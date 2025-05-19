Африка и ЕАЭС – перспективы сотрудничества огромны, - Егор Лисовенко

01:32 19.05.2025 Африка и ЕАЭС – перспективы сотрудничества огромны



19.05.2025 | Егор ЛИСОВЕНКО



В Евразийском экономическом союзе развитие сотрудничества с третьими странами и организациями как глобального, так и регионального масштаба является одним из приоритетов международной деятельности. При этом в число наиболее перспективных направлений в Союзе всегда рассматривали Африку, где в последние годы все больше смотрят на ЕАЭС как на новый источник не только продовольствия, но и технологий. Как показывают последние события, взаимоотношения Евразийского союза со странами и объединениями Африканского континента начинают приобретать контуры бессрочного партнерства, имеющего весьма серьезные перспективы.



Необходимо отметить, что интерес ЕАЭС к Африке, в том числе различным региональным организациям, таким как Африканский союз, который объединяет 55 стран, Сообщество развития Юга Африки, Восточноафриканское сообщество или экономические сообщества западноафриканских государств и стран Центральной Африки, всегда был более чем очевидным. Особенно если учитывать объем рынка Африканского континента, где с 2021 года функционирует континентальная зона свободной торговли (АфКЗСТ) с населением 1,3 млрд человек.



Поэтому неслучайно, что на протяжении последнего десятилетия торговля между странами ЕАЭС и африканскими государствами неуклонно росла, хотя более 80% экспорта Союза приходилось лишь на пять стран – Алжир, Египет, Марокко, Нигерию и Тунис. Только за период с 2018 по 2024 год объем торговли Союза со странами Африки приблизился к $30 млрд (из них на Россию пришлось $24,5 млрд), а доля объединения составляла примерно 1,7–1,8% от мировой торговли всего континента.



При этом важно, что торговое сальдо Евразийского союза всегда было положительным (в 2023 году оно составило почти $13,5 млрд). Основными экспортными товарами ЕАЭС на африканском рынке являются пшеница, нефть, растительные масла, стальной прокат, автомобильные средства, уголь и телекоммуникационное оборудование. В свою очередь, из африканских стран традиционно импортируются фрукты, цитрусовые, какао-бобы, ископаемые руды и овощи. Согласно статистике, за время существования ЕАЭС объем внешнеторгового товарооборота только с Африканским союзом увеличился на 141%, со странами Общего рынка Восточной и Южной Африки – на 118%, а со странами Экономического сообщества центральноафриканских государств – на 13%. При этом общий товарооборот с Африканским континентом у большинства стран Евразийского союза с 2022 года к осени 2024 года вырос почти наполовину.



Конечно, существующий дисбаланс в торговле всегда подталкивал страны Африки к поиску новых путей сотрудничества с ЕАЭС. Поэтому в последние годы можно наблюдать активное расширение взаиморасчетов в национальных валютах, более активное использование так называемых бартерных сделок ("товар в обмен на товар"), а также создание совместных предприятий. Дополнительно ко всему почти все страны Африки получили право беспошлинного экспорта на рынки Союза и наоборот, что стало способствовать формированию зон свободной торговли как с отдельными африканскими государствами, так и с их экономическими объединениями. Это особенно важно в нынешней ситуации санкционного давления Запада на Россию и Белоруссию, которые сегодня и задают основной тон в развитии сотрудничества всего Союза с Африканским континентом.



В частности, Белоруссия, которая сегодня является председательствующей страной в ЕАЭС, неоднократно подчеркивала особую заинтересованность в расширении сотрудничества с африканскими странами. Для Минска именно рынок Африки видится одним из главных альтернатив западному направлению, которое в последние годы оказалось для республики закрыто из-за санкций. Поэтому Белоруссия сделала все возможное, чтобы нарастить объем двусторонней торговли с Африкой, который в конце 2024 года достиг рекордных $600 млн. При этом количество африканских стран-покупателей белорусской продукции возросло до 45.



По планам правительства Белоруссии в ближайшие два-три года планируется около четверти экспортных продаж направить именно в страны Азии и Африки, а перед министерством промышленности стоит задача до 2030 года переориентировать 25% экспорта техники на африканский рынок. Причем белорусский экспорт не ограничивается традиционными товарами – продовольствием, удобрениями и сельхозтехникой. Сегодня речь идет о наращивании инвестиций в экономики африканских стран, создании совместных производств и передаче белорусских технологий. Более того, согласно недавнему заявлению Александра Лукашенко, сделанному им по итогам встречи с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой, Белоруссия планирует сделать практические шаги для расширения сотрудничества всего ЕАЭС с Сообществом развития Юга Африки с целью "упрощения условий взаимной торговли". С учетом сложившейся вокруг Белоруссии ситуации вряд ли у кого-то есть сомнения, что Минск сумеет добиться поставленных перед собой целей.



Помимо Белоруссии, определенную ставку на Африку делают и другие члены ЕАЭС. Так, Казахстан активно ведет работу по расширению торговли с африканскими странами, а в 2024 году товарооборот между сторонами превысил $700 млн. При этом Астана заинтересована в наращивании сотрудничества по самым различным направлениям. Например, являясь вторым по величине в ЕАЭС поставщиком зерна, Казахстан уже вышел на лидирующие позиции в импорте этой продукции Суданом, Эфиопией и Египтом. Помимо этого, Астана планирует усилить свое присутствие на Африканском континенте в сферах энергетики, технологий ирригации, а также цифровизации госуслуг.



И, конечно, казахские власти рассчитывают превратить свою страну в один из главных экспортных хабов на южном направлении ЕАЭС. Сегодня порты Актау и Курык, а также сухой порт Хоргос и терминалы на границе с Китаем уже стали частью маршрутов "Север–Юг" и "Китай–ЕАЭС–Африка". Поэтому африканское направление для Казахстана вполне можно назвать одним из самых перспективных.



Армения и Киргизия на сегодня в меньшей степени вовлечены в торговлю ЕАЭС с Африкой. Однако и в этих двух странах видят определенные перспективы в расширении сотрудничества с Африканским континентом. Так, Армения активно закупает в странах Африки различные строительные минералы, а в 2025 году стало известно о заинтересованности закупки в Анголе необработанных алмазов. Это связано с тем, что в республике наиболее развит процесс обработки алмазного сырья, и армянский рынок готов принимать до 1,5 млн карат необработанных алмазов из этой африканской страны. Помимо этого, в Ереване рассчитывают на расширение сотрудничества со странами Африки в сфере туризма, транспорта, горнодобывающей промышленности, продовольствия и пр. Правда, пока Армении сложно говорить о серьезных достижениях в двусторонней торговле с Африканским континентом, однако это не означает, что в Ереване не видят перспектив на данном направлении.



Чуть лучше выглядит ситуация в сотрудничестве с Африкой у Киргизии, где за последние годы наметился определенный рост взаимной торговли. Например, в 2023 году республика нарастила объем экспорта товаров в африканские страны до почти $6,7 млн, а рост в стоимостном выражении составил 165,8%. При этом в Бишкеке рассчитывают за счет сотрудничества с Африкой не только диверсифицировать экспортный потенциал, но и продвигать свои внешнеполитические и глобальные инициативы, в том числе в рамках международных организаций. То есть киргизские власти видят в Африке еще и политического партнера, прекрасно понимая, что в нынешнем процессе трансформации международных отношений будущее за Глобальным Югом.



Конечно, ключевое значение в развитии отношения ЕАЭС и стран Африканского континента играют действия России, от которой сегодня зависит очень многое. Причем в Москве никогда не списывали Африку со счетов и стремились поддерживать с регионом самые тесные связи, в том числе в сфере экономики. Результатом этого стало значительное увеличение российского экспорта на африканском направлении (к 2025 году на 43%, или $21,2 млрд из $24,5 млрд общего товарооборота), из которых до 90% составляют нефть и нефтепродукты, пшеница, удобрения и металлоизделия.



Кроме того, Россия не ограничивает себя только торговлей традиционной продукцией, но и стремится постепенно расширять зону своего присутствия на Африканском континенте. Речь в данном случае идет о поставках технологий, оборудования для добычи и переработке нефти и газа, участии в строительстве и модернизации инфраструктуры африканских стран, проведении совместных научных разработок, а также военно-техническом сотрудничестве. Российская сторона также активно наращивает объемы инвестиций в африканские страны, параллельно заключая соглашения о поощрении и взаимной их защите.



При этом стоит отметить, что сегодня из общего объема инвествложений ЕАЭС в африканские страны доля участников ЕАЭС, кроме России, не превышает 10%, из которых почти все средства приходятся на Белоруссию (95%). Планируется, что в общем объеме зарубежных инвестиций в Африку к началу 2030-х годов доля российских достигнет порядка 15%, что, свою очередь, вместе с создаваемыми зонами свободной торговли станет серьезным инструментом для закрепления РФ, а с ней и всего Евразийского экономического союза на континенте.



В целом же у сотрудничества между ЕАЭС и Африкой есть впечатляющий потенциал для роста практически по всем направлениям, хотя он пока и ограничен рядом факторов. Это среди прочего определенная экономическая отсталость ряда стран континента, политическая нестабильность и военная конфронтация между отдельными африканскими государствами, проблемы с инфраструктурой, различие в ценностных установках и традициях, а также серьезная конкуренция со стороны ЕС, США и Китая.



Однако все это нельзя считать непреодолимыми препятствиями, особенно на фоне происходящих в последние годы изменений в мире. В конечном счете если ЕАЭС и страны Африки придут к окончательному пониманию необходимости совместного построения новой системы мировой торговли и международных отношений, это станет началом новой эпохи их сотрудничества с перспективой получения колоссальной выгоды для обеих сторон. Источник - Ритм Евразии

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