Иран открыл Таджикистану прямой выход к Индийскому океану, - Виктория Панфилова

02:18 19.05.2025

Иран открыл Таджикистану прямой выход к Индийскому океану



Душанбе пригласил иранские компании к участию в инвестиционных проектах республики



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

18.05.2025



Таджикистан и Иран активно обсуждают совместные экономические проекты. Речь идет о возможности открытия собственного логистического центра Таджикистана в иранском порту Чабахар при участии таджикских предпринимателей, а также создания индустриального парка в Душанбе с иранскими инвестициями и технологиями. Эти ключевые направления развития двусторонних связей, а также вопросы региональной повестки, включая Афганистан, обсудили в Тегеране в ходе встречи глав МИД Таджикистана и Ирана Сироджиддин Мухриддин и Аббас Аракчи. Визит таджикского министра в Тегеран связан с его участием в IV форуме "Тегеранского диалога" 17–19 мая. Ожидается, что его примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.



Иран в четвертый раз принимает ежегодный форум "Тегеранский диалог". Исключением стал 2021 ковидный год. Тема нынешнего мероприятия: "Диалоги для регионального и международного консенсуса и конвергенции", организованный Министерством иностранных дел Ирана. Форум собрал более 200 делегаций из 53 стран для обсуждения ключевых вопросов – от сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом до развития экономических связей, торговых маршрутов, а также культурного и образовательного обмена. Форум предоставляет участникам прекрасную возможность обменяться мнениями, наладить новые связи и обсудить пути решения общих вызовов. Активное участие Таджикистана в "Тегеранском диалоге" не только подтверждает стремление страны к вовлечению в региональные и международные процессы, но и способствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений Душанбе и Тегерана и расширению сотрудничества в самых различных сферах.



Министры иностранных дел Таджикистана и Ирана на полях форума обменялись мнениями по вопросам сотрудничества, а также подчеркнули глубокую культурную, языковую и цивилизационную общность между двумя государствами. На встрече было отмечено, что Иран остается важным внешним партнером для Таджикистана.



После победы на президентских выборах Масуда Пезешкиана отношения Ирана и Таджикистана набирают обороты. Главы Ирана и Таджикистана уже встречались четырежды: первая встреча состоялась в Тегеране на инаугурации Пезешкиана в июле 2024 года. Тогда новый президент Ирана подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества с Таджикистаном, акцентируя внимание на снижении политических барьеров и расширении взаимодействия (см. "НГ" от 30.07.24). Эмомали Рахмон в ответ обратил внимание коллеги на пятикратное увеличение товарооборота за последние годы, что, по мнению таджикского лидера, свидетельствует о потенциале торгово-экономического сотрудничества Ирана с Таджикистаном. Напомним, в 2023 году он составлял 270 млн долл. Сегодня стороны планируют довести его до 1 млрд долл. Вторая встреча состоялась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждались вопросы безопасности, экономики, науки, культуры и помощи Афганистану. Затем была встреча в Дохе, лидеры двух стран встретились на полях третьего саммита "Диалог по сотрудничеству в Азии". И наконец, в середине января 2025 года Пезешкиан посетил Душанбе (см. "НГ" от 16.01.25). Главы двух государств подписали 23 документа, обсудили расширение логистического взаимодействия через иранский порт Чабахар и упрощение пограничных процедур. Последний вопрос решился быстро – с февраля между Ираном и Таджикистаном заработал безвизовый режим при авиаперелетах. Теперь граждане Ирана и Таджикистана имеют право находиться на территории другой страны до 30 дней в течение 90-дневного периода без получения визы.



На международной выставке Iran Expo 2025, состоявшейся в Тегеране в конце апреля, активно обсуждался проект создания совместного таджикско-иранского индустриального технопарка. Министерство промышленности Таджикистана сообщило, что иранские компании были приглашены к участию в инвестиционных проектах, направленных на развитие производственного потенциала республики. Таджикская сторона представила возможности для сотрудничества в сфере инноваций, особо выделив потенциал совместной работы с Центром инноваций и цифровизации в Душанбе. Кроме того, на переговорах главы Минпрома Шерали Кабира с генеральным директором иранской промышленной группы Фулад Мобараке Саидом Заранди были рассмотрены перспективы взаимодействия в сталелитейной отрасли, включая вопросы экспорта и импорта металлопродукции.



И, наконец, в начале мая на 17-м заседании совместной комиссии в Ширазе Таджикистан подтвердил намерение создать собственный логистический центр в иранском порту Чабахар с привлечением национальных предпринимателей. По данным информационного агентства Avesta.tj, делегация Минтранса Таджикистана уже изучила возможности Чабахара – уникального глубоководного порта, обеспечивающего выход в Индийский океан, минуя Ормузский пролив. Таджикская сторона обязалась представить проект строительства в первой половине года, после чего Иран в течение месяца подготовит проект соглашения, включающего государственные преференции. Этот проект, как отмечают в Минтрансе, обеспечит Таджикистану прямой выход к Индийскому океану в рамках коридора Китай–Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция–Европа, способствуя диверсификации экономики и расширению внешнеэкономических связей с ключевыми регионами Азии и Африки.



Тегеран также преследует свои важные стратегические интересы в развитии региональной логистики. Ключевым элементом этой стратегии являются порт Чабахар и создание эффективных транспортных коридоров. К концу текущего года планируется завершение строительства железнодорожной линии Чабахар–Захедан, которая соединит порт с афганской провинцией Нимроз. Более того, амбиции Ирана простираются дальше: как недавно заявила министр дорог и городского развития Ирана Ферзане Садег, есть намерение продлить эту железнодорожную ветку до города Серахс на северо-восточной границе с Туркменистаном. Этот шаг, по словам министра, призван значительно расширить возможности Ирана по обработке транзитных грузов, укрепляя его позиции как регионального транспортного узла.



На фоне меняющейся геополитической ситуации Иран все более уверенно реализует свою стратегию "Взгляд на Восток". Это проявляется, в частности, в значительном усилении экономических и политических связей с Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, что становится приоритетным направлением внешней политики Тегерана.