил почти союзнические связи с Китаем и закупает у него истребители, беспилотники и другую боевую технику.



Формально Китай выступил за прекращение огня между Индией и Пакистаном. Но пресса Пекина восторженно живописала успехи пакистанского оружия. Отсюда ясно, на чьей стороне симпатии китайцев. Тем более что в западных СМИ публиковались сообщения, что пакистанцы подбили два истребителя, поставленных Францией, и два самолета совместного индийско-российского производства. Эти сообщения даже привели к снижению курса акций французской корпорации Dassault, выпускающей истребители.



К счастью, на момент подписания номера газеты в печать информации о том, что Индия и Пакистан снова обмениваются ударами дронов, ракет и снарядами с самолетов, не поступало. Как передало индийское агентство PTI, командование двух армий пришло к согласию о прекращении огня, эта договоренность не ограничена какой-то датой. Тем самым Дели, во-первых, опроверг информацию некоторых СМИ, сообщивших о вероятном возобновлении боевых действий. А во-вторых, Индия подтвердила свою твердую приверженность индийско-пакистанскому соглашению, достигнутому на индийском высокогорном курорте Симла в 1972 году. Дели и Исламабад договорились тогда урегулировать разногласия на двусторонней основе, без вмешательства третьих стран.



И вот когда стрельба прекратилась, те жители в индийской части Кашмира, которые имели дома и квартиры рядом с линией контроля, заменяющей границу с Пакистаном, стали возвращаться в родные места, чтобы посмотреть, что случилось с их жильем. Вот что рассказала газета The Guardian. И Индия, и Пакистан объявили о своей победе. Но в Кашмире людям страшно. Женщина, к которой все вежливо обращаются как к Бегум, подчеркивая тем самым, что она из родовитой семьи, говорит, что ее дом полуразрушен.



Хотя соседи очень дорожат хрупким миром, мало кто из них верит, что он продержится долго. "Я молюсь, чтобы настала тишина. Но эти два государства никогда не будут мирно сосуществовать, пока их разногласия не урегулированы. Это вопрос времени – может быть, недель, месяцев, лет, пока мы снова не будем втянуты в войну", – считает Бегум.



Так же говорят многие другие кашмирцы и посторонние наблюдатели. Ведь обстоятельства, которые привели к конфронтации, не изменились. После теракта, совершенного около месяца назад, в результате которого погибли туристы, полиция распространила листовки с изображением боевиков. Один из них местный, двое других – пакистанцы. За их поимку объявлена награда – 2 млн рупий (примерно 19 тыс. фунтов стерлингов). Никто из них не пойман.



Глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, что Индия взяла паузу в военных действиях. Она может их возобновить, когда потребуется.