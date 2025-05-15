|Делегация Афганистана отчиталась о результатах участия в Казанском экономическом форуме
01:39 19.05.2025
Высокопоставленная делегация Исламского Эмирата Афганистан поделилась с представителями СМИ результатами своего визита в Республику Татарстан
КАБУЛ, 18 мая. /ИАБ/. Итоги четырехдневного визита высокопоставленной делегации Исламского Эмирата Афганистан во главе с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам муллой Абдул Гани Барадаром Ахундом в Республику Татарстан были озвучены на пресс-конференции в Кабуле вчера вечером.
Выступая перед представителями СМИ, заместитель премьер-министра по экономическим вопросам охарактеризовал визит как полный достижений и сообщил, что в ходе визита также был открыт Афгано-российский бизнес-форум, в ходе которого между Афганистаном и Россией было подписано пять важных соглашений в области транспорта и транзита, двусторонней торговли и совместного сотрудничества между частными секторами двух стран.
Он добавил, что в ходе визита также состоялись отдельные встречи и визиты с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Маратом Шакиром Жановичем Хоснулиным, Президентом Республики Мордовия Артемом Алексеевичем Жадуновым, а также высокопоставленными должностными лицами ряда других стран.
Состоялись обсуждения экономических и политических вопросов, двустороннего сотрудничества в этих областях, торговых операций и инвестиционных возможностей в различных секторах Афганистана, а также были приняты обязательства по двустороннему сотрудничеству.
Между тем министр промышленности и торговли Нуруддин Азизи сообщил, что в ходе этого визита афганская делегация встретилась с российскими официальными лицами для обсуждения важных вопросов, включая улучшение экономических отношений между двумя странами, увеличение объемов торговли, устранение препятствий для афганского экспорта, инвестиции в Афганистан, торговлю в валютах двух стран и решение банковских вопросов.
По словам Азизи, российские чиновники заверили, что инвесторы и компании из страны готовы вкладывать средства в афганские шахты, особенно в добычу и переработку углеводородов, городское развитие, активизацию Афганско-Трансафриканского, а также транспортно-транзитного маршрута между Афганистаном и Россией, и сотрудничают для решения технических проблем при экспорте Афганистана в Россию.
Стоит отметить, что в XVI Казанском международном экономическом форуме приняли участие высокопоставленные представители около 90 стран и 20 тысяч компаний из разных стран.