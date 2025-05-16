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В Казанском экономическом форуме KazanForum принял участие Гурбангулы Бердымухамедов
11:33 19.05.2025

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг принял участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025"
16.05.2025

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг принял участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025"

16.05.2025 Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Республику Татарстан Российской Федерации, где в качестве почетного гостя принял участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025". В Международном аэропорту столицы Героя-Аркадага провожали официальные лица.



Развитие плодотворного сотрудничества с крупнейшими регионами и субъектами РФ выступает неотъемлемой составляющей традиционно дружественного межгосударственного туркмено-российского диалога. Наглядный тому пример – многолетнее эффективное взаимодействие с братским Татарстаном, выстраиваемое на принципах обоюдной выгоды и долгосрочности. Надежный фундамент двустороннего партнерства заложили регулярные встречи и переговоры на различных уровнях.

За последние годы разноплановым турк­мено-татарстанским связям придан качест­венно новый импульс. Значимая роль в реализации имеющегося потенциала взаимодействия отводится совместной рабочей группе по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На ее заседаниях обсуждаются актуальные вопросы партнерства, шаги по практической реализации достигнутых договоренностей, конкретизируются приоритетные направления взаимодействия с учетом современных реалий и открывающихся новых перспектив.

Нынешний визит Национального ­Лидера туркменского народа в Казань является очередным шагом на пути дальнейшего укрепления эффективного сотрудничества с Республикой Татарстан РФ и в целом конструктивных отношений с Российской Федерацией, успешно развивающихся как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Динамичный, поступательный характер также присущ взаимодействию нашей страны с государствами Исламского мира.

В данном контексте следует отметить, что в 2022 и 2024 годах Герой-Аркадаг в качестве почетного гостя принимал участие в XIII и XV Международных экономических форумах "Россия – Исламский мир: KazanForum". Делегации нашей страны также неоднократно участвовали в работе этой представительной встречи, которая ежегодно проводится, начиная с 2009 года.

По прибытии в Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая города Казань, где на флагштоках были подняты Государственные флаги Туркменистана, Российской Федерации и Республики Татарстан РФ и выстроен Почетный караул, Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова сердечно приветствовали Глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, другие официальные лица.

По сложившейся доброй традиции гостеприимства, Герою-Аркадагу были преподнесены хлеб-соль, национальное татарское блюдо чак-чак и цветы.

Затем Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проследовал в Международный выставочный центр "Казань ЭКСПО", где принял участие в Пленарном заседании XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025". Тема заседания – "Цифровизация: новая реальность и возможности для расширения сотрудничества".

За минувшие годы этот масштабный Форум зарекомендовал себя как открытая платформа взаимовыгодного партнерства субъектов Российской Федерации и стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), обсуждения актуальных вопросов взаимодействия и реализации совместных проектов.

На открытии Пленарного заседания с вступительным словом выступил Генеральный секретарь Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений (CIBAFI) Абделила Белатик, который, приветствуя высоких гостей и членов делегаций, отметил большое значение нынешней встречи для дальнейшего развития плодотворного межгосударственного сотрудничества.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Оргкомитета XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" Марат Хуснуллин зачитал Обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам Форума.

Затем слово было предоставлено Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

В начале своего выступления Герой-Аркадаг тепло поприветствовал всех участников XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" и поблагодарил Главу Республики Татарстан Рустама Минниханова за приглашение на это важное мероприятие международного значения.

Как отметил Национальный ­Лидер туркменского народа, нынешние магистральные тенденции мирового развития, создание новых геоэкономических реалий, конфигураций и моделей ставят перед Исламским миром целый ряд крупных задач. Очевидно, что их решение требует серьезного осмысления, а порой и переосмысления роли и перспектив наших стран в современном экономическом мироустройстве, безошибочного выбора приоритетов, максимального использования объективных преимуществ, объединения потенциалов на прочной практической основе.

Говоря об этом, Герой-Аркадаг выразил убеждение, что сегодня Исламский мир имеет все возможности, чтобы выступить в качестве одного из локомотивов глобального экономического развития. Наши страны обладают блестящими показателями в таких аспектах, как демография, природные ресурсы, географическое расположение. Неуклонно повышается технологический уровень, растут финансовые и организационные возможности, укрепляется научная и образовательная база.

Все это является хорошими предпосылками для инициирования крупных, прорывных проектов в самых разных сферах, повышения роли и места стран Исламского мира в глобальном экономическом и инвестиционном пространстве.

Подход Туркменистана к международному экономическому сотрудничеству опирается на приоритетность энергетических, транспортно-логистических и технологических сфер. В этом контексте Герой-Аркадаг отметил, что исламские страны призваны образовать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий континент от Азиатско-Тихоокеанского региона до государств Ближнего Востока и Европы. Данная конфигурация партнерства, при ее реализации, будет в состоянии обеспечить кратчайшие пути доставки энергоносителей, товаров и услуг, скрепляя, таким образом, обширные пространства, мощные индустриальные и сырьевые центры.

В стратегическом смысле такой пояс станет мостом глобального взаимодействия и, безусловно, сможет в позитивном ключе повлиять на торгово-тарифную политику и в целом на атмосферу и здоровье всей мировой экономики, подчеркнул Национальный Лидер туркменского народа. В этой связи Туркменистан на практике активно продвигает инициированную им стратегию "Возрождение Великого Шелкового пути".

Важным фактором такого созидательного подхода выступает приверженность нашей страны миру, социальной справедливости и традиционным ценностям, которые служат для нас нравственным стержнем и опорой, в том числе в экономических и коммерческих воп­росах. В данном контексте Герой-Аркадаг выразил убеждение, что Исламский мир призван показать образцы эффективных и привлекательных моделей сотрудничества.

Достижение этих целей потребует проведения исламскими странами согласованной энергетической политики, координации в вопросах повышения эффективности и облегчения международного транзита, укрепления логистической связанности. При этом Национальный Лидер туркменского народа отметил, что позиция Туркменистана всегда основывается на равноправии и признании интересов всех участников глобальных и региональных процессов. В частности, наша страна твердо выступает против политизации сотрудничества, однобокости энергетических и транспортных потоков, настаивает на необходимости их диверсификации и доступности для широкого международного участия.

В представлении Туркменистана важнейшая миссия Исламского мира заключается в создании максимально благоприятных условий для совместной деятельности в целях поступательного и устойчивого экономического развития в глобальном и континентальном измерениях. В данном контексте, продолжил Герой-Аркадаг, наша страна исходит из возможностей эффективного использования исламскими государствами дипломатии как инструмента для достижения сочетаемости интересов, взаимопонимания и осознания выгод и перспектив экономического партнерства.

Туркменистан на практике осуществляет эти принципы, прежде всего при реализации широкомасштабных и долгосрочных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов в Азии. Речь идет о строительстве международных объектов, таких, как газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линии электроснабжения и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, железные дороги, соединяющие Центральную и Южную Азию с Ближним и Дальним Востоком.

Национальный Лидер туркменского народа выразил убеждение, что претворение в жизнь вышеназванных проектов позволит существенно повысить уровень энергобезопасности, обеспечить доступ многих государств к источникам энергетического сырья, выходу на ключевые транспортные магистрали, рост и разнообразие торговых и коммерческих связей, создание новых рабочих мест, решение многих социальных проблем. Это в конечном итоге будет способствовать политической стабилизации, уменьшению рисков и угроз, повышению доверия и предсказуемости в межгосударственных отношениях.

Как подчеркнул Герой-Аркадаг, сегодня Туркменистан также активно работает над реализацией мультимодальных транзитных маршрутов в Евразии, проходящих через территории Каспийского и Черноморского бассейнов, объединяющих Европейский и Азиатско-Тихоокеанский регионы в единую транспортную систему, работающую на согласованных принципах и критериях. Такая работа требует системного подхода к решению комп­лекса вопросов организационного, правового, экономического, финансового и технологического порядка.

Конечно, эти усилия требуют серьезной политико-­дипломатической поддержки, одобрения и принятия решений на уровне Организации Объединенных Наций. В данном аспекте Национальный Лидер туркменского народа выразил уверенность, что солидарная позиция исламских государств будет иметь огромное значение.

В этой связи Герой-Аркадаг предложил исламским финансовым и экономическим институтам, инвестиционным фондам оказывать более действенную поддержку международным экономическим проектам, в которых участвуют наши страны, а также подключиться к процессу разработки стратегических решений, принимаемых на уровне ООН и других авторитетных международных структур.

Обозначив важнейшим аспектом сотрудничества обес­печение продовольственной безопасности, ­Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что эта задача особенно актуальна сейчас, на фоне непростых геополитических и экономических реалий, которые наблюдаются в ряде регионов земного шара.

Туркменистан как страна-участница Исламской организации по продовольственной безопасности выступает за проведение согласованной политики и отстаивание интересов тех исламских государств, которые в силу разных причин столкнулись с нехваткой продуктов питания и других жизненно необходимых товаров.

Наше государство на практике реализует эти принципы. В частности, проявляя солидарность с афганским народом, Туркменистан на протяжении многих лет направляет в братскую соседнюю страну регулярные гуманитарные грузы с продовольствием, детским питанием, теплыми вещами, медикаментами, предметами личной гигиены. Эта миссия будет продолжена и в дальнейшем.

Еще одна ключевая сфера сотрудничества – технологии. Наши страны, особенно в последние годы, накопили солидный багаж в области высоких технологий, инновационных разработок, искусственного интеллекта, констатировал Герой-Аркадаг. Этот потенциал может и должен быть использован в общем стремлении государств Исламского мира выйти на передовые рубежи развития для полноценного равноправного интегрирования в мирохозяйственные связи.

В данном аспекте Национальный Лидер туркменского народа высказался о целесообразности наладить системные и регулярные каналы технологической кооперации наших стран, обмен опытом, подготовку профильных специалистов, запуск совместных многосторонних инновационных программ и проектов прикладных и фундаментальных исследований.

Как сказал Герой-Аркадаг, находясь в Казани, он особо хотел бы отметить достижения и заслуги, которые были достигнуты в сотрудничестве Туркменистана с братской Республикой Татарстан Российской Федерации. Плодотворные связи с татарстанскими коллегами являются показательным примером эффективного взаимодействия в контексте развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства нашей страны с Россией и ее регионами.

В этом смысле Татарстан занимает особое место – как в силу своего мощного технологического, ресурсного и индустриального потенциала, так и исторических связей с Туркменистаном. Наша страна осуществляет совместную деятельность с Республикой Татарстан в энергетической сфере, промышленности, транспорте, торговле и по ряду других направлений.

Особо отметив поддержку этих процессов со стороны руководства и Правительства Российской Федерации, Герой-Аркадаг выразил признательность за такой подход, который отвечает долгосрочным, коренным интересам народов Туркменистана и России, полностью соответствует духу и логике стратегического межгосударственного партнерства.

Национальный Лидер туркменского народа также подчеркнул конструктивную и созидательную роль Республики Татарстан, лично его Главы Рустама Минниханова в укреплении дружбы, взаимопонимания, доверия и сотрудничества между исламскими странами и Россией. Эта важнейшая миссия по праву снискала Респуб­лике Татарстан и ее руководству заслуженный авторитет не только в исламских государствах, но и во всем мире.

В завершение своего выступления Герой-Аркадаг подтвердил неизменную приверженность Туркменистана, являющегося частью Исламского мира, отношениям братства, солидарности и уважения со всеми его народами, готовность развивать и укреплять эти связи, вносить свой вклад в дело мира, прогресса и процветания наших стран.

Выступление Национального ­Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова было заслушано с глубоким заинтересованным вниманием.

Выступивший далее Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим также подчеркнул значимость Казанского форума. При этом отмечалась важность озвученных ­Национальным Лидером туркменского народа предложений, касающихся использования потенциала в области высоких технологий, инновационных разработок и искусственного интеллекта, имеющих сегодня особую актуальность.

Затем к собравшимся обратился Глава Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов, который поблагодарил всех за участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025". Глава Татарстана также выразил искреннюю признательность Герою-­Аркадагу за содержательное выступ­ление и конструктивные инициативы, направленные на динамичное развитие межгосударственных отношений во имя общего процветания и прогресса.

Из Международного выставочного центра "Казань ЭКСПО" совместный автомобильный кортеж Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана и Главы Республики Татарстан Российской Федерации проследовал в Казанский Кремль. На территории этого историко-архитектурного комплекса расположена официальная резиденция Главы Татарстана.

Затем состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Главы Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова.

Еще раз сердечно поприветствовав Национального ­Лидера туркменского народа, Глава Татарстана поблагодарил высокого гостя за принятое приглашение посетить Казань для участия в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", а также за озвученные конкретные инициативы по укреплению и развитию конструктивного партнерства, актуальность и востребованность которых подтверждена временем.

Как подчеркивалось, сотрудничество между Туркменистаном и Рес­публикой Татарстан развивается по восходящей линии по всему своему спектру. При этом Глава Татарстана Рустам Минниханов особо отметил заслуги Героя-Аркадага в укреплении плодотворных двусторонних отношений.

Пользуясь представившейся возможностью, Глава Татарстана передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания Президенту Сердару Бердымухамедову, под руководством которого Туркменистан продолжает уверенное движение вперед, по избранному созидательному пути.

Поблагодарив за радушный прием и гостеприимство, оказанное делегации нашей страны, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что очень рад встретиться с Главой Татарстана в Казани, а также передал сердечные приветствия от Президента Туркменистана.

Выразив признательность за приглашение принять участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025", Герой-Аркадаг пожелал успешного проведения всех запланированных мероприятий.

Как отметил Национальный Лидер туркменского народа, ежегодное проведение в Казани столь значимых мероприятий, направленных на активизацию экономического взаимодействия Российской Федерации со странами Исламского мира, свидетельствует о высоком авторитете Татарстана и о проявлении к нему большого международного интереса.

Герой-Аркадаг также выразил уверенность, что нынешний визит делегации Туркменистана и предстоящие встречи на различных площадках станут весомым вкладом в расширение двусторонних отношений, являющихся важной составляющей стратегического туркмено-российского партнерства.

В продолжение встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-татарстанского сотрудничества. В этой связи подчеркивалось, что братские отношения между нашими народами основываются на схожести традиций, языков, общности культур, взаимоуважении и равноправии.

Одним из ключевых факторов системного и эффективного двустороннего взаимодействия являются регулярные встречи и контакты на высшем уровне. В данном контексте отмечалось значение визита Главы Республики Татарстан РФ в Туркменистан в текущем году, в ходе которого состоялись его встречи с Президентом Сердаром Бердымухамедовым и с Героем-Аркадагом. При этом была выражена уверенность, что достигнутые договоренности придадут новый импульс туркмено-татарстанским отношениям.

Было также с удовлетворением констатировано, что Туркменистан и Татарстан продуктивно сотрудничают в торгово-экономической сфере, в том числе в нефтегазовой отрасли, судостроении, поставках авиационной и автомобильной грузовой техники.

Позитивной динамикой характеризуются контакты в культурно-гуманитарной области.

В завершение встречи, выразив уверенность, что многоплановое сотрудничество будет и впредь укрепляться в рамках стратегического партнерства между Туркменистаном и Российской Федерацией, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов и Глава Татарстана Рустам Минниханов пожелали друг другу крепкого здоровья и успехов в осуществляемой деятельности, а двум братским народам – благополучия и процветания.

От имени Главы Республики Татарстан РФ был дан прием в честь Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Здесь состоялась беседа ­Героя-Аркадага и Главы Татарстана, а также Государственного советника Республики Татарстан Российской Федерации Минтимера Шаймиева, в ходе которой был с удовлетворением отмечен высокий уровень турк­мено-татарстанских отношений. Подчеркивалось, что имеющийся потенциал создает благоприятные возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества. В этой связи была выражена уверенность в дальнейшей активизации партнерства в интересах благополучия народов Туркменистана и Татарстана.

Затем Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Глава Республики Татарстан РФ вместе посетили один из популярных театров Казани – Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала, новое здание которого было открыто в нынешнем году. В его архитектурном воплощении и внутреннем оформлении органично сочетаются современные тенденции и традиционные элементы культуры татарского народа.

Герой-Аркадаг и Глава Татарстана ознакомились с дизайном интерьеров и оснащением театральных залов и помещений, с условиями, созданными для плодотворной деятельности творческого коллектива, а также для удобства зрителей.

Затем Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана и Глава Республики Татарстан РФ вместе проследовали в Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая.

Вновь подтвердив приверженность Туркменистана и Республики Татарстан традиционным узам дружбы и многоплановому плодо­творному сотрудничеству, Герой-Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов и Глава Татарстана Рустам Минниханов тепло попрощались друг с другом, обменявшись наилучшими пожеланиями в адрес двух братских народов.

Поднявшись на борт ожидающего его самолета, Герой-Аркадаг отбыл на Родину.

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В рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2025" в Международном выставочном центре "Казань ЭКСПО" проходит Международная выставка "Russia Halal Expo 2025", в которой также принимает участие Туркменистан. Цель экспозиции – популяризация халяль-индустрии и демонстрация ее потенциала, налаживание торговых, экономических и социокультурных связей с зарубежными партнерами, предоставление производителям возможностей для презентации своей продукции и выхода на новые рынки.

Этот масштабный смотр инвестиционных и инфраструктурных проектов представляет собой открытое пространство для определения приоритетных направлений межгосударственного сотрудничества, исходя из современных реалий и перспектив, для развития конструктивного диалога между участниками Форума, стимулирования бизнес-контактов, проведения деловых встреч и переговоров, взаимополезного обмена опытом в различных сферах.

На площади 30 тысяч квад­ратных метров разместились павильоны государственных и деловых структур, представляющих субъекты и регионы Российской Федерации и зарубежные страны, в том числе Нацио­нальный павильон Туркменистана. Здесь демонстрируются достижения и продукция различных отраслей экономики, включая производство продуктов питания, сельское хозяйство, промышленность, в частности, выпуск профильного оборудования, строительных и отделочных материалов, мебели, товаров народного потребления и др., сферу услуг, а также инновационные технологии, финансы и инвестиции. Кроме того, экспозиция предоставляет возможность ознакомиться с передовыми разработками в транспортно-коммуникационном секторе, в области здравоохранения, образования и науки, туристической и спортивной индустрии.

Участие нашей страны в этом крупном смотре призвано способствовать не только наращиванию торгово-экономического сотрудничества с крупнейшими регионами России и другими государствами-участниками, но и укреплению позиций Отчизны на мировом халяль-рынке, активизации инвестиционного взаимодействия, претворению в жизнь перспективных совместных проектов.

Национальный павильон Туркменистана позволяет получить наглядное представление о достижениях и успехах нашей страны во всех ключевых отраслях экономики, в том числе ее частного сектора, об имеющемся разноплановом потенциале для взаимовыгодного долгосрочного партнерства.

Формирование высокоэффективной диверсифицированной экономики с современными рыночными отношениями, индустриализация, цифровая трансформация, решение задач импортозамещения, наращивание экспортных возможностей – приоритетные цели дальновидной стратегии, иницииро­ванной Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым и последовательно реализуемой Президентом Сердаром Бердымухамедовым в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Осуществ­ляемые комплексные реформы направлены на инновационное развитие Отчизны, широкое внедрение передовых научных разработок и высоких технологий.

В данном контексте большое значение придается поддержке частного сектора, представители которого ныне активно работают в различных отраслях. Эффективная деятельность отечественных бизнес-структур – членов ­Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана – способствует обес­печению продовольственного и в целом товарного изобилия на внутреннем рынке, повышению конкурентоспособности производимой продукции, расширению географии ее экспорта. Сегодня товары под маркой "Сделано в Туркменистане" хорошо известны за рубежом и пользуются большим спросом.

В павильоне нашей страны демонстрируется продукция ведущих отраслей экономики, в том числе неф­тегазовой, химической, пищевой, легкой, в частности, текстильной индустрии, а также сектора производства строительных и отделочных материалов и др. Здесь представлены и образцы обуви, изделия из кожи, другие промышленные товары.

Наряду с этим в павильоне Туркменистана экспонируется продукция, связанная со сферой здравоохранения и фармацевтики, в том числе фиточаи и лекарственные травы.

В результате процессов диверсификации и цифровизации динамично развивается отечественная электронная промышленность. На выставке демонстрируются различные виды электронных устройств, образцы компьютерной техники.

Свой потенциал также представляет отечественный транспортно-коммуникационный сектор.

Зримым символом инновационного развития Отчизны, широкого задействования на практике достижений научно-технического прогресса является новый "умный" город Аркадаг, созданный на основе концепции "Smart-city" по инициативе Национального Лидера туркменского народа.

В павильоне Туркменистана также демонстрируются изделия традиционных видов национального искусства, являющегося неотъемлемой составляющей уникального культурного наследия нашего народа. В числе экспонатов – знаменитые туркменские ковры и прекрасные ювелирные украшения. Эти великолепные изделия, созданные руками талантливых туркменских ковровщиц и мастеров-зергеров, славятся во всем мире своей совершенной красотой и филигранным исполнением. Здесь также представлены национальные музыкальные инструменты.

Почетное место в экспозиции занимают книги Героя-­Аркадага и Аркадаглы Героя Сердара, посвященные богатой истории и культуре туркменского народа, впечатля­ющим достижениям Родины в современную эпоху.

Таким образом, представители профильных госструктур и деловых кругов из государств-участников Международного экономического форума и выставки "Russia Halal Expo 2025" имеют возможность получить наглядное представление о солидном потенциале экономики нашей страны, обсудить с туркменскими партнерами перспективные направления взаимодействия.

Следует отметить, что экспозиция Туркменистана прив­лекла большое внимание участников и многочисленных посетителей Международной выставки. По исконной доб­рой традиции гостеприимства туркменского народа, здесь всех угощали плодами первого урожая, полученного в нынешнем году нашими трудолюбивыми земледельцами. Гости по достоинству оценили вкусовые качества ароматных спелых фруктов и сочных даров бахчи, пропитанных щедрым теплом туркменского солнца. Среди посетителей павильона также было много отечественных студентов, обучающихся в вузах Казани. И конечно, нашим молодым соотечественникам доставило огромное удовольствие отведать плодов, выращенных на благодатной родной земле.

Участники и посетители выставки дали высокую оценку организационному уровню экспозиции Туркменистана, демонстрирующей впечатляющие достижения нашей страны и предоставляющей широкие возможности для налаживания продуктивных контактов со всеми заинтересованными сторонами.

Источник - Туркменистан: Золотой век
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