Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом

20:00 19.05.2025

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов.



Основные заявления - в материале РИА Новости.



- Путин назвал состоявшийся разговор содержательным, откровенным и весьма полезным;

- он поблагодарил американского коллегу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины;

- Трамп во время беседы высказал свою позицию по поводу перемирия;

- Москва выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру;

- Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня;

- Москве и Киеву предстоит найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.



