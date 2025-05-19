Идем на "Север – Юг". Узбекистан подал заявку, чтобы стать частью международного коридора

18:06 19.05.2025

19 мая 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистан подал официальную заявку на присоединение к международной транспортной коалиции "Север – Юг". Об этом в рамках международного форума KazanForum 2025 сообщил зампред правительства России и спецпредставитель президента по развитию коридора Виталий Савельев.



По словам Савельева, участие Ташкента откроет новые логистические перспективы и усилит значение коридора как ключевой магистрали между странами. Только в прошлом году через "Север – Юг" прошло 24 миллионов тонн грузов. Движение идет по всем направлениям: 10 миллионов тонн по железной дороге, 6 миллионов – автотранспортом и еще 8 миллионов – по Транскаспийскому маршруту.



"Коридор "Север – Юг" – стратегически важный проект, который находится в центре внимания президента России и стран-участниц. Мы убеждены: как только вся инфраструктура будет завершена, этот маршрут станет реальной альтернативой Суэцкому каналу", – подчеркнул Савельев.



Сейчас активно развиваются западные участки коридора, включая совместное с Ираном строительство ж/д линии Решт – Астара. Вхождение Узбекистана добавит к проекту еще одного важного регионального игрока с высоким транзитным потенциалом.



