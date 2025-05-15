Лидеры в рейтинге стран Европы по доступности газа: Казахстан, Россия и Белоруссия

02:13 19.05.2025

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия занимает второе место после Казахстана в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения за 2024 год, замыкает список Молдавия, свидетельствует исследование РИА Новости.



Ситуация на рынке



В течение 2024 года цены на газ в Европе почти непрерывно росли, но в среднем были ниже, чем в 2023 году. Как поясняют аналитики, это обусловлено тем, что по окончании отопительного сезона в конце марта 2024 года европейские хранилища были заполнены на 59%, это рекордный показатель. Поэтому спрос на газ в целом был немного ниже, как и цены.



В среднем за двенадцать месяцев 2024 года цена газа на нидерландской площадке TTF составила 390,3 доллара за тысячу кубических метров, что на 15% меньше, чем в среднем за 2023 год. На розничном рынке многих европейских стран цены за год также преимущественно снизились. Вместе с тем, очевидно, что доступность газа определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан.



