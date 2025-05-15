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Лидеры в рейтинге стран Европы по доступности газа: Казахстан, Россия и Белоруссия
02:13 19.05.2025

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Россия занимает второе место после Казахстана в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения за 2024 год, замыкает список Молдавия, свидетельствует исследование РИА Новости.

Ситуация на рынке

В течение 2024 года цены на газ в Европе почти непрерывно росли, но в среднем были ниже, чем в 2023 году. Как поясняют аналитики, это обусловлено тем, что по окончании отопительного сезона в конце марта 2024 года европейские хранилища были заполнены на 59%, это рекордный показатель. Поэтому спрос на газ в целом был немного ниже, как и цены.

В среднем за двенадцать месяцев 2024 года цена газа на нидерландской площадке TTF составила 390,3 доллара за тысячу кубических метров, что на 15% меньше, чем в среднем за 2023 год. На розничном рынке многих европейских стран цены за год также преимущественно снизились. Вместе с тем, очевидно, что доступность газа определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан.



Для оценки доступности голубого топлива для населения эксперты РИА Новости рассчитали объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители разных стран Европы.

Россия - на втором месте

Лидером рейтинга по доступности газа для населения стал Казахстан. Жители этой страны на свою среднемесячную зарплату могут купить более 10 тысяч кубометров газа. Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге. Второе место заняла Россия с 9,6 тысячи кубометров. Также в первую пятерку вошли Белоруссия, Люксембург и Великобритания. Граждане этих стран имеют возможность приобрести более четырех тысяч кубометров газа.

Наименьший объем природного газа могут купить жители Молдавии. На средний заработок здесь можно приобрести лишь 739 кубометров. Помимо Молдавии среди аутсайдеров находятся также Португалия, Италия, Босния и Герцеговина и Латвия.

Динамика цен на газ

Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Новости проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли.

Наиболее дешевый газ, как уже отмечалось, приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 5,4 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 8,1 рубля за кубометр.

Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже чем в России на 2,1 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа входят также Венгрия и Хорватия.

Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 191 рубль. Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Нидерланды, Италия, Португалия, Ирландия и Франция. В этих странах кубометр газа стоит более 129 рублей.

В большинстве стран, участвующих в рейтинге, отмечается снижение цен на газ. Это произошло в 20 государствах. Самое значительное сокращение было в Литве (-59,0%), Великобритании (-25,6%) и в Австрии (-22,1%).

Увеличение произошло в восьми странах. Наиболее существенный рост отмечается в Италии (+17,8%), Франции (+13,8%) и в Казахстане (+12,7%). В Белоруссии цены остались на прежнем уровне. Рост цен на газ в РФ составил 9,6%.

Прогнозы экспертов

Эксперты РИА Новости полагают, что в 2025 году на европейском рынке может сложиться напряженная ситуация из-за прекращения транзита российского трубопроводного газа через Украину (контракт, заключенный в 2009 году, истек в конце 2024 года). Кроме того, усилились санкции против российского СПГ, который в 2024 году занимал значительную долю европейского рынка. По этой причине вероятен повышенный спрос на СПГ из США, но их мощностей на всех может не хватить. В связи с этим следует ожидать более высокого спроса на газ в Европе в 2025 году. При этом среднегодовая цена может составить около 450-500 долларов за тысячу кубических метров или на 15-25% выше среднегодовой цены 2024 года.

В России цены для населения в 2025 году вырастут. Однако, принимая во внимание динамику заработной платы, можно допустить, что для граждан нашей страны доступность газа, как минимум, не снизится.

Отдельно следует отметить, что объем доступного газа и цены на него, приведенные в рейтинге, являются оценкой среднего уровня для населения, и приведены для сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому они могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объемов потребления газа семьей и прочих факторов.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747609980


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