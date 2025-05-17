 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.05.2025
03:28  Головоломка "Кубик Рубио": К чему 19 мая Трамп попытается склонить Путина, - СП
02:50  Сотрудничество туркменских и китайских пустыноведов
02:18  Иран открыл Таджикистану прямой выход к Индийскому океану, - Виктория Панфилова
02:13  Лидеры в рейтинге стран Европы по доступности газа: Казахстан, Россия и Белоруссия
01:39  Делегация Афганистана отчиталась о результатах участия в Казанском экономическом форуме
01:32  Африка и ЕАЭС – перспективы сотрудничества огромны, - Егор Лисовенко
01:05  Президент Кыргызстана: на платформе ютуб целенаправленно ведется скрытая работа по расколу между кыргызским и казахским народами
00:20  НГ: Пакистан играет на нервах Индии
00:15  Кутюрье Хуршед Сатторов представит таджикские традиции на цифровой выставке в Нью-Йорке
00:03  Новые успехи ВС РФ на фронте – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 18.05.2025
22:38  В Харбине проходит фестиваль-ярмарка "Сделано в России"
20:49  Бандеровская Украина с началом переговоров в Стамбуле закончилась, - Кирилл Стрельников
19:25  Алатау: что сейчас происходит с новым городом Казахстана - "Сингапуром Центральной Азии"
18:17  Каким будет крупнейший парк "Евразия" в Кыргызстане, который строит Россия (видео)
14:36  KazanForum: Россия развивает партнерство c Афганистаном и Пакистаном
14:10  В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента
14:00  В воскресенье в Польше проходит первый тур выборов президента
12:00  Парусное судно "Куаутемок" (пикирующий орел) мексиканских ВМС протаранило в Нью-Йорке Бруклинский мост
00:05  Readovka: Событие недели. Переговоры в Стамбуле
Суббота, 17.05.2025
22:43  Китай – Бразилия: трансконтинентальное стратегическое партнерство набирает темп, - Дмитрий Нефедов
21:00  Yeni Safak: Турки восхитились, как Эрдоган хитро подловил Макрона (видео)
15:02  Трамп в интервью Fox News: Зеленский - торгаш без козырей, а с Путиным мы все уладим...
12:25  Rogandar: Как эстонские "викинги" напали на танкер, но сбежали от одного Су-35 (видео)
03:30  СВР: для всех постсоветских государств Брюссель разработал деструктивные программы влияния
02:12  Как не превратить Стамбул в Минск? Уроки из переговорных ловушек, - Дмитрий Родионов
01:53  EADaily: развеян миф о "независимой политике Азербайджана"
01:25  Коммерсант: В России стали переводить мошенникам меньше денег
01:14  Вадим Трухачев: Бесконтрольно впуская мигрантов, мы облегчаем работу вражеским разведкам
00:52  Стамбульская встреча: Москва и Киев договорились переговариваться и далее, - Дмитрий Шевченко
00:03  ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Миролюбовке и Малиновке на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 мая
Пятница, 16.05.2025
20:50  Пока в Стамбуле два часа шли переговоры через украинского переводчика, в российских соцсетях постились мемы
16:52  Владимир Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
15:21  Президент Таджикистана ввел в эксплуатацию табачную фабрику "Оксус Интеразия" в СЭЗ "Дангара"
15:09  Жилье в Ташкенте подешевело более чем на 6% за последний год - ЦЭИР
15:01  В Астане состоялся I Транспортный форум Казахстан – Китай
14:54  Победу на местных выборах в Великобритании одержала оппозиционная партия
14:50  В Стамбуле проходят переговоры России и Украины
12:01  Китай опубликовал эмблему в честь 80-й годовщины победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам
11:12  Россия вернула Узбекистану гражданина, не вернувшего хлопковый кредит $9 млн
10:53  Сделать джинсы снова великими уже не получится, - Ольга Андреева
10:50  Сталина вернули в московское метро
10:46  Россию снова тянут в "Пандемическое соглашение", - Игорь Пшеничников
04:36  В Узбекистане готовятся к вступлению в ВТО, отжившую свое время, - Рустам Масалиев
03:28  Россия готова приступить к строительству АЭС в Киргизии
01:59  Итоги стамбульских переговоров. Трамп не разочарован, а большего и не требовалось, - Алексей Белов
01:41  Минобороны Китая осудило главу Тайваня за искажение истории Второй мировой войны
00:03  ВС РФ загнали украинские подразделения в окружение южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 15 мая
Четверг, 15.05.2025
22:49  Синьхуа: В Казахстане запустили Таобао на русском языке
22:36  Когда Трамп просит американские компании построить дрон, как у иранцев (видео)
21:14  Кадровые перестановки в Кыргызстане. Руслан Мукамбетов назначен и.о. минобороны
21:00  Таджикистан продолжит работу с Афганистаном в сфере энергетики
18:51  Заявление главы делегации России для переговоров с украинской стороной Владимира Мединского
15:09  Марафон угодливости в Центральной Азии, - Сергей Кожемякин
14:55  Президент Узбекистана выразил обеспокоенность ростом случаев сдачи автомобилей в аренду школьникам
14:33  Президенту Казахстана 17 мая исполняется 72 года. Акорда распространила сообщение о предстоящем дне рождения
14:17  Россия и Иран работают над объединением иранской платежной системы "Шетаб" и российской "Мир"
14:01  В сети появилось видео, на котором рвут книги Пушкина, с остервенением
12:30  Тот самый Олень: Что даст Стамбул-2
12:19  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с делегацией малазийской нефтегазовой компанией "Petronas"
12:10  Садыр Жапаров освободил от должности посла Кыргызстана в Пакистане Авазбека Атаханова
12:07  Алматы - гастрономическая столица Центральной Азии: опубликован официальный гастрогид города
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   | 
Сотрудничество туркменских и китайских пустыноведов
02:50 19.05.2025

В конференц-зале Национального института пустынь, растительного и животного мира Министерства охраны окружающей среды Туркменистана прошла встреча ведущих научных сотрудников, руководителей трех лабораторий и одного из отделов Института с находящейся в Ашхабаде делегацией ученых Синьцзянского института экологии и географии Академии наук Китая во главе с директором профессором Абудувайли Джилили.

В ходе встречи состоялось взаимное информирование о профильной работе научных центров, планирование совместных исследований. Также были организованы презентации с пояснениями, по итогам которых развернулись дискуссии, консультирование и обмен мнениями по широкому кругу вопросов области пустыноведения, в том числе освоения таких территорий, борьбы с опустыниванием и закрепления подвижных песков.

Взаимодействие коллективов институтов осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного в сентябре прошлого года. И почти сразу состоялся первый ознакомительный визит китайских ученых в Туркменистан. Документ составлен под запуск совместных научно-технических проектов, направленных на экологическое оздоровление регионов, подвергшихся влиянию Арала, формировался с учетом необходимости непрерывного совершенствования и систематического обновления знаний, методологий, инструментария научно-технических наблюдений и фиксации природных процессов, взаимного укреплении потенциала специалистов двух стран. Соглашение многогранно, синергично Рамочной программе перехода к циркулярной экономике стран-участниц формата "Центральная Азия – Китай", рассчитанной на период 2026 – 2030 годы.

Китай имеет в своем составе пустыни Гоби и Такла-Макан, где осуществляются схожие с используемыми в Туркменистане мероприятия для подготовки к последующему использованию песчаных равнин в строительстве и агропроизводстве. Песчаные ландшафты пытаются освоить методом облесения (Китай стремится достичь отметки, когда леса будут составлять 15 процентов территории страны), ирригации. По признанию гостей, накопленный опыт старейшего в регионе научного центра – Национального института пустынь, растительного и животного мира – признанного флагмана пустыноведения Центральной Азии, остается актуальным с тех пор, как в его стенах в прошлом веке проходили учебу и стажировку молодые специалисты из КНР. Китайская наука о пустынях за это время окрепла профессионально.

Ознакомившись с последними рекомендациями и разрабатываемыми научными темами туркменского Института, способными содействовать рациональному природопользованию в Туркменистане, китайские специалисты нашли много полезного для апробации в Китае. Со своей стороны, гости поделились спецификой работы в своих пустынях, использования преимуществ таких экосистем, эксплуатации скрытых в них богатств, рассказали об инновациях оздоровления экологического состояния подобных агроландшафтов, околопустынных природных сред. Взаимную пользу обсуждений подтвердили обе стороны

В рамках визита в нашу страну китайская делегация посетила научно-экспериментальные полевые площадки Национального института пустынь, растительного и животного мира, в том числе расположенный в Центральных Каракумах участок "Каррыкуль", где существуют рукотворные посадки акклиматизированной к условиям Каракумов фисташки, осмотрели участки барханов с выполненными мерами по фитомелиорации, призванной остановить перенос эолового материала (одинаково проблемно как засыпание песком, так и выдувание ветром). Так, для защиты объектов экономики среди барханов помогает метод вертикальной вкопки скрепленных вместе камышовых стеблей, образующих защитные полосы из клеток, внутрь ячеек которых затем высаживаются сеянцы или семена пустынных растений. Это один из многих способов, но экологически безопасный, даже благоприятный для природы.

Елена Долгова
17.05.2025

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747612200


Новости Казахстана
- Законы по вопросам аквакультуры сенаторы вернули в Мажилис
- Спикер Сената встретился с Председателем Национального Собрания Армении
- Олжас Бектенов проверил реализацию поручений Президента по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры в Костанайской области
- Государственный советник принял участие в работе Международного симпозиума "Наследие Яссауи в диалоге времен и культур: гуманистические ориентиры и современные вызовы"
- Министры иностранных дел Казахстана и Афганистана провели телефонный разговор
- Краткосрочный экономический индикатор (январь-апрель 2025г.)
- Вопросы обеспечения безопасности детей обсудили в Правительстве РК
- Внешнеторговый оборот Республики Казахстан І квартале
- Депутатам презентовали проект нового закона "О профилактике правонарушений"
- Перспективы создания всесезонного туристического кластера в Восточном Казахстане обсудили в Правительстве РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  