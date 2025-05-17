Сотрудничество туркменских и китайских пустыноведов

02:50 19.05.2025

В конференц-зале Национального института пустынь, растительного и животного мира Министерства охраны окружающей среды Туркменистана прошла встреча ведущих научных сотрудников, руководителей трех лабораторий и одного из отделов Института с находящейся в Ашхабаде делегацией ученых Синьцзянского института экологии и географии Академии наук Китая во главе с директором профессором Абудувайли Джилили.



В ходе встречи состоялось взаимное информирование о профильной работе научных центров, планирование совместных исследований. Также были организованы презентации с пояснениями, по итогам которых развернулись дискуссии, консультирование и обмен мнениями по широкому кругу вопросов области пустыноведения, в том числе освоения таких территорий, борьбы с опустыниванием и закрепления подвижных песков.



Взаимодействие коллективов институтов осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного в сентябре прошлого года. И почти сразу состоялся первый ознакомительный визит китайских ученых в Туркменистан. Документ составлен под запуск совместных научно-технических проектов, направленных на экологическое оздоровление регионов, подвергшихся влиянию Арала, формировался с учетом необходимости непрерывного совершенствования и систематического обновления знаний, методологий, инструментария научно-технических наблюдений и фиксации природных процессов, взаимного укреплении потенциала специалистов двух стран. Соглашение многогранно, синергично Рамочной программе перехода к циркулярной экономике стран-участниц формата "Центральная Азия – Китай", рассчитанной на период 2026 – 2030 годы.



Китай имеет в своем составе пустыни Гоби и Такла-Макан, где осуществляются схожие с используемыми в Туркменистане мероприятия для подготовки к последующему использованию песчаных равнин в строительстве и агропроизводстве. Песчаные ландшафты пытаются освоить методом облесения (Китай стремится достичь отметки, когда леса будут составлять 15 процентов территории страны), ирригации. По признанию гостей, накопленный опыт старейшего в регионе научного центра – Национального института пустынь, растительного и животного мира – признанного флагмана пустыноведения Центральной Азии, остается актуальным с тех пор, как в его стенах в прошлом веке проходили учебу и стажировку молодые специалисты из КНР. Китайская наука о пустынях за это время окрепла профессионально.



Ознакомившись с последними рекомендациями и разрабатываемыми научными темами туркменского Института, способными содействовать рациональному природопользованию в Туркменистане, китайские специалисты нашли много полезного для апробации в Китае. Со своей стороны, гости поделились спецификой работы в своих пустынях, использования преимуществ таких экосистем, эксплуатации скрытых в них богатств, рассказали об инновациях оздоровления экологического состояния подобных агроландшафтов, околопустынных природных сред. Взаимную пользу обсуждений подтвердили обе стороны



В рамках визита в нашу страну китайская делегация посетила научно-экспериментальные полевые площадки Национального института пустынь, растительного и животного мира, в том числе расположенный в Центральных Каракумах участок "Каррыкуль", где существуют рукотворные посадки акклиматизированной к условиям Каракумов фисташки, осмотрели участки барханов с выполненными мерами по фитомелиорации, призванной остановить перенос эолового материала (одинаково проблемно как засыпание песком, так и выдувание ветром). Так, для защиты объектов экономики среди барханов помогает метод вертикальной вкопки скрепленных вместе камышовых стеблей, образующих защитные полосы из клеток, внутрь ячеек которых затем высаживаются сеянцы или семена пустынных растений. Это один из многих способов, но экологически безопасный, даже благоприятный для природы.



Елена Долгова

17.05.2025