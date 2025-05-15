|В Бишкеке состоялось заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
18:11 19.05.2025
БИШКЕК, 19 мая - Sputnik. В Бишкеке в госрезиденции "Ала-Арча" проходит заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.
В нем принимают участие спикер ЖК Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу, а также главы парламентов России, Казахстана, Таджикистана и Беларуси.
Особое внимание Тургунбек уулу уделил вопросам кибербезопасности и правовому регулированию в сфере искусственного интеллекта, подчеркнув, что "парламенты должны идти в ногу со временем". Он также предложил активнее вовлекать молодежь в деятельность ОДКБ.
"Создание молодежных парламентских платформ и образовательных программ может стать мощным фактором формирования нового поколения лидеров, ориентированных на сотрудничество и мир", - отметил торага.
В свою очередь председатель ПА, спикер Госдумы России Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо развивать сотрудничество, прежде всего в сфере укрепления безопасности.
"Общие вызовы требуют общих решений", - сказал он.
Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко высоко оценил вклад парламентариев ОДКБ в общую евразийскую безопасность. Он также акцентировал внимание на патриотических мероприятиях, состоявшихся в странах ОДКБ в рамках празднования 80-летия Великой Победы.
Глава Мажилиса Казахстана Ерлан Кошанов отметил важность гармонизации законодательства государств - членов ОДКБ в сфере кибербезопасности и информационной защиты. По его словам, современные вызовы, связанные с развитием цифровых технологий и ростом киберугроз, требуют от государств выработки единых правовых подходов и эффективных механизмов противодействия преступлениям в киберпространстве.
Кроме того, Кошанов отметил, что Парламентская ассамблея ОДКБ может содействовать созданию общего правового пространства в сфере противодействия синтетическим наркотикам.
Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Файзали Идизода в выступлении сказал, что в условиях сохраняющихся вызовов и угроз, в том числе на южных рубежах страны, сотрудничество в рамках ОДКБ позволяет вырабатывать согласованные решения и оперативно реагировать на возникающие риски. Он подчеркнул, что Таджикистан заинтересован в дальнейшем укреплении военно-политических связей в ОДКБ.
Главы парламентов в рамках повестки дня Совета ПА ОДКБ обсудят вопросы обеспечения устойчивости и стабильности общественно-политической и военной обстановки на территориях государств, противодействия вызовам и угрозам безопасности.