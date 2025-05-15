В Бишкеке состоялось заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

18:11 19.05.2025

БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В Бишкеке в госрезиденции "Ала-Арча" проходит заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.



В нем принимают участие спикер ЖК Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу, а также главы парламентов России, Казахстана, Таджикистана и Беларуси.



Особое внимание Тургунбек уулу уделил вопросам кибербезопасности и правовому регулированию в сфере искусственного интеллекта, подчеркнув, что "парламенты должны идти в ногу со временем". Он также предложил активнее вовлекать молодежь в деятельность ОДКБ.



