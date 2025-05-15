Делегация Афганистана отчиталась о результатах участия в Казанском экономическом форуме

01:39 19.05.2025

Высокопоставленная делегация Исламского Эмирата Афганистан поделилась с представителями СМИ результатами своего визита в Республику Татарстан



КАБУЛ, 18 мая. /ИАБ/. Итоги четырехдневного визита высокопоставленной делегации Исламского Эмирата Афганистан во главе с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам муллой Абдул Гани Барадаром Ахундом в Республику Татарстан были озвучены на пресс-конференции в Кабуле вчера вечером.



Выступая перед представителями СМИ, заместитель премьер-министра по экономическим вопросам охарактеризовал визит как полный достижений и сообщил, что в ходе визита также был открыт Афгано-российский бизнес-форум, в ходе которого между Афганистаном и Россией было подписано пять важных соглашений в области транспорта и транзита, двусторонней торговли и совместного сотрудничества между частными секторами двух стран.



Он добавил, что в ходе визита также состоялись отдельные встречи и визиты с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Маратом Шакиром Жановичем Хоснулиным, Президентом Республики Мордовия Артемом Алексеевичем Жадуновым, а также высокопоставленными должностными лицами ряда других стран.



