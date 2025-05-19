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TNI: русские и китайцы вместе построят роботизированную лунную базу к 2036 годуTNI: русские и китайцы вместе построят роботизированную лунную базу к 2036 году
17:44 19.05.2025

The National Interest США
19 мая 2025

Китай и Россия собираются вместе строить роботизированную лунную базу
TNI: русские и китайцы вместе построят роботизированную лунную базу к 2036 году

Россия и Китай планируют построить на Луне Международную научную лунную станцию и уже привлекли к проекту 17 стран, включая Египет, Пакистан, Венесуэлу, Таиланд и ЮАР, пишет TNI. Ключевое значение для ее работы будет иметь российский ядерный реактор.

Брэндон Вайхерт

Пока все взоры были прикованы к президенту Дональду Трампу и его недавним сделкам на Ближнем Востоке, Россия выступила с поистине фантастическим объявлением. Как сообщило российское правительство, Москва подписала меморандум о взаимопонимании с Китайской Народной Республикой о размещении на Луне атомной электростанции в рамках масштабного плана по созданию постоянного китайско-российского присутствия на поверхности земного спутника к 2036 году.

При этом ведущая американская космическая организация, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), наоборот, урезает свои планы вернуть американцев на Луну.

Подробнее о Международной научной лунной станции

Российский ядерный реактор будет иметь ключевое значение для работы Международной научной лунной станции (МНЛС). Газетные заголовки обычно пестрят новостями о китайских достижениях в области искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, но и русские также разработали ключевые возможности в этих областях.

Вместе Пекин и Москва планируют разместить на поверхности Луны (вероятно, на ее южном полюсе) роботизированные строительные установки, которые будут возводить инфраструктуру без какого-либо участия человека.

К этой смелой программе Пекин и Москва уже привлекли 17 стран, включая Египет, Пакистан, Венесуэлу, Таиланд и ЮАР. В 2028 году Пекин намерен запустить свой лунный модуль "Чанъэ-8", который положит начало освоению Луны.

"Чанъэ-8" высадит первых китайских тайконавтов на поверхность Луны. Это будет первым шагом Китая в попытке заявить в себе как о ведущей лунной державе - переманив на свою сторону Россию и другие страны. И, в отличие от американцев, которые добрались до Луны первыми, Пекин намерен остаться там надолго.

Этот автономный робот, детище Хуачжунского университета науки и технологий, предназначен для строительства лунных сооружений с использованием кирпичей из реголита - лунного грунта. Робот будет выполнять функции каменщика и класть кирпичную кладку. Используя 3D-печать и лазерную обработку лунного реголита, машина возведет саму базу. При этом робот-каменщик будет работать автономно.

В задачи миссии "Чанъэ-8" входит эксперимент по созданию лунного кирпича на месте.

В соответствии с подготовленным Пекином и Москвой графиком МНЛС, между 2030 и 2036 годами для исследования поверхности и поддержки строительства будет развернут целый парк луноходов и "умных" прыгающих роботов. Луноходы будут проводить наблюдения, собирать образцы и перевозить материалы. Они также будут готовить строительную площадку - например, выровняют рельеф или будут доставлять реголит.

Прыгающие роботы призваны обеспечить высокую мобильность в условиях низкого лунного притяжения. Эти системы будут перемещаться по пересеченной местности и обеспечат доступ к труднодоступным районам - в том числе для осмотра и оценки местности на предмет пригодности для строительства или развертывания передовых датчиков. Луноходы и прыгающие роботы помогут определиться с местоположением базы на южном полюсе Луны и отработают технологии для безопасной посадки.

Еще один важный элемент МНЛС - роботы-тоннелепроходчики. Они предназначены для раскопок и обработки реголита для нужд строительства. Луноходы будут строить подземные сооружения и очищать материал для фундаментов на поверхности.

По-видимому, они также смогут наладить добычу ресурсов - в частности, водяного льда или полезных ископаемых, в чем и заключается ключевое направление работы МНЛС. Тоннели будет иметь решающее значение для защиты постоянно обитаемой базы от радиации и микрометеоритов, а также обеспечит доступ к недрам Луны.

Российские и китайские инженеры также намерены использовать роботизированные системы для автономной доставки, установки и эксплуатации ядерного реактора, который будет питать Международную научную лунную станцию.

Роботы будут перевозить элементы реактора и собирать реактор непосредственно на поверхности Луны. Вероятно, в этом поможет предложенный Россией "космический буксир" - грузовое судно с ядерным двигателем. Эти системы предназначены для автономной работы без вмешательства человека из-за рисков обращения с ядерными материалами.

Как будут разделены обязанности в китайско-российской лунной миссии?

Китай и Россия планируют разделить рабочую нагрузку. Китай направит свои миссии "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8" для проверки строительных технологий и сбора данных о южном полюсе Луны. Более того, будучи второй по величине экономикой по ВВП, Китай обеспечит бóльшую часть финансовой поддержки этого смелого проекта.

Тем временем русские предоставят свое ноу-хау в области ядерных технологий (в частности, для реактора), опираясь на обширный опыт в космической ядерной энергетике. Москва также намерена внести свой вклад в проект МНЛС посредством разведывательных и снабженческих миссий "Луна-26" и "Луна-28".

Разумеется, эти планы не лишены трудностей. Часть этих предложений находятся в разработке уже десятилетие или больше. Раз в несколько лет и русские, и китайцы объявляют об очередном звене МНЛС, и каждое из них кажется совершенно невероятным. Однако их планы не следует недооценивать, учитывая геополитические последствия в случае успеха. Но множество "подвижных частей" этого международного механизма и то обстоятельство, что аэрокосмический бюджет Кремля истощен более насущными потребностями на Земле, заставляют задуматься, какой в итоге станет лепта Москвы в эту поистине титаническую задачу.

НАСА нужны собственные лунные планы

Главный вывод, который напрашивается, - это то, что мир раздваивается. Соперничество великих держав - США, Китая и России - в течение следующего десятилетия лишь обострится. Высокие технологии и освоение космоса сыграют ключевую роль в этом новом трехполюсном соревновании.

Поэтому американские стратеги не должны списывать со счетов китайско-российскую заявку на постоянное присутствие на Луне из-за одной лишь чрезвычайной сложности этого проекта. Если и есть альянс, которому под силу достичь столь высоких геополитических целей, то это как раз Китай при поддержке России.

Если же американцы решат проигнорировать вызовы новой космической гонки, пусть пеняют на себя.

Брэндон Вайхерт - старший редактор по национальной безопасности журнала The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и множество других. Автор ряда книг.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747665840


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