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Понедельник, 19.05.2025
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Суббота, 17.05.2025
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Пятница, 16.05.2025
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Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом
20:00 19.05.2025

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов.

Основные заявления - в материале РИА Новости.

- Путин назвал состоявшийся разговор содержательным, откровенным и весьма полезным;
- он поблагодарил американского коллегу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины;
- Трамп во время беседы высказал свою позицию по поводу перемирия;
- Москва выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру;
- Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня;
- Москве и Киеву предстоит найти компромиссы, которые устроили бы все стороны.



Переговоры в Стамбуле

Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный - 1000 на 1000 - обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.

Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.

Источник - РИА Новости
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