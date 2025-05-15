Разгул американских потрошителей. Жертвами реформ Трампа стали не корпорации, а простые жители, - Сергей Кожемякин

12:25 19.05.2025 Разгул американских потрошителей. Жертвами реформ Трампа стали не корпорации, а простые жители



Усилив империалистическую политику на международной арене, администрация Трампа действует не менее агрессивно внутри страны. Сокращение соцрасходов, увольнения и приватизация сопровождаются репрессиями. Сопротивление возглавили профсоюзы и левые организации.



Неолиберальная бензопила



Более или менее подробно освещая внешнюю политику Вашингтона, многие российские СМИ заняли странную позицию в отношении внутренних процессов США. Последние если и затрагиваются, то отражают точку зрения Белого дома. Вслед за Трампом и Илоном Маском отечественные медиа потешались над "миллионами столетних старцев", якобы получающих пособия в "насквозь прогнившей" системе соцобеспечения. Скоро, правда, выяснилось, что никаких выплат "мертвым душам" не полагается, они лишь числятся в базе данных. Но признания ошибки не последовало.



Похожее отношение и к американским протестам. Нам рассказывают (опять-таки с подачи Вашингтона) о происках демократов и финансовых элит, что отнюдь не отражает всей действительности. Подобная солидарность не случайна. Здесь и отголоски пресловутого "трампобесия", и более глубинные причины. "Патриотическая" маскировка неприглядной реальности характерна не только для Америки, а вытравить симпатии к тем, кто делает это с размахом и эффективно, не в состоянии даже экспансионистская политика США.



Едва приступив к обязанностям, Трамп запустил неолиберальные реформы. Они следуют "Проекту 2025", разработанному фондом "Наследие". Назвав преступлением все уступки левым идеям - начиная от "Нового курса" Франклина Рузвельта, - инициаторы программы требовали урезания социальных программ, кадровой чистки, контроля над образованием и, чтобы процессы прошли максимально быстро, расширения полномочий президента.



Хотя в период избирательной кампании Трамп дистанцировался от документа, его авторы заняли посты в новой администрации. Например, Рассел Воут стал директором административно-бюджетного управления, отвечая за планирование госрасходов. Но главная роль в "оптимизации" принадлежит департаменту эффективности правительства во главе с Маском. "Бензопила" миллиардера обрушилась на самые уязвимые слои. Назвав систему соцобеспечения "крупнейшей аферой всех времен", он требует "приватизировать все, что только получится".



Под этим предлогом персонал управления социального обеспечения сокращен с 57 до 50 тыс. человек. Массово закрываются отделения, усложнены процедуры подачи заявлений, что вызвало настоящий коллапс. На 15 процентов урезан штат департамента по делам ветеранов, причем "под нож" попали сотрудники из числа бывших участников боевых действий - те самые, положение которых обещали улучшить и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет.



Вдвое сокращен штат департамента жилищного строительства и городского планирования, заморожены фонды борьбы с бездомностью. Полностью прекращено финансирование программы энергоснабжения малоимущих, услугами которой пользовались 6,2 млн семей. Конгрессмены-республиканцы разработали законопроект о повышении пенсионного возраста с 66-67 до 69 лет. Тяжелые времена ждут 42 млн получателей продуктовых талонов: бюджет программы сокращен на треть.



Не меньший размах приобрели изменения в здравоохранении. Почти сто лет трудящиеся буквально "выгрызали" его у частников. Так появились программы "Медикэр" для пожилых и инвалидов и "Медикейд" для малоимущих. Теперь прогресс обращен вспять, благо здесь заправляют верные последователи Маска: Роберт Кеннеди-младший и Мехмет Оз. Уже на первом этапе финансирование льготных программ урезается на 15 процентов, преимущество будет отдано страховому плану "Медикэр Эдвантедж", где ведущую роль играют коммерческие структуры. Стоимость услуг в нем выше в среднем на 20 процентов.



Уволены более 20 тыс. работников службы общественного здравоохранения. Наполовину и более сокращены бюджеты центров по контролю и профилактике заболеваний, программ здравоохранения в сельской местности. "Звездный час" наступил для Кеннеди-младшего - давнего противника вакцинации. Как итог - в стране произошла вспышка инфекционных заболеваний. В январе-апреле зафиксировано 9 тыс. случаев коклюша, что в два с лишним раза больше, чем годом ранее и максимум с 1948 года, когда в США началась вакцинация. Аналогичная картина с корью.



Взрывной рост ожидает производственный травматизм. Белый дом выступил за пересмотр правил безопасности на рабочем месте - как и всех других норм, касающихся химического загрязнения, качества воздуха и пищевых продуктов. "Чрезмерное регулирование подавляет бизнес, сокращает выбор потребителей, препятствует инновациям и ущемляет свободы американских граждан", - заявил Трамп. Следуя пожеланиям корпораций, возглавляемые республиканцами штаты добиваются снятия запрета на наем детей младше 16 лет, их работу в ночное время и в опасных условиях.



Торжество мракобесов



Уделом избранных становятся знания. Министерство образования ликвидируется, его полномочия передаются штатам, хотя против реформы выступают 63 процента американцев. Поскольку министерство курировало государственные школы и программы помощи детям из малоимущих семей, это резко усилит неравенство. Ликвидирован созданный в 1867 году Национальный центр образовательной статистики. Так же власти поступили с программой Head Start, предоставлявшей услуги по дошкольному образованию и уходу для миллиона детей преимущественно в сельской местности.



Ужесточена процедура взыскания долгов по студенческим кредитам. Дела 1,8 млн "злостных неплательщиков" передадут - впервые за пять лет - коллекторским агентствам. "Американские налогоплательщики больше не будут обеспечивать безответственно мягкую политику по кредитам", - заявила министр образования Линда Макмэон, чье личное состояние составляет 3,2 млрд долл. Общая сумма задолженности достигла астрономической суммы в 1,7 трлн долл. (немногим меньше ВВП России), но связано это не с беспечностью бывших студентов, а с ростом стоимости обучения.



Усиливаются атаки на систему высшего образования, которое Трамп и его сторонники считают "оплотом левой крамолы". Власти требуют контроля над программами и управлением, прекращения приема абитуриентов, "враждебно относящихся к американским ценностям". Задокументировано (реальные цифры могут быть куда больше) свыше 500 случаев аннулирования студенческих виз за "неблагонадежность". Главный повод - участие в протестах против геноцида в секторе Газа. По этой же причине арестованы несколько аспирантов, в том числе Махмуд Халиль, Мохсен Махдави, Рюмейса Озтюрк.



Удары наносятся по охране окружающей среды. Одним из первых решений Трампа стала ликвидация заповедников Чакуолла и Саттитла-Хайлендс, поскольку-де они препятствуют экономическому развитию территорий. Запланирована приватизация национальной метеорологической службы. К простой формальности сводится экологическая экспертиза горнодобывающих и энергетических проектов. Это угрожает и без того ограниченным правам индейского населения. Например, Белый дом добивается разработки медного рудника Оук Флэт, расположенного на месте религиозного поклонения племени апачей в Аризоне. "Оптимизированы" бюро по делам индейцев, индейская служба здравоохранения.



В ответ более двадцати организаций объединились в коалицию за племенной суверенитет. "Не мы являемся причиной дефицита и госдолга, экономия не должна достигаться в ущерб нам", - говорится в обращении. Отношение к тревогам индейцев откровенно выразил Трамп, распорядившийся отменить празднование Дня коренных народов.



Тяжелейшие последствия, прежде всего для жителей американской глубинки, будет иметь приватизация почтовой службы. Для "разминки" здесь уже уволены более 10 тыс. сотрудников. Исторически в почтовой службе работает большое число афроамериканцев, составляющих почти треть ее штата. Так что изменения затронут и эту общину.



Даже близкие к Белому дому эксперты признают, что в результате принимаемых мер доходы наименее обеспеченных 20 процентов населения в ближайший год сократятся на 5 процентов, а противоположной группы - вырастут на 2,5 процента. Вдобавок Трамп объявил о дальнейшем сокращении корпоративных налогов и об отмене подоходного налога для зарабатывающих менее 150 тыс. долл. в год (сейчас они платят 10-24 процента в зависимости от заработка). Это приведет к падению доходов бюджета и ускорению роста госдолга, но у власти другое мнение. По словам Трампа, высокие налоги разрушительны, так как богачи могут покинуть США.



Капитал, приведший президента к власти, тем временем подсчитывает прибыли. Доход пяти ведущих банков Уолл-стрит ("Джей Пи Морган", "Голдман Сакс" и др.) в первом квартале составил 37 млрд долл. - на четверть больше, чем годом ранее. То же самое касается отдельных дельцов. Уоррен Баффет разбогател на 20 млрд, Питер Тиль - на 5 млрд, Билл Гейтс - на 2,5 млрд долл… Потирает руки американский ВПК. Трамп сообщил об увеличении военного бюджета до рекордного уровня - триллиона долларов. "Есть Китай, есть Россия, есть много проблем", - поясняет он.



Солидарность против диктатуры



Далеко не все согласны с тем, чтобы их водили за нос. Рейтинг одобрения Трампа упал ниже 40 процентов. Столь низкого показателя вскоре после инаугурации не было почти столетие. Даже у Байдена он достигал 55 процентов. Три четверти опрошенных отмечают, что экономика находится в плохом состоянии, 87 процентов обеспокоены инфляцией, 75 процентов (в том числе половина электората республиканцев) против участия Трампа в выборах 2028 года.



Понимая, что недовольство может подпортить ее политическое будущее, президентская команда "закручивает гайки". Республиканцами инициировано ослабление полномочий конгресса в пользу главы государства. Речь, в частности, идет о контроле над госрасходами. "Черная метка" отправлена судебной системе. За попытку защитить иммигранта арестована судья окружного суда города Милуоки Ханна Дуган. Как предупредил вице-президент Джей Ди Вэнс, "судьям не позволено вмешиваться в полномочия исполнительной власти". Это прямое нарушение Конституции, согласно которой суды имеют право проверять и отменять действия правительства.



Но кто же возглавит сопротивление неолиберальному авторитаризму? Демократы, расчистившие путь Трампу, на это неспособны. После поражения партия продолжила соглашательский курс. Ее фракции в конгрессе поддержали выдвиженцев новой администрации и законопроект о временном финансировании федерального правительства. Столь же бесславным стало поведение во время протестов. 5 апреля по призыву демократов на улицы вышли недовольные политикой Трампа. Однако размах выступлений - 3 млн человек в 1,5 тыс. населенных пунктов - напугал оппозицию. Близкие к партии СМИ набрали в рот воды. Газета "Нью-Йорк таймс" поместила краткий репортаж на 16-ю полосу.



"Слив" протеста выдвинул в первые ряды профсоюзы и левые организации. "Они хотят дать нам Германию 1939 года, мы дадим им Францию 1789 года" - так звучит один из лозунгов манифестаций. Кто представляет для них истинную опасность, понимают и в правящем лагере. Председатель юридического комитета сената Чак Грассли направил обращение генпрокурору и директору ФБР с призывом расследовать деятельность левых движений. Последние, по его словам, действуют в интересах Китая и должны быть объявлены иноагентами.



Рабочие объединения тоже записаны во враги. Распоряжением Белого дома запрещены объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров для сотрудников тридцати с лишним министерств и ведомств, включая минздрав, минюст, министерство энергетики и т.д. В сенате и вовсе предложили узаконить полный запрет профсоюзов в госсекторе.



Власти напуганы размахом забастовочной борьбы. C начала года произошло десять крупных забастовок с числом участников более 1 тыс. В них было потеряно 1,2 млн рабочих часов - максимум за аналогичный период времени с 1980-х годов. Среди наиболее крупных выступлений - забастовка 55 тыс. муниципальных служащих Лос-Анджелеса, возмущенных массовыми сокращениями (к слову, у власти здесь - демократы). Исторического максимума - 70 процентов - достиг уровень одобрения работы профсоюзов среди населения.



Что путь к освобождению лежит в рабочей солидарности и борьбе, подчеркивают левые организации. "Правящему классу нужны разобщенные, запуганные рабочие. Но классовое сознание растет", - заявляют в Компартии США. О скатывании к правой диктатуре предупреждают "Демократические социалисты Америки". "Американская демократия - игрушка для миллиардеров. Единственное, что может их остановить, - это партия рабочего класса. Чтобы победить фашизм, нужен социализм", - уверены там. "Сейчас как никогда необходимо массовое сопротивление трудящихся нападкам администрации Трампа. Миллиардерам не устоять перед рабочим классом, если он организован и готов к борьбе", - добавляют в партии социализма и освобождения.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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