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Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков в России, - Артем Данков
19:01 19.05.2025

Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

Артем Данков
эксперт Центра евразийских исследований Томского государственного университета
16 мая 2025

С начала 2000-х годов в Россию устремились сотни тысяч трудовых мигрантов из трудоизбыточных районов Центральной Азии, в основном из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. За прошедшие годы они закрепились в таких нишах, как строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и сфера услуг.

Что касается Казахстана, то в силу особенностей экономического и социального развития после обретения независимости (акцент на развитие нефтегазовой отрасли, экспортный характер экономики, привлечение иностранных инвестиций, рост потребительского сектора), ситуация с занятостью в нем выгодно отличалась от других стран региона. Казахстан выступал как центр притяжения для квалифицированных специалистов из Турции, Китая или европейских стран, а также трудовых мигрантов из стран-соседей по Центральной Азии.

К тому же Казахстан, один из немногих на постсоветском пространстве, запустил программу возвращения соотечественников (этнических казахов) из сопредельных стран. Всего с 1991 года по 1 января 2025 года, по данным Минтруда Республики Казахстан, на историческую родину вернулись 1,14 млн этнических казахов. Но несмотря на масштабный приток репатриантов и трудовых мигрантов до конца 2000-х годов постсоветский Казахстан был трудодефицитной страной.

Тем не менее за последние 15 лет демографическая ситуация в Казахстане изменилась, эмиграция сократилась, рождаемость увеличилась, население Казахстана стабильно растет и сейчас превышает 20,3 млн человек, что почти на 25% больше, чем в последние годы существования СССР. Рост населения носит неравномерный характер, его львиная доля приходится на южные области страны, поэтому там уже сформировались трудоизбыточные районы, где количество новых рабочих мест в разы меньше числа молодых людей, которые ежегодно выходят на рынок труда.

В целом сама экономическая модель Казахстана, основанная на добыче и экспорте углеводородов, не подразумевает значительную потребность в рабочей силе. В целом в секторах, как-то связанных с нефтегазовой отраслью, занято около миллиона человек (12% рабочей силы). При этом в Казахстане более 2,2 млн человек относятся к самостоятельно занятым. Фактически это прекариат – люди без стабильных рабочих мест и доходов, особенно много таких работников в сельской местности. Плюс полмиллиона официально безработных. В итоге каждый третий гражданин Казахстана в работоспособном возрасте не имеет постоянной работы и стабильного дохода. Частично проблемы трудоустройства помогает решить платформенная занятость, которая бурно растет в последние годы. Тем не менее проблема занятости в Казахстане все больше обостряется, особенно в молодежной среде.

Согласно прогнозам ООН, население Казахстана к 2030 году прибавит почти 10% и достигнет 22 млн человек, а по данным властей республики к 2030 году численность молодежи превысит 6 млн человек. Количество молодых людей, которые ежегодно будут выходить на рынок труда, достигнет 300 тысяч, при этом сейчас ежегодно создается лишь 50-100 тыс. рабочих мест. Оставшаяся часть молодежи будет все больше вовлекаться в трудовую миграцию за рубеж.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, в 2023 году на работу за границу уехали 191 тыс. казахстанцев, а в 2024 году – около 140 тысяч. Часть из них в течение года возвращается обратно, однако значительная доля трудовых мигрантов остается за рубежом надолго. Среди основных направлений: Россия (по разным оценкам 150-170 тыс. человек), Турция (около 75 тысяч), Южная Корея (около 30 тысяч, в основном этнические корейцы), ОАЭ (более 20 тысяч) и страны Европы (в основном на сезонные работы в сельском хозяйстве Великобритании). Постепенно нарастает поток граждан Казахстана в США, Канаду, Австралию и Японию. Из экзотических мест можно выделить Африку или, например, Бангладеш, где сотни казахстанцев работают на строительстве российской атомной электростанции "Руппур".

К 2030 году примерно 500 тысяч, а к 2035 году около миллиона граждан Казахстана будут вовлечены в международную трудовую миграцию. Почти половина из них будут искать работу в экономике ближайшего соседа и партнера по Евразийскому экономическому союзу – России.

Сегодня Центральная Азия, несмотря на усиление миграционного контроля и мер безопасности, остается основным источником трудовых ресурсов для России. А странами-поставщиками мигрантов уже почти четверть века являются Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. В свете продолжающихся дискуссий о базовых принципах миграционной политики расширение трудовой миграции из Казахстана может дать России ряд преимуществ.

Во-первых, уровень среднего и высшего образования в Казахстане при всех проблемах гораздо выше, чем в странах-соседях по Центральной Азии. Во-вторых, в Казахстане гораздо шире распространен русский язык – около 35% школьников и 25% студентов обучаются на русском языке, более 80% населения свободно им владеют. В-третьих, Казахстан гораздо более светское, урбанизированное общество. В-четвертых, в Казахстане высокий процент русскоязычного населения, много смешанных браков, да и само общество во многом похоже на российское. В-пятых, Казахстан – член Евразийского экономического союза, что значительно упрощает трудоустройство его граждан в России.

В условиях нарастающего дефицита трудовых ресурсов в России привлечение дополнительных нескольких сотен тысяч трудовых мигрантов из Казахстана позволит обеспечить трудовыми ресурсами растущие экономические центры, особенно в соседних регионах. И российские компании уже все активнее набирают граждан Казахстана для работы вахтовым методом, о чем свидетельствуют сотни объявлений на казахстанских сайтах по поиску вакансий.

На основе доклада в рамках первой конференции "Российские исследования Центральной Азии".
https://we.hse.ru/announcements/1012641015.html

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1747670460


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