RESILAND CA+ : Центральная Азия теряет 4% ВВП из-за деградации почв

12:20 19.05.2025

Центральная Азия теряет 4% ВВП из-за деградации почв

10 мая 2025



Изменения климата находятся в прямой взаимосвязи с деградацией почв. Об этом в ходе экспертной сессии на медиатренинге в Алматы рассказал Асферачю Абате, эксперт Всемирного Банка по деградации почв.



Потеря почвой плодородия - способности производить урожай - серьезная проблема многих регионов мира, в том числе Центральной Азии.



Кроме того, что это несет социальные последствия (потеря рабочих мест на селе, рост цен на продовольствие и его нехватка), деградированные почвы выбрасывают в атмосферу парниковые газы. Это усугубляет процесс изменения климата.



Основных факторов риска для деградации почвы эксперты выделяют четыре:



- неустойчивые практики земледелия

- расширение производства сельхозкультур

- неэффективная ирригация, что ведет к засолению почв

- чрезмерный выпас скота на пастбищах и вырубка лесов



Изменение климата также усугубляет деградацию почв через процессы опустынивания, ветровую и водную эрозию.



В общей сложности в Центральной Азии процессами деградации в той или иной мере затронуты от 20 до 40% почв. Потери от деградации почв сейчас составляют 4% ВВП.



Процессы деградации почв можно и необходимо обратить, для этого нужны соответствующие программы при поддержке правительств.



Всемирный Банк уже реализует проект по восстановлению почв Resiland на $242 млн. Одна из основных задач - внедрение устойчивых практик земледелия. Также проект предполагает высаживание лесов и создание дополнительных рабочих мест, чтобы снизить нагрузку сельского хозяйства на земли.



RESILAND CA+ (Восстановление устойчивых ландшафтов в Центральной Азии) - льготный кредит со сроком погашения 30 лет.