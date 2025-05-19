CCTV: США оказывают давление и на Россию, и на Украину, чтобы извлечь выгоду

19:50 19.05.2025

CCTV Китай

19 мая 2025



Эксперт: США оказывают давление на "оба фронта", чтобы извлечь для себя максимальную выгоду

CCTV: США оказывают давление и на Россию, и на Украину, чтобы извлечь выгоду



Вашингтон пытается урегулировать конфликт на Украине ради собственной выгоды, сообщает CCTV. Для этого он оказывает давление на "оба фронта", однако нарываться американцам не стоит: Москва все равно разрешит ситуацию по-своему, а Трамп пожалеет, если не будет считаться с интересами России.



Президент России Владимир Путин заявил, что целью специальной военной операции является устранение коренных причин конфликта и установление долгосрочного мира. Заявление Путина не только касается целей России, но и является напоминанием США уважать интересы России.



Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук КНР Сунь Чжуанчжи подчеркнул, что это заявление Путина направлено на то, чтобы выразить позицию России по российско-украинскому конфликту и его завершения, и в очередной раз прояснить цели и позицию Москвы. В то же время Путин также послал четкий сигнал Штатам, которые должны в полной мере уважать интересы России и учитывать ее требования. И, если Вашингтон проигнорирует интересы российской стороны, то Москва все равно разрешит российско-украинский конфликт по-своему.



Штаты хотят максимально реализовать собственные интересы в российско-украинском конфликте



На прошедших в Стамбуле переговорах между Россией и Украиной обе стороны добились определенных результатов по вопросу оказания гуманитарной помощи, но не достигли прорыва по ключевым вопросам. Президент США Дональд Трамп сообщил, что 19 мая проведет телефонный разговор с Путиным, что свидетельствует о намерении Вашингтона реализовать свои собственные интересы в российско-украинском вопросе.



Эксперт Сунь Чжуанчжи полагает, что США стремятся играть особую роль в конфликте и максимально извлечь из него выгоду посредством оказания давления как на РФ, так и на Украину. Трамп хочет обсудить с Путиным не только пути разрешения конфликта, но и перспективы развития российско-американских отношений, в том числе торговых. Более того, Вашингтон специально подчеркнул, что будет поддерживать коммуникацию с лидерами НАТО, так как нынешняя ситуация касается не только Украины. Многие европейские страны-члены НАТО находятся на стороне Украины, и, естественно, Штаты не могут это игнорировать.



Вашингтон будет пытаться найти решение конфликта, которое будет принято Украиной и при этом максимально соответствовать интересам Штатов.