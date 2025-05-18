Головоломка "Кубик Рубио": К чему 19 мая Трамп попытается склонить Путина, - СП

03:28 19.05.2025

Головоломка "Кубик Рубио": К чему 19 мая Трамп попытается склонить Путина

Президент США выходит на прямой диалог с российским лидером, и не факт, что главной его темой окажется Украина



Светлана Гомзикова

18 мая 2025

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Владимир Шаповалов



В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. В ходе беседы, которая по словам главы Белого дома состоится в 10:00 по вашингтонскому времени (17:00 мск), будет обсуждаться поиск путей прекращения конфликта на Украине и возможные шаги к политическому урегулированию.



"Темами разговора станут прекращение „бойни", которая уносит в среднем более 5000 жизней российских и украинских солдат в неделю, и вопросы торговли", - написал Трамп в соцсети Truth Social.



При этом он подчеркнул важность прямого диалога с российским лидером. И выразил уверенность, что такой разговор может не только оживить замедлившийся переговорный процесс, но и сыграть роль в сдерживании дальнейшей эскалации.



Кроме того, американский президент анонсировал телефонный разговор с главой киевского режима Зеленским, после него - с представителями стран НАТО.



Понедельник, как полагает Трамп, станет продуктивным днем. Так как будет достигнута договоренность о прекращении огня "и эта очень жестокая война (для РФ, тем не менее - спецоперация. „СП"), война, которая никогда не должна была начаться, закончится".



В Кремле подготовку телефонного разговора лидеров России и США подтвердили. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, "разговор готовится". Однако подробностей он не привел.



Между тем, если все пойдет по плану это будет третья беседа политиков с момента вступления Трампа в должность на второй срок. В первый раз они пообщались 12 февраля, а затем - 18 марта.



Напомним, в субботу (17 мая) по инициативе американской стороны состоялся также телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с американским госсекретарем Марко Рубио, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства отметил позитивную роль США в том, что Киев принял предложение Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Также министр подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами.



Рубио, в свою очередь, приветствовал российско-украинские договоренности об обмене военнопленными и о подготовке сторонами своего видения условий перемирия, сообщили в российском ведомстве.



Позже в интервью CBS глава Госдепартамента выразил надежду, что "требования для прекращения огня" на Украине, подготовленные в Москве и Киеве, будут "достаточно близки" друг другу. И это, по мнению Рубио, позволит перейти "к более широким переговорам". Говоря о прошедших переговорах в Стамбуле, госсекретарь США назвал их "не пустой тратой времени".



В заявлении официального представителя Госдепа Тэмми Брюса акцент, однако, делается на том, что в разговоре с Лавровым Рубио якобы передал российскому министру "решительное послание президента Трампа" с призывом "о немедленном прекращении огня". Речь, по-видимому, идет о так называемом "мирном плане" из 22 пунктов, подготовленном по итогам переговоров представителей США, Украины и Европы в Лондоне в конце апреля, который в Кремле, если верить Financial Times, обсуждать отказались.



Какая ситуация на этот раз требует немедленного разговора, и о чем Трамп все-таки попытается договориться с Путиным?



Этот вопрос "СП" адресовала политологу, доценту кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России Владимиру Шаповалову:



- С точки зрения России, ситуация не требует немедленного разговора. Но, как не раз говорил наш президент, Россия всегда открыта к диалогу. Хочу напомнить, что это все-таки инициатива американской стороны, а не российской. А следовательно, мы должны искать, так сказать, побудительные мотивы за океаном.



В чем же эти побудительные мотивы состоят?



Все время, предшествовавшее переговорному треку в Стамбуле, американского президента буквально атаковали со всех сторон его условные союзники по НАТО, требуя публично и непублично занять жесткую позицию в отношении России. Такое же самое давление было и в самой Америке. Потому что аккурат к стамбульской встрече и возможным переговорам Путина и Трампа материализовалась инициатива сенатора-республиканца Линдси Грэма* о введении новых антироссийских санкций.



О том же периодически говорит и сам Трамп. Но к чести Трампа надо сказать, в эту неделю давление со стороны европейцев он выдержал спокойно. И даже был настроен на конструктив. Подталкивал Зеленского, украинскую сторону к переговорам, попутно объясняя, что у Киева нет никаких ресурсов для продолжения вооруженной борьбы против России.



"СП": "Нет козырей", как он выражается…



- Но так и есть.



В то же самое время Трамп провел очень продуктивную для себя неделю на Ближнем Востоке, где заключил, действительно, очень серьезные для США соглашения, принеся американской экономике несколько триллионов долларов от стран Персидского залива.



То есть американский лидер продемонстрировал своим избирателям, всем гражданам Америки эффективность своей дипломатии. Поэтому сейчас, безусловно, находится на коне, и на волне этих успехов стремится продолжать свое победное шествие - переговорить с нашим президентом, дабы закрепить позитивный фон своих "внешнеполитических двенадцати подвигов Геракла", как их можно назвать.



На самом деле, все не так однозначно…



"СП": Поясните.



- Для России все угрозы со стороны Запада о введении новых санкций попросту бессмысленны. Поскольку мы знаем, сколько вводилось санкций, и к чему это все привело.



Поэтому у Трампа нет реальных рычагов давления на нашу страну. Это надо признать. И думаю, команда Трампа это понимает.



Но у Трампа есть возможность все-таки выйти на конструктивную линию в отношениях с Россией, если он удовлетворится тем фактом, что российско-украинские переговоры начались, и это хорошо для всех. Потому что позиция России является константной - она незыблема, и она хорошо всем известна.



Опять же, если президент США подчеркнет, что начало диалога Москвы и Киева - его заслуга, он может "продать" это в очередной раз своим избирателям. Что для него тоже позитивный сценарий.



"СП" Лавров в недавнем разговоре с Рубио как раз постарался очень тонко это обыграть…



- А мы и не против. Трамп действительно приложил серьезные усилия для того, чтобы позиция Зеленского была изменена.



С другой стороны, ведь есть и другие переговорные треки с Россией. Они чрезвычайно важны, потому что Россия для США очень перспективный партнер в разного рода вопросах - и экономических, и геополитических.



Соответственно, если переговорная линия России и США по множеству этих тем будет открыта, то этот разговор может иметь действительно позитивный характер как для самого Трампа, так и для российско-американских отношений в целом.



"СП": Можно ли считать предстоящий телефонный разговор некой преамбулой личной встречи Трампа и Путина…



- Безусловно. Здесь мы видим линию вполне логичную. Встреча Путина и Трампа готовится уже достаточно давно. У нас не было, начиная с 2021 года, встреч президентов. И вообще с 2022 года была полная заморозка дипломатических отношений.



Сейчас мы видим, что переговоры между Россией и США идут по разным поводам и по нарастающей. С участием разных структур.



Это процесс, который постоянно расширяется: обсуждается судьба наших консульств, нашего дипломатического имущества. Разумеется, разные аспекты украинского кризиса обсуждаются, как и ряд других вопросов. В этом смысле мы можем констатировать позитивную динамику, которая постепенно подводит к личной встрече двух президентов. И, разумеется, это будет важным шагом по нормализации российско-американских отношений.



Но это не должна быть "встреча ради встречи", как было у нас с Трампом в Хельсинки в июле 2018-го. И совсем не обязательно, кстати, что в рамках этой встречи центральное место займет украинский кризис. Результатом должно стать подписание широкого спектра соглашений по разным вопросам.



"СП": Каким, например?



- У нас сейчас с американцами практически нет торгово-экономических отношений. Это не наша вина. Уже давно прерван и демонтирован процесс, так сказать, разрядки международной напряженности, поскольку Соединенные Штаты вышли в одностороннем порядке практически из всех соглашений.



Так что тем для обсуждения множество. Это, например, участие США в проекте "Северный поток" или в совместных проектах по редкоземельным российским металлам. Сотрудничество в космосе, которое у нас все-таки в очень ограниченном виде, но сохранялось.



Но есть и другие перспективы, в частности, проекты Илона Маска о покорении Марса, которые тоже невозможны без российского участия. То есть возможно множество разнообразных линий, которые могут и должны обсуждаться на этой потенциально возможной в недалеком будущем встрече.



* физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов